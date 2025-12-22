Palestina: “Fino all’ultimo respiro”

Il videoclip realizzato dalle band Assalti Frontali, Il Muro del Canto e 99 Posse è caratterizzato da un racconto di immagini raccolte durante le mobilitazioni italiane degli ultimi due anni.

È uscito mercoledì 12 novembre, il videoclip di “Fino all’ultimo respiro”, il brano di Assalti Frontali, Il Muro del Canto e 99 Posse, da sempre in prima linea nelle lotte per i diritti umani e civili, pubblicato lo scorso 3 ottobre.

Realizzato da MDP – Manifesti Dal Popolo, un collettivo di documentaristi e documentariste che trasformano storie in esperienze visive e sonore, muovendosi tra cinegiornale, documentario osservativo e narrazione partecipata, il video non è un classico montato ma è un omaggio a un momento di importanza storica e di solidarietà popolare.

La sua realizzazione, infatti, è avvenuta attraverso un racconto di immagini raccolte durante le mobilitazioni italiane a sostegno di Gaza e del popolo palestinese degli ultimi due anni, principalmente a Roma ma in tante città italiane. Quest’opera è l’unione di più arti e più mondi, ovvero quelli musicali, documentaristici e politici che si sono uniti insieme in una spinta collettiva.

L’incontro di Militant A e MDP è avvenuto proprio in uno dei tanti momenti di piazza, “mentre scendevo da un camion dopo aver cantato alla manifestazione”, racconta Militant A, “MDP stava riprendendo e mi ha chiesto un’intervista durante la quale ho invitato a riflettere sull’importanza di fare la nostra parte. Gli artisti la devono fare perché un artista, tanto più un rapper che lavora con le parole, trova il senso della propria essenza in questi momenti, coinvolgendosi e partecipando alla storia, alla parte giusta della storia. Ci siamo sentiti uniti e abbiamo pensato di fare un video insieme per restituire con le immagini e la musica questa potenza che stiamo vivendo, e così è nato Fino all’ultimo respiro (Official Video)”.

Alcune scene sono ambientate all’interno del liceo romano “Plinio Seniore” occupato in quei giorni, restituendo il clima di partecipazione e resistenza che attraversa le nuove generazioni.

L’incontro a scuola è nato da una chiamata proprio degli studenti e studentesse – insieme al collettivo studentesco 20 novembre – nei confronti degli Assalti Frontali per un laboratorio musicale dal titolo “Rap e Hip Hop armi rivoluzionarie di strada”. In quella stessa mattina era presente anche Alessandro Mantovani, giornalista e componente della Sumud Flotilla.

