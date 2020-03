Contenere il Coronavirus: lezioni dall’Asia

L’articolo che abbiamo tradotto – pubblicato su “Financial Times” il 16 marzo – offre differenti spunti di riflessione su come una parte del mondo asiatico (Corea del Sud, Taiwan, Honk Kong, Singapore e Giappone) abbia risposto all’attuale Pandemia.

Se è vero che vicende legate alla Sars e di altre emergenze sanitarie in loco hanno costituito un formidabile capitale d’esperienza rispetto all’Occidente va altre sì detto che nessuno alle nostre latitudini si è minimamente sognato anche solo di conoscere le politiche preventive adottate da questi Paesi, mutuandole.

Mentre qui, come in tutto l’Occidente neo-liberista, si tagliavano strutture e personale, nonché qualsiasi ricerca che non fosse collegata alla medicina privata sotto i colpi dell’austerity, lì si investiva in prevenzione.

Quello che appare chiaro è che gli errori ed i limiti delle precedenti esperienze non solo hanno reso più “coscienziose” quelle popolazioni, portandole a comportamenti più “virtuosi”, ma hanno fatto prendere alcune importanti decisioni politiche a quei governi i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Lo Stato ha funzionato da “cervello politico collettivo”, con un minimo di prospettiva per garantire il proprio sistema-Paese anche a livello economico, comprendendo che un’emergenza sanitaria mal gestita l’avrebbe bloccato, quindi senza dover effettuare la scelta tra “partito del PIL” e salute dei propri cittadini solo in fase già critica ed acuta dell’epidemia.

Sono state pianificate catene di comando precise, attrezzate con uomini, mezzi e competenze per le strutture sanitaria in chiave preventiva; predisposta una catena logistica adeguata e, “scoppiata” l’emergenza, sono state attuate tempestive ed adeguate politiche di contenimento, con test di massa (a parte il Giappone), un uso “virtuoso” dei Big Data e della tecnologia digitale per tracciare le persone contagiate ed avere un campione sufficiente per comprendere lo sviluppo della malattia e prefigurare gli scenari secondo un modello predittivo.

Nonostante i risultati, come confermato in chiusura d’articolo, qui nessuno sembra abbia voluto prendere adeguati contatti con quelli che, nel bacato immaginario occidentale, risultano come modelli “autoritari” di società. Magari solo perché contemplano, in varia misura (la Cina non è la Corea del Sud, e tantomeno somiglia a Taiwan), almeno una tutela dell’”interesse generale” rispetto a quello dell’”iniziativa privata”.

Questo caso dimostra come l’auto-narrazione della “superiorità Occidentale” non solo si è semplicemente rivelata del tutto inconsistente alla prova dei fatti, ma disastrosa; non ha infatti neanche stimolato un meccanismo di emulazione positiva.

Se l’intrigante analisi sul confronto dei due stili strategici di gestione dell’epidemia a confronto, proposta da Roberto Buffagni, fornisce un’interessante chiave di lettura, va però compresa l’importanza delle esperienze maturate, la necessità della politica preventiva e le sostanziali differenze della forma-stato tra una società neo-liberista tout court e le altre nell’affrontare la complessità del reale.

Qui sta il vero “differenziale strategico”.

Quando Su Ih-jen esamina le ultime statistiche sul Coronavirus, non può fare a meno di sentirsi orgoglioso. Con solo 59 casi confermati e un decesso da domenica, Taiwan è riuscita a evitare lo scoppio di una malattia che ha paralizzato la vicina Cina. A parte il fatto che la maggior parte delle persone indossano mascherine sui mezzi pubblici, la vita continua come al solito.

L’esperienza è in netto contrasto con il 2003, quando il prof. Su, allora direttore dei Centers for Disease Control di Taiwan, era in prima linea nella battaglia per contenere una grave sindrome respiratoria acuta, che ebbe un effetto devastante sul paese.

Anche l’umore a Taiwan differisce drasticamente dal senso di panico e confusione in Europa e negli Stati Uniti, dove l’arrivo della pandemia alla loro porta è stata una sorpresa per molti.

“La situazione in altri paesi ora assomiglia alla situazione in cui ci trovavamo durante le prime settimane della diffusione di Sars a Taiwan all’inizio del 2003“, afferma il prof. Su. “Non sei pronto, non hai esperienza.”

La buona notizia per i governi occidentali che ora si stanno affrettando a rispondere è che le misure che Taiwan e altri paesi asiatici hanno attuato negli ultimi tre mesi hanno dimostrato di rallentare e addirittura ridurre l’impatto delle malattie.

