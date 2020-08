Drone israeliano abbattuto in Libano

La autorità militari israeliane hanno confermato la perdita di un drone in Libano. “Durante l’attività operativa delle Idf lungo la Blue line, un drone è caduto in territorio libanese”, ammettono le forze armate israeliane in una nota.

Già nei giorni scorsi, il movimento libanese Hetzbollah aveva rivendicato l’abbattimento di un drone israeliano che aveva violato lo spazio aereo del sud del Libano. “Un drone israeliano penetrato nello spazio aereo libanese vicino alla città di Ayta el Chaeb è stato abbattuto dai combattenti della Resistenza islamica e ora è sotto il loro controllo”, si legge in una breve nota pubblicata sul sito web di Hezbollah.

Ayta el Chaeb è un centro abitato e comune del Libano situato nel distretto di Bent Jbail, nel governatorato di Nabatiye, situato ad appena un chilometro di distanza dalla “Blue line”, che divide il Libano da Israele.

Il 7 agosto gli israeliani dichiaravano di aver abbattuto un drone proveniente dal Libano all’altezza del Monte Hermon, mentre Hetzbollah il 19 luglio aveva abbattuto un drone israeliano.

Proprio un anno, ad agosto del 2019, il movimento Hezbollah aveva consegnato all’esercito libanese due droni israeliani abbattuti sulla capitale, Beirut, nella giornata di venerdì 30 agosto.

