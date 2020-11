Robert Fisk, giornalista fuori dal coro

Se ne è andato Robert Fisk, maestro di giornalismo e di umanità, indipendenza di giudizio e sguardo disincantato sul Potere, ma in forte empatia col mondo degli ultimi che descriveva da inviato di guerra.

In effetti, guardando ai gazzettieri che popolano l’informazione mainstream, usare il termine di “giornalista” per definirlo suona quasi un insulto.

Più sotto, abbiamo tradotto il ricordo che gli dedica oggi il suo giornale, The Indipendent, una delle poche voci fuori dal coro nel mondo anglosassone che sia anche internazionalmente nota.

Ci sembra questa l’occasione per ricordare un aneddoto narratoci da Stefano Chiarini, altro impavido cronista di guerra, per il manifesto di altri tempi, altrettanto attento al Medio Oriente e alle sue guerre infinite, per proprio conto e per procura.

In una delle tante “campagne di guerra” afghane, Stefano entrava attraversando il Kyber Pass, al confine con il Pakistan. Ovviamente vestito da “locale”, accompagnato da una guida, e con molta circospezione.

Su una roccia, subito dopo aver attraversato il passo, c’erano nota tre “afghani” seduti su una roccia. Cammina facendo finta di nulla, poi uno dei tre parla: “Ciao Stefano!”.

Era Robert Fisk. L’altro, se la memoria non ci inganno, era Alberto Negri.Niente a che vedere con i passacarte embedded che seguono le truppe di invasione e amano farsi riprendere con uniforme, elmetto e giubbotto antiproiettile…



Ecco: questi sono giornalisti di cui è fondamentale leggere quel che scrivono. Per farsi un’opinione informata, non per farsela consegnare maldigerita.

*****

Qui il ricordo di Alberto Negri, uno dei pochi alla sua altezza, nel panorama internazionale:

Addio a Robert Fisk, il più famoso inviato di guerra britannico

Baghdad era in fiamme e anche la sua biblioteca: vidi Robert Fisk raccogliere dei manoscritti per terra mentre altri fogli volavano nell’aria, li inseguivamo come se cercassimo di impedire la distruzione sotto i nostri occhi.

A un certo punto mi fermai mentre Robert continuava instancabile ad afferrare pezzi di carta per terra e nell’aria.

Quello che mi pareva già un gesto vano e inutile per lui era quello che si doveva fare in quel momento.

Robert Fisk ha sempre cercato la verità anche quando a molti di noi sembrava uno sforzo inutile.

*****

É morto Robert Fisk, inviato in Medio Oriente di The Independent

Robert Fisk, corrispondente per il Medio Oriente di The Independent e il più celebre giornalista della sua epoca, è morto dopo una malattia. Aveva 74 anni.

Fisk era famoso per il suo coraggio nel mettere in discussione i racconti ufficiali dei governi e nel pubblicare ciò che aveva scoperto in prosa spesso brillante.

Entrato a far parte di The Independent nel 1989 dal Times, è diventato rapidamente il suo scrittore più riconoscibile e la sua firma più ricercata. Ha continuato a scrivere per The Independent fino alla sua morte a Dublino.

Christian Broughton, direttore di The Independent fino alla settimana scorsa e ora amministratore delegato, ha detto: “Impavido, senza compromessi, determinato e totalmente impegnato a scoprire la verità e la realtà a tutti i costi, Robert Fisk è stato il più grande giornalista della sua generazione. Il fuoco che ha acceso all’Independent brucerà“.

Molto di ciò che Fisk scrisse era controverso, qualcosa che sembrava assaporare. Nel 2003, mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito si preparavano all’invasione dell’Iraq, Fisk si è recato alle Nazioni Unite a New York, dove ha visto l’allora segretario di Stato Colin Powell fare un esempio insignificante di guerra.

“C’è stata un’apertura quasi macabra quando il generale Powell è arrivato al Consiglio di sicurezza, baciando i delegati e avvolgendo le sue grandi braccia intorno a loro“, ha scritto. “Jack Straw era abbastanza legato per il suo grande abbraccio americano“.

Fisk, che è nato nel Kent e ha studiato alla Lancaster University, ha iniziato la sua carriera a Fleet Street al Sunday Express. Ha continuato a lavorare per il Times, dove aveva sede in Irlanda del Nord, Portogallo e Medio Oriente.

Per decenni ha fatto base nella città libanese di Beirut, e ha occupato un appartamento situato sulla sua famosa Cornice. Viveva e lavorava lì, mentre la nazione veniva dilaniata da una guerra civile, e diversi giornalisti cadevano vittima di rapimenti.

Fisk, che ha ricevuto numerosi premi, tra cui quelli di Amnesty International e del British Press Awards, ha scritto diversi libri, tra cui Pity the Nation: Il Libano in guerra e La grande guerra per la civiltà: La conquista del Medio Oriente. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Trinity college e ha avuto una casa a Dalkey, a Dublino.

Ha intervistato Osama Bin Laden due volte. Dopo gli attacchi dell’11 settembre e la successiva invasione dell’Iraq da parte di Stati Uniti e Regno Unito, si è recato al confine tra Pakistan e Afghanistan, dove è stato attaccato da un gruppo di rifugiati afghani, furioso per l’uccisione dei loro connazionali da parte delle forze occidentali.

Ha notoriamente trasformato l’incidente in un reportage da prima pagina, completo di un’immagine del suo volto malconcio.

Scrisse: “Mi sono reso conto – mi sono reso conto – che c’erano tutti gli uomini e i ragazzi afghani che mi avevano attaccato e che non avrebbero mai dovuto farlo, ma la cui brutalità era tutta opera di altri, di noi – di noi che avevamo armato la loro lotta contro i russi e ignorato il loro dolore e deriso la loro guerra civile per poi armarli e pagarli di nuovo per la ‘Guerra per la civiltà’ a pochi chilometri di distanza e poi bombardare le loro case e fare a pezzi le loro famiglie e chiamarli ‘danni collaterali‘”.

Fisk, che ha preso la cittadinanza irlandese, è stato elogiato dal presidente irlandese, Michael Higgins.

“Ho appreso con grande tristezza della morte di Robert Fisk“, ha scritto in una dichiarazione.

“Con la sua scomparsa, il mondo del giornalismo e del commento informato sul Medio Oriente ha perso uno dei suoi migliori commentatori.

“Generazioni, non solo di irlandesi ma di tutto il mondo, si sono affidate a lui per una visione critica e informata di ciò che stava accadendo nelle zone di conflitto del mondo e, cosa ancora più importante, delle influenze che erano forse all’origine del conflitto“.