Le immediate restrizioni ai viaggi, i test aggressivi, lo screening dei contatti e le rigide regole di quarantena sono stati cruciali. Anche l’assistenza sanitaria universale, le strutture di gestione chiare per la risposta della salute pubblica e la comunicazione proattiva per coinvolgere la popolazione hanno aiutato.

Queste politiche sono riuscite a contenere il virus a Taiwan e Singapore e ridurre o rallentare i tassi di infezione in Corea del Sud, Hong Kong e Giappone.

Mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha suggerito che altri paesi debbono imparare dalla Cina, che ha elogiato per “lo sforzo di contenimento della malattia forse più ambizioso, agile e aggressivo della storia”, alcuni esperti sanitari ritengono che le democrazie asiatiche, come Taiwan e la Corea del Sud, possano essere modelli migliori per la gestione delle epidemie nei paesi occidentali, vista la diversa natura del sistema politico cinese.

“Uno dei fattori più importanti del successo della nostra risposta è stata la trasparenza“, afferma Chang Shan-chwen, uno dei massimi esperti in malattie infettive e coordinatore del gruppo consultivo di esperti presso il Central Epidemic Command Center, che gestisce la risposta di Taipei. “Nel sistema autocratico [della Cina], ogni cittadino rimarrà a casa quando gli viene detto. Ma questo è qualcosa che non può essere facilmente raggiunto in paesi liberi e democratici.”

La cattiva notizia per i governi occidentali, tuttavia, è che una componente vitale della risposta asiatica non può essere replicata. L’approccio della regione è stato modellato dal ricordo traumatico di altre recenti epidemie – in particolare la Sars – il che significa che i governi erano meglio preparati a reagire rapidamente e con forza, e che le popolazioni erano molto più disposte a cooperare.

Leighanne Yuh, esperta di storia e cultura coreana alla Korea University, afferma che l’esperienza della Sars e di altre recenti epidemie, oltre a osservare la rapidità della diffusione del coronavirus in Cina, ha instillato un “senso di urgenza” e l’adesione alle “gentilezze sociali” in tutto il paese.

“Poiché la Corea del Sud ha già avuto questo tipo di epidemie, conoscono il tipo di misure che devono essere prese e quanto sia grave il pericolo“, afferma. “Se lo confrontiamo con gli Stati Uniti, che non sono stati realmente esposti a queste cose, almeno per molto tempo, la loro risposta è stata abbastanza diversa.”

Per la Corea del Sud, il paese asiatico che ha subito il più grande focolaio a parte la Cina, testare quante più persone possibile è stato un pilastro chiave nella sua strategia per combattere il coronavirus.

Utilizzando facili apparecchiature di test, si possono vedere funzionari vestiti con tute ignifughe bianche che si appoggiano alle auto per prelevare campioni fluidi dal guidatore e dai passeggeri. I risultati dei test vengono restituiti nel giro di poche ore e aiutano a ridurre l’affollamento e l’esposizione alla contaminazione negli ospedali.

Ancora più onnipresenti sono gli avvisi che lampeggiano sugli schermi degli smartphone, aggiornando il pubblico sulle nuove infezioni nella loro area, così come le trasmissioni due volte al giorno dei funzionari sanitari che aggiornano gli sforzi di contenimento. L’attenzione alla comunicazione aperta, abbinata a un sistema online per tracciare le persone infette, ha contribuito a limitare la diffusione del virus.

L’approccio sembra funzionare. La Corea del Sud è rimasta sbalordita a fine febbraio, dopo che un gruppo di casi collegati alla Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta quasi-cristiana, ha visto il numero di infezioni salire a oltre 5.000 da meno di 50 nel corso di 10 giorni. Ora, dopo 270.000 test e innumerevoli avvisi e conferenze stampa, il numero di nuovi casi quotidiani è diminuito dal picco di oltre 900 a 76 di domenica, con un totale di 8.162 persone infette.

Il paese non è ancora fuori pericolo – 100 casi scoperti in un call center di Seoul la scorsa settimana hanno lasciato i funzionari al limite di ulteriori focolai. Ma il successo finora riflette che sono state tratte lezioni difficili dalla sindrome respiratoria del Medio Oriente coronavirus, che ha infettato 185 persone, uccidendone 38 e causato panico nel 2015.

