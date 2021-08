Ripercussioni regionali e globali della sconfitta degli Stati Uniti in Afghanistan

L’ascesa al potere dei Talebani in Afghanistan non solo segna la sconfitta degli Stati Uniti nella più lunga guerra della loro storia, ma, cosa più importante, chiude formalmente il tentativo degli Stati Uniti di stabilire un sistema internazionale unipolare dopo gli attacchi terroristici in Afghanistan dell’11 settembre 2001.

Questi avevano spinto l’amministrazione statunitense a dichiarare “guerra al terrorismo” e a tutti i paesi che ospitano terroristi in quella che ha chiamato “Operation Enduring Freedom”, individuando Osama Bin Laden come il principale sospettato degli attacchi e il governo talebano dell’Afghanistan come suo protettore.

Una tale decisione ha stabilito il rischio che l’aggressione degli Stati Uniti potesse diffondersi (come in effetti è avvenuto) in altri paesi dell’Asia centrale, dell’Asia occidentale e persino del Nord Africa, usando come strumento il sotterfugio del “terrorismo islamico”.

Tale decisione ha portato a cambiamenti di vasta portata nel sistema internazionale. Sullo sfondo, Washington ha cercato di definire a suo favore il trade-off tra un mondo multipolare e unipolare, che si è risolto a favore del secondo.

Gli Stati Uniti sono emersi come l’unica potenza mondiale, con il sostegno di tutti, per combattere il nuovo “comunismo” ora chiamato “terrorismo”.

Le dichiarazioni di Bush dell’11 e 12 settembre 2001 e specialmente quella del 20 settembre 2001 sono state – come la Dichiarazione Monroe e il Destino Manifesto nel XIX secolo e le 14 misure di Wilson nel XX secolo – l’elemento ordinatore e di principio della politica estera degli Stati Uniti per il secolo attuale.

Quella che potrebbe essere chiamata la “Dottrina Bush” della politica estera degli Stati Uniti è stata caratterizzata, tra le altre cose, dalle seguenti definizioni: l’uso di tutte le armi da guerra necessarie; il prolungamento nel tempo delle operazioni militari; l’obbligo dei paesi di prendere una posizione di fronte alla decisione degli Stati Uniti che non lasciava spazio a posizioni alternative.

“Qualsiasi nazione, ovunque, ora deve fare una scelta: o sei con noi o sei con il terrorismo” aveva detto Bush. Era la definizione di un mondo falsamente bipolare. I nuovi poli sarebbero stati gli Stati Uniti e il terrorismo. Di fronte all’impossibilità di stare con il terrorismo, quello che ha fatto è stato imporre un mondo unipolare per la prima volta nella storia.

Allo stesso modo, la Dottrina Bush è stata caratterizzata dall’esacerbazione dei sentimenti nazionalisti e militaristi e dal coinvolgimento di tutti i paesi e i popoli nel conflitto, affermando che: “Questa è una lotta del mondo intero, questa è una lotta di civiltà”.

Allo stesso modo, bisognava accettare che, nel quadro di un mondo unipolare, gli Stati Uniti fossero il leader indiscusso: “Le conquiste del nostro tempo e la speranza di tutti i tempi dipendono da noi”, disse Bush.

Infine, la necessaria ispirazione divina è stata incarnata anche dagli Stati Uniti: “Non sappiamo quale sarà l’esito di questo conflitto, ma sappiamo quale sarà l’esito […] E sappiamo che Dio non è neutrale”.

Questo nuovo paradigma ha fatto sì che l’agenda politica internazionale subisse un cambiamento radicale, poiché l’attenzione delle nazioni si è concentrata prima sulle espressioni di sostegno e solidarietà con il governo degli Stati Uniti e sul sostegno alla sua proposta di formare una coalizione per affrontare il terrorismo, ma poi si è spostata sulla sicurezza nazionale.

