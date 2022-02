Cina. La rinascita del capitale e la svolta a sinistra del lavoratore mentale

Sulla Cina, scriviamo spesso, c’è scarsa informazione. E quella poca è di derivazione mainstream, quasi sempre propaganda spudorata, mixata con fake news e allusioni complottistiche. Tutto normale, fin quando siamo dalle parti di Repubblica o il Corriere.

Che resocontano come se la Cina attuale fosse l’Unione Sovietica al tempo della “guerra fredda”: sistemi indipendenti, chiusi, senza relazioni se non diplomatiche. Nella realtà, invece, da quelle parti lavorano milioni di cittadini occidentali di ogni paese, che vivono, scrivono, chattano, telefonano, viaggiano avanti e indietro (uniche limitazioni quelle per Covid). Anche quando non ci sono le Olimpiadi…

Nella “compagneria” quella propaganda ha fatto stragi, negli ultimi decenni. Lasciando un campo deserto in cui si muovono solo gli apologeti oppure i negazionisti. Insomma quelli per cui la Cina è “capitalista, senza se e senza ma” e quelli per cui “è socialista, senza se e senza ma”.

E invece i se e i ma sono tanti, se non altro perché un paese con 1,4 miliardi di abitanti non può essere un oggetto semplice da conoscere e trattare. Neanche per chi lo dirige, figuriamoci per chi neanche conosce le città principali.

Questa ricostruzione storica dei passaggi evolutivi degli ultimi decenni – dalla “svolta” di Deng Xiaoping a oggi – restituisce informazioni di prima mano e una dialettica interna alla Cina ben più problematica.

Come del resto sembra inevitabile per un sistema che ha scelto di adottare forme di sviluppo capitalistiche tenendole “sotto controllo politico” tramite lo Stato, il partito, le organizzazioni sociali.

Una lotta di classe che si svolge da decenni, in forme per noi ignote o addirittura “aliene”. Ma che avviene e cambia segno, orientamenti, obiettivi, strumenti. Un’occasione per allargare la conoscenza e “rinverdire” un pensiero teorico spesso incartapecorito dalla ripetizione senza più spunti originali.



Originariamente pubblicato anonimamente sulle pagine WeChat e Zhihu di Zuoyi23, il seguente articolo esplora l’ascesa e la caduta della classe capitalista in Cina. Impiegando una lente acuta e dialettica, l’autore dà uno sguardo critico a come la relazione tra lo Stato e il capitale continua a modellare la relazione tra le classi capitaliste e lavoratrici in Cina – e come i giovani lavoratori stanno tornando alla critica marxista per modellare il futuro.

Il testo originale su Zhihu può essere trovato qui: 资本的复兴和脑力无产者的左转 (zhihu.com)

Nota dell’editore: Il seguente pezzo è stato originariamente pubblicato il 18 dicembre 2020, poco dopo l’arresto dell’IPO di Alibaba e mesi prima che il governo cinese istituisse una serie di nuovi regolamenti in tutto il settore privato. È stato poi successivamente ripubblicato su siti di sinistra come Utopia (乌有之乡).

L’autore descrive in dettaglio solo una piccola parte delle contraddizioni a lungo ignorate nella società cinese derivanti dal periodo di Riforma e Apertura. Durante gli anni ’90 e 2000, i cambiamenti nei rapporti di lavoro, nell’economia politica e nel flusso di capitale sembravano indicare la fine della costruzione socialista in Cina, convincendo molti studiosi occidentali e di sinistra che la Cina si era venduta alla classe capitalista.

Tuttavia, la recente brusca svolta cinese nella regolamentazione statale di settori chiave come l’istruzione, la tecnologia e l’edilizia – decantata come una “repressione” del capitalismo dai media occidentali – riflette la strategia a lungo termine di accumulazione del capitale.

Negli ultimi mesi, il governo cinese ha messo in ginocchio molteplici industrie multimiliardarie, ha svalutato massicciamente i beni dei miliardari e ha iniziato uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza dal capitale monopolistico al pubblico, il tutto mentre eliminava la povertà estrema nel paese.

Alla luce della concisa descrizione dell’autore dell’ascesa e della caduta del capitalista cinese, ci viene in mente che Marx ed Engels avevano teorizzato che il socialismo, e successivamente il comunismo, potevano essere realizzati solo sotto un’abbondanza di capitale.

Usando il mercato come un mezzo di accumulazione del capitale piuttosto che un fine in sé, il progetto di costruzione socialista del Partito Comunista Cinese ha innalzato il livello di vita di oltre 1 miliardo di persone. Nonostante le difficoltà affrontate dal popolo cinese, condividiamo l’invito dell’autore a guardare avanti verso ciò che il futuro porta.

Il 2020 è stato un anno speciale. È stato un anno in cui i lavoratori mentali non specializzati (脑力无产者) hanno preso una svolta a sinistra (verso un punto di vista critico del capitalismo). È stato anche il primo anno in cui i lavoratori fisici non specializzati hanno sentito una chiara crisi.

