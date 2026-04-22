La propaganda LEGO dell’Iran rivela come funziona la guerra cognitiva

La Narrazione

Un piccolo studio in Iran con meno di dieci persone ha prodotto quotidianamente video di propaganda AI in stile LEGO. I clip dicono ad alta voce ciò che i media americani si rifiutano di dire. Come il fatto che i bombardamenti sono crimini di guerra. Che i funzionari che li ordinano sono gli aggressori. Che le persone dalla parte del ricevente sono esseri umani.



Un ritornello ripete verità scomode: “Il tuo governo è gestito da pedofili. Ti hanno ordinato di morire per Israele“. I video stabiliscono connessioni esplicite con la rete di Epstein, inquadrandola come parte di un sistema più ampio di compromesso e controllo delle élite.

Rinominano “America First” come “Make Israel Great Again“. Trump appare come un cartone animato. Netanyahu viene preso in giro. I comandanti iraniani sembrano fighi, sicuri di sé, in controllo. Musica rap, colori vivaci, montaggio veloce, ritmo da meme. Missili che volano. Battute che colpiscono.

Il tono è più vicino alla cultura di internet che ai media di stato perché è rivolto allo stesso pubblico che i media aziendali americani hanno abbandonato.

Questa superficie è l’amo. La domanda successiva è chi lo sta facendo. Il gruppo si chiama Akhbar Enfejari — Media Esplosivi.

Prima della guerra, il canale era gestito da un piccolo gruppo di giovani iraniani su Telegram. Pubblicavano clip meteo, highlights di calcio, lamentele sulla scuola e critiche al loro stesso governo. Si impegnavano anche in discussioni sulle sanzioni e sugli sviluppi geopolitici più ampi. Non erano propagandisti. Né terroristi. Erano solo normali creatori di contenuti che capivano i social media e sapevano usare gli strumenti di IA.

YouTube ha bannato il loro canale. Ma a quel punto i video si erano già diffusi su X, TikTok, Instagram e Telegram. Avevano solo bisogno di muoversi attraverso i feed più velocemente di quanto le narrazioni ufficiali potessero contrastarli.

Per decenni, gli USA hanno lavorato per appiattire l’Iran in un’unica immagine. Bush lo ha definito parte dell’Asse del Male. Hollywood lo ha reso il villain in Argo e 300. Le news via cavo hanno costruito la loro copertura attorno a clero e folle urlanti. Le sanzioni hanno tagliato l’accesso a farmaci antitumorali e insulina mentre i funzionari definivano la politica umanitaria.

Trump ha stracciato il JCPOA nel 2018 dopo che l’Iran aveva rispettato la sua parte. Due anni dopo ha ordinato l’assassinio di Qasem Soleimani su suolo straniero e lo ha trattato come una vittoria.

Il progetto era coerente. Ridurre novanta milioni di persone a un regime, una minaccia, un’immagine che gli americani non avrebbero avuto problemi a vedere bombardata.

Ora l’Iran sta plasmando quell’immagine. Trump e Netanyahu sono collocati al suo interno come bersagli, mentre i funzionari iraniani sono mostrati come sicuri di sé e in controllo.

L’Iran ha smesso di rivolgersi a Washington. Il colpo di stato del 1953, il ritiro dal JCPOA, l’uccisione di Soleimani, il sabotaggio seriale dei siti nucleari, gli omicidi di scienziati iraniani per le strade iraniane — il dossier è chiuso. Non c’è più nulla da negoziare con un Impero che tratta ogni accordo come una pausa prima del prossimo colpo. L’Iran non sta parlando con la Casa Bianca. Sta parlando oltre essa, ai pubblici in Europa, America Latina, Asia, Africa e all’interno degli stessi Stati Uniti.

Il cambiamento ha senso nel quadro geopolitico reale. Le recenti mosse di allineamento tra i paesi BRICS su commercio, energia e regolamento delle valute mostrano il cambiamento nella pratica, non solo nella retorica. La competizione sottostante è tra USA e NATO contro il blocco BRICS.

