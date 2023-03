Uniti per il reddito. Oggi mobilitazione di Usb davanti ai Centri per l’Impiego

Oggi, Martedì 14 marzo l’Unione Sindacale di Base organizza la seconda giornata nazionale di mobilitazione in difesa del reddito, con una serie di appuntamenti davanti ai Centro per l’Impiego.

I Centri per l’Impiego nei piani della destra di governo sono il perno pubblico intorno al quale ruota il progetto GOL, cui sono destinati 4,4 miliardi del PNRR, destinato a finanziare ed allargare ulteriormente il campo di azione delle agenzie private.

È la cosiddetta “cooperazione tra sistema pubblico e privato” nel quale le agenzie private spesso sono tra i peggiori responsabili di offerte di lavoro indecenti, con salario e diritti ai minimi termini. Tutto questo mentre le amministrazioni pubbliche, per primi i Centri per l’Impiego, sono in carenza di organico.

La Federazione del Sociale USB e l’USB tutta contrastano il lavoro sottopagato in ogni sua forma, ed è in quest’ottica che vogliamo:

monitorare il procedimento del programma GOL, rivendicando la centralità del sistema pubblico e tavoli periodici di confronto presso le amministrazioni regionali, deputate all’attuazione del programma, nei quali prendere visione delle proposte di lavoro effettuate e verificare, anche durante il rapporto di lavoro, che le condizioni siano dignitose;

rivendicando la centralità del sistema pubblico e tavoli periodici di confronto presso le amministrazioni regionali, deputate all’attuazione del programma, nei quali prendere visione delle proposte di lavoro effettuate e verificare, anche durante il rapporto di lavoro, che le condizioni siano dignitose; ribadire che le modalità di collocamento deve passare per i Centri per l’Impiego pubblici , che innanzitutto vanno potenziati con risorse e organico: questa è la campagna di assunzioni che serve al paese, per potenziare i servizi e offrire occupazione stabile, ben retribuita e senza il ricatto della precarietà costante;

, che innanzitutto vanno potenziati con risorse e organico: questa è la campagna di assunzioni che serve al paese, per potenziare i servizi e offrire occupazione stabile, ben retribuita e senza il ricatto della precarietà costante; pretendere politiche che affrontino strutturalmente il problema del lavoro nel Paese tramite misure di sostegno al reddito e lo stop ai salari da fame. La soluzione non è togliere il reddito di cittadinanza ma piuttosto ampliarlo e affiancarlo a un salario minimo e un reddito di base universale.

Gli appuntamenti di martedì 14 marzo

Torino – ore 10.30 – Centro per l’Impiego via Bologna 153

Genova – ore 9 – Centro per l’Impiego Val Polcevera via Teglia 8a

Padova – ore 9,30 – Centro per l’Impiego sottopassaggio Mario Saggin 5

Bologna – ore 11 – Centro per l’Impiego via Todaro

Livorno – ore 12 – Centro per l’Impiego via Galileo Galilei 40

Perugia – ore 11 – Centro per l’Impiego via Palermo 106

Roma – ore 10,30 – Centro per l’Impiego Torre Angela via Jacopo Torriti 7

Pescara – ore 10 – Centro per l’Impiego Via Passolanciano 75

Isernia – ore 10 – Centro per l’Impiego via Giovanni Berta (Palazzo Provincia)

Napoli – ore 10 – Centro per l’Impiego via Diocleziano 330

Benevento – ore 10 – Centro per l’Impiego via XXV Luglio

Catania – ore 10 – Centro per l’Impiego via Coviello 6

Cagliari – ore 10 – Centro per l’Impiego viale Borgo Sant’Elia