Nel giugno di quell’anno una commissione speciale dell’OMS ha condannato Seoul per una serie di carenze critiche tra cui la mancanza di consapevolezza del virus tra gli operatori sanitari e il pubblico, scarse misure di controllo delle infezioni negli ospedali e pazienti infetti che non sono riusciti a rimanere isolati.

Jegal Dong-wook, professore di medicina di laboratorio presso l’Università Cattolica della Corea, Seoul St Mary’s Hospital, afferma che molti ospedali sono stati dotati di unità di controllo delle infezioni e di sale per la pressione negativa, che vengono utilizzate per isolare i pazienti infetti. Anche le linee guida per le malattie infettive del paese sono state riviste, suggerendo alle persone con sintomi respiratori di visitare prima un centro di screening specializzato anziché gli ospedali.

L’epidemia di Mers ha anche rivelato la mancanza di accesso a adeguati kit di test, che ha lasciato gli ospedali in difficoltà per far fronte a un numero crescente di casi sospetti.

Hong Ki-ho, un funzionario della Korean Society for Laboratory Medicine, afferma che un nuovo sistema normativo è stato introdotto per approvazioni rapide per nuovi kit di test quando la nazione affronta la minaccia di situazioni di emergenza, come focolai di malattie infettive.

“Una delle aziende che conosco ha impiegato circa due settimane dal punto di applicazione al suo effettivo utilizzo [durante l’epidemia di coronavirus]. Questo sviluppo di kit di test e il loro uso per il coronavirus è stato possibile grazie all’adozione di quel nuovo sistema di approvazione dell’uso di emergenza“, afferma Mr Hong.

Al di fuori dei seguaci di Shincheonji, che hanno rappresentato oltre la metà dei casi della Corea del Sud, l’adesione pubblica a misure di protezione di buon senso come l’uso di mascherine, l’uso di disinfettanti per le mani e la limitazione del contatto da uomo a uomo è quasi universale, lasciando poco bisogno di forzare all’adempimento da parte del governo.

Una popolazione pronta a rispettare rigorosi controlli è stata anche la chiave per il Giappone nel contenere il coronavirus. La gestione da parte del governo della fallita quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess, e la sua scelta di testare relativamente poche persone, sono state oggetto di pesanti critiche. Ma gli esperti affermano che le norme sociali e culturali che impongono l’autodisciplina e l’obbedienza alla guida ufficiale sono uno dei motivi per cui il Giappone è finora riuscito a limitare il numero di infezioni.

“Esiste una norma sociale che impone di non causare problemi ad altre persone“, afferma Kazuto Suzuki, un esperto di politica internazionale all’Università di Hokkaido. “Se non ti prendi cura di te stesso e ti ammali, questo è considerato come causa di problemi per le altre persone.” L’epidemia di coronavirus ha comportato l’uso rigoroso di disinfettanti per le mani e il lavaggio delle mani, mentre non indossare una mascherina sul treno attirerebbe un’immediata disapprovazione.

L’ossessione del Giappone per l’indossare maschere precede il Covid-19. Le vendite sono esplose durante l’epidemia di influenza suina H1N1 del 2009. Le vendite di mascherine per le famiglie dovrebbero raggiungere quest’anno i 35 miliardi di yuan (330 milioni di dollari), secondo la società di ricerca Fuji Keizai, superando il picco del 2009 (34 miliardi di yuan).

Il governo di Hong Kong è stato uno dei più attivi. La città ha sospeso le lezioni, chiuso la maggior parte delle strutture pubbliche e detto ai residenti di evitare le riunioni quando il numero di casi confermati di coronavirus era inferiore a 20.

Hong Kong si è rivolta a un “supercomputer” della polizia, normalmente utilizzato per indagare su crimini complessi, dopo il suo impiego molto positivo durante la Sars, per rintracciare potenziali super portanti e hotspot in città. Le autorità sanitarie aggiornano inoltre regolarmente una mappa che mostra gli edifici in cui vivono o sono rimasti per l’ultima volta i pazienti Covid-19.

I residenti hanno seguito scrupolosamente i consigli degli esperti, di lavarsi le mani e indossare maschere, poiché i ricordi della Sars, che ha causato quasi 300 morti in città, sono freschi nelle loro menti.

Ma da nessuna parte le lezioni della Sars hanno fatto la differenza tanto quanto a Taiwan. Settantatré persone sono morte di Sars ma, a causa dell’isolamento dagli organi di governo internazionali richiesto dalla Cina, la gente era stata stata in gran parte lasciata a sé stessa.