Questo è ciò che è improvvisamente svanito il 15 agosto quando i talebani sono entrati a Kabul. Si potrebbe dire molto su quello che è successo negli ultimi 20 anni, sono stati versati fiumi d’inchiostro per cercare una spiegazione ai vertiginosi eventi che sono iniziati il 6 agosto con la cattura della città di Zaranj, capitale della provincia di Nimroz nel sud-ovest del paese, vicino al confine con l’Iran, il primo capoluogo di provincia che i talebani hanno occupato nella loro inarrestabile marcia verso Kabul, conquistata domenica tra lo stupore delle forze d’occupazione e dei governi occidentali.

In un certo senso, la vittoria dei talebani è anche un colpo alla dottrina del pivot asiatico di Obama, che nel 2011 ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero stati una potenza negli oceani Indiano e Pacifico, da cui ha fatto sforzi giganteschi – senza molto successo – per costruire un blocco di paesi asiatici contro la Cina.

Sono passati troppo pochi giorni per cercare di tracciare gli scenari che potrebbero svolgersi in Afghanistan nell’immediato e a lungo termine. In larga misura, dipenderà dal comportamento della leadership talebana in termini di mostrare o meno la prova di un cambiamento rispetto al modo in cui hanno agito quando erano al governo tra il 1996 e il 2001. Paradossalmente, è più fattibile valutare l’impatto degli eventi in una prospettiva regionale e globale.

In generale, l’apparato militare statunitense in Asia centrale, Asia occidentale e Nord Africa ha subito un colpo mortale e dovrà ricomporsi in base a nuovi criteri, cercando nuovi nemici e stabilendo nuovi tipi di alleanze, perché il territorio che hanno raggiunto impunemente nel 2001 e i suoi dintorni hanno ora una configurazione politica e geostrategica completamente diversa.

Ciò è dovuto soprattutto all’esistenza di una Russia forte e attiva sulla scena regionale, molto diversa dal gracile paese la cui guida è stata assunta da Vladimir Putin dopo la disastrosa e arrendevole amministrazione di Boris Eltsin.

Allo stesso modo, la Cina, l’altra grande potenza regionale, non è più quel paese marginale che lottava per la sopravvivenza economica e per conquistare un posto reale tra le grandi potenze del pianeta.

Proprio quattro mesi prima dell’invasione statunitense, nel giugno 2001, i due paesi, insieme a Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, hanno creato l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) come strumento comune per garantire la sicurezza regionale di fronte alle minacce del terrorismo, del separatismo e dell’estremismo.

Successivamente, l’Uzbekistan, l’India e il Pakistan sono entrati nella SCO come membri a pieno titolo e lo stesso Afghanistan, la Bielorussia, l’Iran e la Mongolia come osservatori, così che l’ambiente regionale dell’Afghanistan è stato integrato sotto una logica di sicurezza che stava appena muovendo i primi passi quando il presidente George W. Bush ha lanciato l’operazione di “Libertà Duratura” il 7 ottobre 2001.

A livello regionale, gli sviluppi in Afghanistan rendono molto difficile immaginare che gli Stati Uniti saranno in grado di sostenere la loro presenza in Iraq e Siria ancora per molto tempo.

Allo stesso modo, i giorni della guerra condotta dal suo alleato Arabia Saudita contro lo Yemen sembrano essere contati. Allo stesso modo, poiché l’Europa è legata attraverso la NATO ai piani di guerra degli Stati Uniti in tutto il mondo, sarà costretta a riconfigurare la sua logica di guerra di interferenza in Africa (in particolare in Libia) e in Asia occidentale.

Naturalmente, le cause palestinese e saharawi contro l’occupazione israeliana e marocchina, rispettivamente, acquisteranno nuovo slancio.

Nel contesto asiatico, dove l’integrazione economica, finanziaria e commerciale è la più dinamica, efficace e in più rapida crescita del pianeta, è improbabile che la politica statunitense di isolamento della Cina abbia successo.

