Il volume “La variabile legittima della storia. Per un meridionalismo critico, multipopolare e a portata di territori” curato da Angelo Calemme, ripoliticizza le questioni di Sardegna, Sicilia e Italia meridionale e lo fa sulla scia del gramsciano Nicola Zitara.

Per nuove analisi dei Mezzogiorni d’Italia, la Critica dell’economia politica non basta. Integrando i metodi della sociologia marxiana e della psicologia freudiana, l’Autore prima elabora innovativi strumenti per l’interpretazione dei conflitti marginali e delle soggettivazioni subalterne, poi applica questi stessi strumenti allo studio delle specifiche realtà meridionali, per individuare le grammatiche politiche con cui consapevolmente orientare inedite pratiche di emancipazione.

Già nella premessa del volume viene denunciato come il Mezzogiorno sia un neologismo irriducibile alle espressioni geografiche alternative di Italia meridionale e Sicilia oppure di Meridione continentale e insulare, e come esso sia piuttosto la denominazione di comodo che le classi dirigenti italiane concepiscono per mistificare la dura e complessa realtà di sfruttamento coloniale dei Sud, perpetrata dalla conquista regia in avanti.

“La stretta connessione tra subordinazione semicoloniale e sottosviluppo indotto negli anni Sessanta e Settanta del Novecento è denunciata da imponenti mobilitazioni culturali e di piazza, ma l’affermazione secondo la quale l’Unità ha nell’Italia dei Meridioni, operato un fenomeno neocoloniale è nel dibattito pubblico del secondo dopoguerra da considerarsi come un tabù, un impossibile oggetto di predicazione, nonostante le evidenze storiche” – spiega l’autore – “A dispetto di queste ultime, le istituzioni non vogliono riconoscere che il Mezzogiorno non è rimasto semplicemente arretrato, ma è stato ridotto scientemente all’infelice condizione di colonia bianca”.

Il libro è stato pubblicato da Orthotes Editrice e sarà presentato il prossimo 21 marzo, ore 10:30, presso l’Istituto Italiano per gli Studi filosofici di Napoli insieme a Marco Esposito e Francesco Dall’Aglio.

L’autore, Angelo Calemme è dottore di ricerca in Filosofia e Studi classici dell’Universitat de Barcelona e docente di Filosofia e Storia nei licei statali. É coautore della curatela L’illuminismo prima dell’Illuminismo. (La Città del Sole 2013) e autore di monografie come La ragione galileiana del mondo (Guida 2017), Alle origini della tecnologia scientifica (Mimesis 2020), Dalla Rivoluzione scientifica alla Rivoluzione industriale (Meltemi 2022), La Questione meridionale dall’Unità d’Italia alla disintegrazione europea (Guida 2023).

8 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO