“Lavora e crepa“ . La repressione sui luoghi di lavoro

E’ uscito un Ebook a cura di Osservatorio Repressione dal titolo “Lavora e crepa“. Con questo lavoro vogliamo porre l‘attenzione sui meccanismi e i dispositivi che reprimono le resistenze nei luoghi di lavoro e creano quell‘umanità a perdere necessaria ad alimentare questo sistema. Una produzione continua di vite di scarto o scarti di vite, con impatti individuali e sociali disastrosi.

Nel giugno 2021 con la pubblicazione del libro “Umanità a perdere. Sindemia e resistenze”, l’Osservatorio Repressione si riprometteva di «far partire e dare continuità a un esperimento di analisi e riflessione collettiva che si componga di suggestioni e idee per entrare a gamba tesa in una battaglia politica e culturale di portata storica con tutte le ricadute possibili in termini di azioni politiche», per costruire l’Osservatorio come «un luogo dove accanto alla denuncia e alla controinformazione, possono trovare accoglienza idee e riflessioni per generare pratiche condivise di conflitto politico e sociale, per confrontandosi con la riconfigurazione dei dispositivi di repressione e con le sue ragioni storiche».

La repressione continua a manifestarsi attraverso norme e dispositivi. L‘obiettivo è annullare tutte quelle forme di conflittualità presenti nei luoghi di produzione. Prendendo spunto dal “caso Piacenza”, abbiamo chiesto all’avv. Marco Lucentini, di delineare il quadro del diritto del lavoro e del diritto sindacale in relazione ai cambiamenti in corso, anche rispetto all‘uso dell‘azione penale nei confronti delle pratiche di lotta.

Lo scopo di indebolire la capacità di composizione e azione della forza lavoro, si esprime massivamente all‘interno dei luoghi di lavoro, ambienti del dominio per antonomasia.