I paesi del sud-est e dell’Asia centrale non rischieranno le relazioni trascendenti che hanno stabilito con la più grande potenza regionale solo per rendere felici gli occupanti della Casa Bianca. In questo senso, l’Afghanistan, ora liberato dalla tutela statunitense che lo ostacolava, è probabile che si unisca ai suoi vicini nello stabilire legami di prim’ordine con Cina, Russia e Iran.

A questo proposito, e in quello che potrebbe essere un orientamento generale di politica estera che il nuovo governo potrebbe prendere, visto che stavano già intravedendo la fine delle operazioni che hanno portato alla loro presa del potere, si sono precipitati in Russia il 9 luglio e in Cina il 27 luglio.

A Mosca, hanno annunciato che l’85% del territorio del paese era sotto il loro controllo, il che ha generato incredulità tra le autorità e l’opinione pubblica occidentale. Ora, coloro che cercano di spiegare l’offensiva “accelerata” che li ha portati a Kabul possono rendersi conto che non era così accelerata. Da notare che, più di un mese prima dell’epilogo, avevano già occupato l’85% del paese.

Ecco perché nemmeno la Russia è sorpresa dai recenti eventi. Nessuno ha visto diplomatici russi salvati in elicottero o personale dell’ambasciata appeso al carrello di atterraggio degli aerei.

Due giorni prima dell’arrivo dei talebani a Mosca, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, in visita in Laos, ha detto che il suo paese stava “osservando da vicino ciò che sta accadendo in Afghanistan, dove la difficile situazione tende a deteriorarsi rapidamente, anche nel contesto della frettolosa partenza delle truppe USA e NATO”.

Questo è stato detto più di un mese prima dell’arrivo dei talebani a Kabul. Lavrov ha poi dato la spiegazione più precisa della causa degli eventi che sarebbero seguiti: “Non sono stati in grado di ottenere risultati visibili nella stabilizzazione della situazione durante i decenni che hanno trascorso lì”.

In Cina, due settimane dopo, i talebani hanno incontrato il ministro degli Esteri Wang Yi, al quale hanno assicurato che quando sono andati al potere volevano “buone relazioni con la Cina con l’aspettativa della sua partecipazione al processo di ricostruzione e sviluppo dell’Afghanistan” e che non avrebbero permesso “a nessuna forza di usare il suolo dell’Afghanistan per danneggiare la Cina”.

Vale la pena di ripetere, per coloro che sono sorpresi dalla “rapida” offensiva talebana, che un mese prima di occupare il palazzo presidenziale di Kabul, stavano già prendendo impegni di Stato con due delle potenze membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, “casualmente” le due che hanno una presenza regionale diretta nella zona.

È vero che la Cina può ora temere che l’instabilità in Afghanistan possa riversarsi nello Xinjiang e creare difficoltà per gli investimenti legati alla Via della Seta, ma nelle condizioni attuali l’unica fonte di investimento e commercio del governo talebano per lo sviluppo del suo paese è legata alla sua piena incorporazione nel progetto della Via della Seta.

Nel dibattito sui probabili scenari, non si può ignorare che la fuga degli Stati Uniti dall’Afghanistan potrebbe portare a un ruolo maggiore delle sue agenzie di intelligence nello stimolare le forze terroristiche rimaste nel paese a operare contro Iran, Cina e Russia.

Ma, vale la pena ripeterlo, i talebani hanno bisogno di ricostruire il paese e il sostegno economico della Cina è inestimabile, soprattutto ora che – come è ormai tradizione – gli Stati Uniti hanno annunciato l’appropriazione delle riserve d’oro dell’Afghanistan sotto il loro controllo.

Bisogna aggiungere che l’Occidente e le istituzioni finanziarie sotto il suo controllo hanno già annunciato la cancellazione di tutti gli aiuti al paese centroasiatico.

In questo contesto, il portavoce del ministero degli esteri cinese Hua Chunying ha detto lunedì che la Cina “rispetta i desideri e le decisioni del popolo afgano” e spera che, come hanno detto i talebani, faranno una transizione sotto un “governo islamico aperto e inclusivo”.

Il funzionario cinese ha aggiunto che sarebbe auspicabile che il nuovo governo “reprima tutti i tipi di attività terroristiche e criminali e permetta al popolo afgano di stare lontano dalla guerra e ricostruire la sua bella patria”.

Per coloro che non sanno come condurre una diplomazia seria, Hua ha fatto sapere che “la Cina ha mantenuto il contatto e la comunicazione con i talebani rispettando la sovranità del paese”.

L’Europa è in una situazione molto diversa. La sua decisione di agire come il “vagone di coda” della politica guerrafondaia degli Stati Uniti nel mondo ha portato all’imbarazzo e al ridicolo. Questo potrebbe essere l’innesco di una crisi d’identità sulla necessità di avere una politica internazionale e di sicurezza propria.

Nessuno l’ha detto più chiaramente e con più forza delle autorità tedesche. La cancelliera Angela Merkel ha riconosciuto inequivocabilmente il proprio fallimento, e allo stesso tempo ha riconosciuto senza mezzi termini la subordinazione della Germania e dell’Europa agli Stati Uniti, affermando: “Abbiamo sempre detto che saremmo rimasti se gli americani fossero rimasti” e sottolineando che la decisione di lasciare l’Afghanistan è stata “essenzialmente presa dagli Stati Uniti” e che era dovuta a “ragioni politiche interne”.

La Merkel ha scoperto tardivamente che “le forze armate afgane non erano legate al popolo [e che] non hanno funzionato come pensavamo”. Sapendo che sta per lasciare l’incarico e ritirarsi dalla politica, non ha avuto remore a sostenere che l’intervento internazionale, al di là delle operazioni antiterrorismo, è stato “uno sforzo infruttuoso”.

Il suo ministro degli esteri Heiko Mass è stato ancora più preciso, affermando che “il governo federale, i servizi di intelligence e la comunità internazionale hanno giudicato male la situazione in Afghanistan”. Naturalmente, quando parla della comunità internazionale intende la NATO e i suoi alleati.

Senza molto senso del tempo, ha affermato amaramente che “senza le forze americane e un più ampio impegno della NATO, il dispiegamento dell’esercito tedesco aveva poco senso”.

Molto più vergognoso è il ruolo giocato da coloro che vengono solo alla chiamata, per ottenere indulgenze dall’egemone. In questo senso, il caso della Spagna è patetico. Un editoriale del quotidiano madrileno El País di lunedì 17 agosto lamenta che gli eventi non sono avvenuti come previsto e che spetta agli Stati Uniti “spiegare cosa e perché”, per poi finire a piagnucolare spudoratamente che il disastro che ha colpito Kabul non ha messo in pericolo solo i soldati americani: “La Spagna deve improvvisare un rimpatrio di mezzo migliaio di persone in poche ore”.

In altre parole, non gli è stato nemmeno detto che se ne sarebbero andati e sono stati abbandonati a loro stessi dopo essere stati usati come carne da cannone per 20 anni. È così che i padroni trattano gli schiavi compiacenti.

Negli Stati Uniti, la popolarità di Biden ha raggiunto il punto più basso dall’inizio del suo mandato, scendendo a meno del 50%. Anche se bisogna dire che è stato costretto a fare ciò che i suoi predecessori non hanno avuto il coraggio politico di assumersi, è chiaro che le sue politiche sono prive di visione strategica, il che fa presagire un più rapido declino imperiale.

La sua economia non sta migliorando e questa decisione – volta ad eliminare le spese inutili nel suo bilancio – è solo un panno tiepido per cercare di curare la cancrena politica, economica, militare e morale che affligge l’Impero.

* Analista internazionale e ex-direttore delle relazioni internazionali della Presidenza della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

