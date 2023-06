“Resistere al confine”. Il nuovo lavoro dell’Osservatorio Repressione

Con la pubblicazione di “Resistere al confine. Ventimiglia 2015-2023” l’Osservatorio Repressione continua il viaggio tra quell’umanità che il 14 giugno le autorità greche hanno lasciato consapevolmente morire nel mare Egeo, così come hanno fatto le autorità italiane per la strage di Cutro, così come accadde a Lampedusa nell’ottobre del 2013 distante nel tempo ma vivo nella memoria.

Non sapremo mai il numero degli annegati: sappiamo che una nuova strage si è compiuta. E non sapremo mai quante, quanti, non riescono a correre il rischio di sopravvivere al mare. I nuovi desaparesidos.

Con Resistere al confine, grazie al collettivo «Parole sul confine» raccontiamo le lotte di resistenza e di speranza, e gli avvenimenti che dal 2015 si sono succeduti sugli scogli di Ventimiglia e lungo i sentieri della frontiera tra Italia e Francia

scarica il quaderno n. 2

Scarica quaderni n. 2 pagina singola

Scarica quaderni n. 2 pagina doppia