I media aziendali cercano qualsiasi altra cornice — terrorismo, proliferazione, diritti umani, stabilità regionale — prima di nominare l’asse. Leggere la strategia LEGO richiede di nominarlo. L’Iran non è un attore canaglia che fa i capricci contro un ordine stabile. È un nodo all’interno di uno spostamento coordinato di come il potere si distribuisce a livello globale, e si comporta come tale.

Restrizione

Washington e Tel Aviv hanno passato il ciclo attuale a cercare di trascinare Iran e Russia nella prima escalation palese. Una risposta provocata avrebbe consegnato loro la narrazione e preparato il terreno per la guerra più ampia che vogliono. Entrambe le capitali si sono rifiutate. L’Iran ha assorbito i colpi, non ha mai sparato per primo e ha rispettato il diritto internazionale.

Quella restrizione è di per sé un messaggio per il pubblico globale. Dice che l’impero sta oscillando e sbagliando il bersaglio. Dice che gli adulti in questo conflitto sono quelli che vengono bombardati, non quelli che bombardano.

I dati lo confermano. Il sostegno alla guerra contro l’Iran è iniziato al trentasette per cento ed è continuato a scendere. L’Afghanistan era partito al novantadue per cento. L’Iraq al settantadue. Questa volta Washington non ha nemmeno presentato le sue ragioni prima di colpire. Non c’è stato un Colin Powell all’ONU con una provetta. Non c’è stato un dossier di intelligence manipolato venduto per diciotto mesi.

Ci si aspettava che il pubblico accettasse questa guerra nelle stesse condizioni informative che avevano permesso gli interventi precedenti. Questa volta, quella aspettativa è fallita.

La restrizione sul terreno libera l’Iran per passare all’offensiva nel dominio della Guerra Cognitiva attraverso i feed dei social media. Il fatto che l’Iran detenga l’alto livello legale e morale nel conflitto fisico apre il fronte culturale, che è l’unico fronte dove i vantaggi schiaccianti dell’impero non si traducono altrettanto efficacemente.

I sistemi di difesa missilistica non fermano un clip virale. Le portaerei non fanno più meme di uno studio di dieci persone. La prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani avrebbe ucciso molti dei propagandisti vecchia scuola dell’Iran. La generazione che li ha sostituiti è cresciuta sulla stessa internet dei ragazzi americani a cui parlavano.

È meglio familiarizzare con questi concetti prima piuttosto che dopo perché questo è l’aspetto della guerra cognitiva e chiunque abbia accesso a internet e a un proprio account social può fare la differenza.

La cultura è il terreno. Il vecchio modello di macchina propagandistica governa ancora la maggior parte della conversazione pubblica sulla guerra — sale stampa, conferenze stampa, canali di intelligence, strutture di comando militare, che poi filtrano verso i media. Quel modello è rotto.

La lotta per la percezione ora avviene molto più vicino al livello dell’attenzione ordinaria. Avviene nel feed, nello scorrimento, nella battuta, nel clip che le persone si scambiano, nello stile visivo che risulta immediatamente leggibile prima ancora che qualcuno elabori il messaggio al suo interno.

La Cultura è il Terreno

L’approccio LEGO funziona perché è immediatamente riconoscibile. Uno dei creatori l’ha chiamato un “linguaggio mondiale“, e questo è il punto: è immediatamente familiare, facile da leggere e viaggia tra i pubblici senza attrito.

La frase è precisa. LEGO porta una familiarità visiva condivisa in ogni mercato che i video devono raggiungere. Abbassa la resistenza. Dà ai video una superficie che sembra facile da affrontare, anche quando il messaggio all’interno è duro o di parte. Lo stile fa la maggior parte del lavoro prima che lo spettatore inizi davvero a pensare alla politica.

