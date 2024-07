La Rivoluzione dei Garofani in Portogallo, una rivoluzione nell’Europa degli anni Settanta

In occasione dei 50 anni della Rivoluzione dei Garofani, come Rete dei Comunisti, abbiamo deciso di pubblicare un e-book gratuito stampabile diviso in 4 parti che cerca di mettere in luce aspetti poco indagati in Italia, senza alcuna pretesa di essere esaustivi sul complesso processo dell’ultimo tentativo di rivoluzione in Occidente.

La prima – “L’ARA e la lotta armata contro il regime portoghese (1970-1974)” – è una ricostruzione storica del dibattito nel Partito Comunista Portoghese – la maggiore formazione attiva in clandestinità contro il regime – sul ruolo della violenza nella lotta contro il regime e la storia del suo braccio armato incaricato delle “azioni speciali” – l’Azione Rivoluzionaria Armata – attivo dal 1970 al 1974 i cui militanti sono stati addestrati prima a Cuba e poi in Unione Sovietica.

La seconda parte – “I movimenti anti-coloniali ed il mito della rivoluzione senza sangue” è la traduzione del terzo capitolo dello studio di Raquel Varela: “História do Poco na REVOLUÇÃO PORTUGUESA 1974-1975” edito da Bertrand Editoria a Lisboa nel 2014.

La terza – “Democrazia e rivoluzione: il significato della Rivoluzione dei Garofani” offre una periodizzazione della Rivoluzione critica nei confronti dell’interpretazione liberale della “transizione portoghese” ed è centrata sul rapporto tra assetti di potere e autonomia di classe dopo il 25 aprile, mettendo in luce il carattere di “rottura” della Rivoluzione Portoghese ed i processi di organizzazione autonoma delle classi subalterne e le cause della sua sconfitta.

La quarta ed ultima parte “Cronologia della Rivoluzione Portoghese (Aprile 1974 – Dicembre 1975)” è una cronologia del periodo in questione che mette in luce lo sviluppo della lotta di classe e le conquiste della Rivoluzione nel mutevole quadro politico del dopo 25 aprile.

INDICE

Introduzione

L’ARA e la lotta contro la dittatura portoghese (1970-1974) Questioni ideologiche La riorganizzazione delle “azioni speciali” Inizia la lotta armata contro il regime La “Triplice Azione” Operazione “Águia Real” Azione contro la riunione della NATO Assalto all’armeria della cava Attentato al Comiberlant Attacco a Muxima Azione fallita a Figueira da Foz Operazione “Corto circuito” La sospensione dell’attività dell’ARA

I movimenti anti-coloniali ed il mito della rivoluzione senza sangue Le proteste La carneficina nascosta Le lotte di liberazione Disertori La strada per la Svezia Opposizioni politiche

Democrazia e rivoluzione: il significato della Rivoluzione dei Garofani Il “caos” della Rivoluzione? Democrazia popolare o rappresentativa? Un modello “pacifico” di controrivoluzione Che tipo di rivoluzione?

Cronologia della Rivoluzione Portoghese 1974 1975