Quando l’epidemia di Sars finì, il Prof Su – che allora era il direttore del CDC di Taiwan – trascorse diversi mesi negli Stati Uniti per studiare le procedure, prima di tornare all’inizio del 2004 per revisionare l’intero sistema sanitario pubblico di Taiwan.

Taiwan ha rafforzato la sua capacità aggiungendo dozzine di medici allo staff del CDC, oltre 1.000 sale per la pressione negativa negli ospedali e laboratori di malattie infettive che possono ospitare test virali.

“In precedenza, solo il CDC lo faceva, ma durante un’epidemia non potevano farcela. Quindi, arruolando i laboratori presso i centri medici su base contrattuale, ora possiamo testare 2.400 persone al giorno e possiamo facilmente espandere quella capacità semplicemente aggiungendo persone“, afferma il prof Su.

Taiwan ha anche costruito un sistema logistico con scorte di articoli di base, incluso un inventario di 40mila maschere chirurgiche.

Ma l’effetto più grande è arrivato sul fronte politico, in un paese in cui la politica è di solito un po’ partigiana come qualsiasi altra cosa a Washington. Dopo frequenti litigi e cattiva comunicazione tra i governi centrali e locali durante l’epidemia di Sars, il Prof Su ha ideato una struttura di gestione unica: gli specialisti in malattie infettive dei centri medici di Taiwan sono distaccati presso un organismo chiamato Central Epidemic Command Center, che è sintetizzato in CDC. Il presidente di questo gruppo di esperti ha lo stesso grado dei ministri del governo. Medici professionisti e funzionari governativi affermano che la struttura aiuta a scavalcare la politica e a garantire una risposta rapida.

Attraverso una radicale revisione legislativa, Taiwan ha creato una base legale per limitare le libertà civili in seguito a un’epidemia e consentirle di multare coloro che violano le regole di quarantena.

Tutte queste riforme sono state testate durante l’epidemia di influenza H1N1 nel 2009. “Ci ha permesso di individuare cose che non funzionavano e da allora sono state apportate molte modifiche“, afferma il prof Chang.

L’attuale epidemia ha messo il sistema a test, che Taiwan sembra aver superato per così tanto tempo. Sebbene abbia scambi più frequenti con la Cina rispetto a quasi tutti gli altri paesi, con oltre 1 milione di cittadini che vivono o lavorano lì, e con oltre 2,7 milioni di cinesi che hanno visitato l’isola l’anno scorso, Taiwan si colloca al 50° posto in termini di casi confermati di coronavirus in tutto il mondo.

Taipei è stata avvisata presto dell’epidemia di Wuhan. Alla fine di dicembre, i funzionari sanitari hanno iniziato a controllare i passeggeri sui voli in arrivo dalla città cinese prima di consentire loro di sbarcare. Il 23 gennaio – quando è iniziato il blocco a Wuhan – Taipei ha sospeso tutti i voli da e per la città, ha impedito ai residenti di Wuhan di entrare nel paese e ha imposto un monitoraggio quotidiano della salute per le persone con sintomi respiratori che erano arrivati ​​da qualsiasi parte della Cina.

Il 26 gennaio Taiwan è diventato il primo paese a vietare praticamente l’ingresso a tutti i cittadini cinesi.

I dipartimenti di immigrazione e assicurazione sanitaria hanno collegato i loro database, consentendo al governo di individuare le persone con un rischio maggiore di infezione. Con la disponibilità di ulteriori informazioni sui percorsi di trasmissione e sui periodi di incubazione, Taipei ha aumentato i requisiti di quarantena. Ha anche ampliato la rete testando pazienti affetti da malattie respiratorie per il coronavirus che erano risultati negativi per l’influenza – un’iniziativa che ha scoperto le prime trasmissioni locali di Taiwan e ha contribuito a fermarle prima che si sviluppasse una diffusione nella comunità.

Esperti internazionali lodano la risposta. “Taiwan è un esempio di come una società può rispondere rapidamente a una crisi e proteggere gli interessi dei suoi cittadini”, ha concluso un gruppo di studiosi con sede negli Stati Uniti in un articolo pubblicato all’inizio di questo mese.

Ma i governi occidentali non sembrano aver prestato molta attenzione. “Forse ci sono alcuni esperti di salute che sperano che noi possiamo aiutarli con i test”, afferma il prof Chang. “Ma per quanto riguarda la gestione della salute pubblica, nessuno è stato in contatto per dare consigli.”

20 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO