Nuova variante di coronavirus identificata in Francia

Nonostante le rassicurazioni di governi e media – “le cose stanno migliorando almeno un po’, perché la variante omicron, pur essendo più contagiosa, ha spesso un decorso più mite della delta” – è già emersa una nuova variante.

Nessuno sa dire ancora quanto sia pericolosa, né dove abbia avuto origine. Bisognerà fare come sempre degli studi, analizzare un certi numero di casi, fare le verifiche empiriche, ecc.

La nuova variante è stata rilevata all’inizio di dicembre in un viaggiatore tornato in Francia dal Camerun, l’ospedale IHU Mediterrannee di Marsiglia. Il viaggiatore di ritorno dal Camerun avrebbe infettato 12 persone nel sud della Francia.

Ancora più mutazioni di omicron

Questo nuovo mutante, chiamato B.1.640.2, ha 46 mutazioni in una “combinazione atipica”. Si tratta di molte più mutazioni di omicron, che già ne presentava 37, secondo uno studio preprint ancora non sottoposto a peer-review.

Secondo questo studio, le due mutazioni già note della proteina spike N501Y e E484K si trovano anche nella nuova variante. La mutazione N501Y, per esempio, è stata rilevata molto presto nella variante alfa. Fa sì che l’agente patogeno si leghi più fortemente alle cellule umane e quindi si diffonda più facilmente nel corpo.

E484K è una delle mutazioni di fuga situata direttamente nella proteina spike e quindi probabilmente riduce l’efficacia dei vaccini COVID-19.

Poco conosciuto il pericolo e l’origine

Ma cosa significhino queste mutazioni e se la nuova variante del coronavirus B.1.640.2 sia effettivamente più contagiosa del virus originale della SARS-CoV-2 non si può ancora dire con sicurezza, a causa della mancanza di dati disponibili e del numero ridotto di casi.

Non sappiamo ancora nulla neanche sull’origine di questa nuova variante. Il fatto che sia stato rilevato per la prima volta in un rimpatriato dal Camerun non significa che la variante sia emersa anche nel paese dell’Africa centrale.

Tuttavia, i tassi di vaccinazione molto bassi generalmente favoriscono l’emergere di nuove mutazioni di coronavirus. In Camerun, solo il 2,4% della popolazione è completamente vaccinata, secondo i dati della Johns Hopkins University di Baltimora negli Stati Uniti.

Finché la campagna di vaccinazione non sarà avanzata a livello globale, nuove varianti continueranno a svilupparsi. A volte sono più innocue, a volte più pericolose. Resta da vedere quanto sarà dannosa questa nuova variante.

Possibili ragioni per un decorso omicron più mite

Sappiamo già che la variante omicron è molto più contagiosa e si sta diffondendo rapidamente nel mondo. Ma allo stesso tempo, i corsi sono molto più lievi nella maggior parte dei pazienti, come sempre più studi stanno confermando.

Sta anche diventando gradualmente più chiaro quali fattori sono all’opera in questo caso. Le cellule T delle persone vaccinate e recuperate reagiscono all’omicron, proteggendo così la maggior parte delle persone infettate da un decorso grave di COVID-19.

È vero però anche che le mutazioni in omicron hanno alterato la proteina spike in modo tale che gli anticorpi generati da precedenti infezioni o vaccinazioni non sono più così protettivi.

Ma, come hanno scoperto i ricercatori di Città del Capo, Sud Africa, la risposta immunitaria acquisita dalle cellule T funziona ancora nel 70-80% dei casi, come nelle vecchie varianti beta e delta. Le cellule T dei pazienti vaccinati e recuperati hanno riconosciuto omicron quasi altrettanto bene come la variante originale del coronavirus, ha concluso il gruppo di ricercatori.

Omicron attacca i polmoni meno gravemente

Inoltre, la variante omicron attacca i polmoni molto meno frequentemente, i ricercatori del Giappone e degli Stati Uniti lo hanno scoperto in studi su animali.

Invece, la variante omicron riesce più facilmente ad attaccare il tratto respiratorio superiore – naso, gola e trachea – secondo lo studio non è ancora peer-reviewed.

A metà dicembre, i ricercatori dell’Università di Hong Kong sono arrivati a conclusioni molto simili. Hanno scoperto che anche se la variante omicron infetta il bronco fino a 70 volte più velocemente della variante delta e si moltiplica lì, si diffonde fino a 10 volte meno nel tessuto polmonare.

Meno pazienti – in percentuale – hanno quindi bisogno di respirazione artificiale. Ma in numeri assoluti è evidente che la maggiore contagiosità va a “compensare” la minore letalità. Cambiando l’ordine dei fattori, insomma, il prodotto non cambia.

Questi risultati della ricerca sono in linea con le osservazioni della Gran Bretagna. Anche lì, la variante omicron, altamente contagiosa, sta causando un forte aumento del numero di infezioni.

Ma allo stesso tempo, il rischio statistico di dover essere trattati in un ospedale è ridotto di un terzo rispetto alla variante delta. Il numero di pazienti che richiedono la respirazione artificiale è quindi in gran parte invariato, nonostante il tasso di infezione significativamente più alto.

Questo è molto propagandato un motivo di speranza, per giustificare il mantenimento delle aperture di tutte le attività e addirittura la riduzione dei tempi di quarantena.

Tuttavia, le preoccupazioni rimangono. Il numero di casi significativamente più alto è una grande sfida per i sistemi sanitari sovraccarichi.

E coloro che non sono ancora stati vaccinati, o si sono ripresi da una precedente infezione da COVID-19, possono ancora ammalarsi gravemente se contraggono la variante omicron.

Primo caso di ‘flurona’ in Israele

Nel frattempo, in Israele, una donna incinta di 31 anni ha contratto COVID-19 e il virus dell’influenza stagionale allo stesso tempo. È il primo caso registrato al mondo di “flurona”, un neologismo composto da influenza e corona.

La donna incinta era solo leggermente malata, secondo il Ministero della Salute israeliano. Perché Israele ha visto un forte aumento delle infezioni influenzali nelle ultime settimane, e il suo Ministero della Salute sta indagando sul caso per vedere se la “flurona” potrebbe causare malattie più gravi. Questo ha alimentato i timori di una “twindemic” sia del COVID-19 che dell’influenza.

Israele ha visto un aumento particolarmente drammatico di casi di influenza grave quest’inverno. Secondo il Times of Israel, quasi 2.000 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale con l’influenza alla fine del 2021.

Le autorità sanitarie temono che con un’ondata influenzale così forte, potrebbero esserci molti più casi di infezioni doppie in arrivo.

Come si vede, insomma, la doppia strategia demente – “convivere con il virus” e “difendere i brevetti privati sui vaccini” – produce il risultato pratico di riprodurre ed estendere i contagi in tutto il mondo, rendendo impossibile quel “ritorno alla normalità” che i governi dicono di voler raggiungere.