Questi video non hanno bisogno di cambiare l’opinione di massa. La loro funzione è rendere visibile il dubbio esistente. Lo scetticismo sulla condotta statunitense e israeliana è già diffuso. Molte persone diffidano della messaggistica bellica ufficiale e sospettano che le giustificazioni pubbliche non corrispondano alle motivazioni sottostanti. Percepiscono un divario tra ciò che le istituzioni dicono e ciò che osservano. Gran parte di quel dubbio rimane sparso e sottosviluppato — tenuto privatamente, condiviso in piccoli circoli, o sentito come una vaga sensazione che qualcosa non quadri.

La cultura virale cambia quella situazione trasformando il dubbio sparso in qualcosa che le persone possono vedere e condividere. Rende lo scetticismo pubblico invece che privato.

Quando ciò accade su larga scala, l’umore generale cambia. Le persone smettono di sentirsi sole nel loro scetticismo e iniziano a vedere che altri pensano allo stesso modo. Questa consapevolezza condivisa cambia il modo in cui le persone interpretano ciò che sta accadendo. Gli americani che protestavano contro il loro stesso governo hanno persino usato la propaganda iraniana come colonna sonora.

Le istituzioni mancano di questa capacità. Possono diffondere molto contenuto. Possono ripetere le stesse frasi. Possono inviare messaggi coordinati attraverso ogni canale che controllano. Non possono generare il tipo di percezione condivisa e vissuta che rende un’idea socialmente reale. Un breve video può farlo. Un meme può farlo. Un buon podcast può farlo.

Qualsiasi pezzo di contenuto creato può ripetere un sentimento condiviso in pochi secondi. Si diffonde attraverso la cultura online perché le persone ridono, lo riconoscono e lo condividono.

La Casa Bianca ha gestito la propria operazione di meme. Karoline Leavitt ha detto che ha raggiunto due miliardi di impressioni. Quel numero potrebbe essere reale, ma il volume da solo non decide questo tipo di lotta. Il contenuto ufficiale spesso sembra controllato e sceneggiato. Sembra pianificato. Sembra il potere che cerca di imitare la cultura di internet senza inserirvisi completamente.

Un piccolo team di animazione AI lo ha superato perché ha capito come funziona realmente il medium. Quando questo è diventato chiaro, la risposta è stata chiuderlo. YouTube ha rimosso il canale. I clip hanno continuato a diffondersi comunque, ripubblicati e condivisi dagli stessi americani a cui erano rivolti. A quel punto, la censura non riduce l’impatto. Lo rafforza. Segnala al pubblico che il contenuto ha centrato il bersaglio.

La percezione tende a precedere il ragionamento formale. Le persone capiscono rapidamente chi sembra credibile, minaccioso, ingannevole o dominante prima ancora di formarsi completamente un’opinione. La cultura struttura questi giudizi precoci impostando la cornice emotiva attorno a un evento.

Una volta che quella cornice è stabilita, le informazioni successive non vengono elaborate in modo neutrale; le persone tendono a interpretarle attraverso ciò che già sentono e credono.

L’AI rafforza questa dinamica riducendo i costi di produzione e accelerando i cicli di iterazione. Piccoli team possono ora sostenere una produzione continua di contenuti con stile coerente, personaggi ricorrenti e tempi di risposta rapidi.

L’AI è solo parte dell’equazione. Il vantaggio decisivo risiede in come il conflitto viene inquadrato e confezionato per la circolazione all’interno dei sistemi di attenzione esistenti. La tecnologia abilita la distribuzione. L’intuizione culturale determina se il contenuto si muove davvero.

Un sistema che ha passato decenni a plasmare come viene visto l’Iran sta ora ricevendo una risposta nello stesso medium — veloce, culturale e costruito per il feed.

La lotta non è più decisa dopo che gli eventi sono stati spiegati. È plasmata in tempo reale da come quegli eventi vengono inquadrati, condivisi e riconosciuti. La parte che definisce ciò che le persone pensano di vedere, presto e su larga scala, imposta la direzione che il resto della storia seguirà.

* dal Substack Empatic Philosophy

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22 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO