Torino. Il 25 aprile di medici italiani e cubani

Un esempio di cosa vuol dire lavorare fianco a fianco per settimane, combattendo un’epidemia bastarda che non ha ancora cura né vaccino, di cui la classe dirigente – Confindustria in testa – se ne frega ampiamente (loro non si mischiano col popolo, servitù a parte), rischiando la vita per salvare vite.

I medici e gli infermieri dell’ospedale COVID allestito presso le OGR di Torino probabilmente avevano opinioni diverse sul mondo e i “massimi sistemi”, ma la vita di trincea affratellava persino combattenti (costretti) di eserciti nemici, figuriamoci persone affratellate dalla lotta contro lo stesso nemico.

E quindi ecco che medici italiani e cubani celebrano il 25 aprile cantando insieme “Bella Ciao”!

Un momento davvero emozionante oggi all'ospedale COVID allestito presso le OGR di Torino: medici italiani e cubani cantano insieme "Bella Ciao".