Dal 1978, lo sviluppo del capitale cinese ha attraversato tre fasi significative. Legate a queste tre fasi di sviluppo, anche lo status sociale dei capitalisti e la coscienza dei lavoratori hanno attraversato tre fasi diverse.

1978 – 1992

Questo periodo è la prima fase dello sviluppo del capitale in Cina. In questa fase, il capitale è stato richiamato dall’inesistenza e ha creato un mercato delle materie prime, un mercato del lavoro e un sistema finanziario unificati a livello nazionale.

Prima del 1978, essere un capitalista sfruttatore non era solo vergognoso, era illegale. Dopo la Riforma e l’Apertura, è stato in queste condizioni che la prima coorte di capitalisti (inizialmente individui in città e campagna) è diventata maggiorenne.

Nel 1981, le discussioni all’interno del Partito ruotavano intorno a una questione particolare: se l’impiego privato del lavoro costituisse sfruttamento in un sistema socialista. Il dibattito si trascinò, e alla fine si concluse che sotto gli 8 dipendenti non si qualificava come sfruttamento, mentre sopra gli 8 dipendenti sì. Tuttavia, lo sviluppo del capitale procede a rotta di collo, e questa restrizione delle 8 persone è stata infranta in pochissimo tempo.

Nel gennaio del 1983, il governo centrale ha emesso i “Tre No” riguardo all’impiego di più di 8 persone: non promuovere, non pubblicizzare, e non essere troppo veloce a vietare. Sotto un ambiente così ambiguamente favorevole, il capitale si è sviluppato rapidamente, e come classe, i capitalisti in Cina sono riemersi su una terra di operai-contadini.

Mentre i capitalisti erano impegnati ad arricchire le loro famiglie, non avevano alcun tipo di prestigio sociale associato. Non potevano entrare nel Congresso Nazionale del Popolo, unirsi alla Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, o entrare nel Partito. Non erano nemmeno sicuri di poter mantenere le loro case costruite con il lavoro sfruttato, dato che 10 anni prima il nostro Partito aveva confiscato tutte le proprietà dei capitalisti.

Nelle città, la classe operaia aveva le sue ciotole di riso di ferro. Ma i capitalisti, prima di tutto questo, erano solo giovani disoccupati istruiti, mendicanti buoni a nulla, e ogni sorta di vagabondi vari guardati dall’alto in basso dal proletariato.

A questi capitalisti nouveau-riche, i proletari facevano le loro lodi: “Così ora avete un po’ di soldi puzzolenti, tra due giorni il paese ve li porterà via comunque“.

Nelle campagne cominciarono a comparire i lavoratori migranti. Le imprese cooperative formate nel periodo socialista si sciolsero per diventare “imprese di borgata” e furono date via ad ogni sorta di “persone qualificate”, inaugurando l’inizio dello sviluppo capitalista.

I contadini locali divennero la forza di riserva della forza lavoro impiegata in queste imprese municipali. Oltre alla produzione agricola, lavoravano a tempo parziale in entrambe le imprese cittadine. Lavorando contemporaneamente in entrambi i campi, questo notevole fenomeno era noto come “lasciare la terra ma non la città natale“.

il paese avrebbe confiscato questi beni? Stavano preparando i capitalisti al massacro? Nemmeno i capitalisti stessi lo sapevano.

Nel 1987, per confortare la classe capitalista, il “grande architetto” [Deng Xiaoping] tenne un significativo e significativo discorso in cui disse: “Ora noi in Cina stiamo discutendo la questione dell’occupazione. ho parlato con molti compagni, e non c’è bisogno di mostrare che ci stiamo ‘muovendo’ su questa questione, e possiamo aspettare e vedere per altri anni“.

Naturalmente, per ridurre la resistenza, l'”architetto” ha anche confortato i quadri tradizionali della vecchia guardia dicendo: “attualmente la maggior parte dei datori di lavoro sono piccole imprese e consistono in abitanti dei villaggi assunti dalle imprese del proprio villaggio. rispetto agli oltre 100 milioni di altri lavoratori, questo rappresenta un numero minuscolo. Guardando il quadro generale ci mostra come questo sia davvero un piccolo, piccolo punto. muoversi su questo punto è facile, ma se ci muoviamo, sembrerà che tutta la nostra politica cambi. Sì, dovremo agire, poiché non miriamo a polarizzare. tuttavia, quando e come ci muoviamo, dobbiamo fare la nostra ricerca“.

Tuttavia, questa ricerca ha finito per richiedere decine di anni.

1988. Quasi 10 anni dopo l’inizio dello sviluppo del capitale; dopo che i capitalisti erano diventati una classe in ascesa; dopo il riemergere dei lavoratori migranti.

Un anno in cui i lavoratori potevano solo sognare un appartamento libero; quando il massimo onore per uno studente universitario era guadagnare un posto come quadro. Nel 1988, la costituzione è stata rivista e l’economia privata ha finalmente ottenuto un riconoscimento legale.

La congiunzione di due epoche: da un’economia pianificata a un’economia di mercato, da un sistema socialista a un sistema capitalista; da una casa comandata da operai guidati a una chiesa del capitalismo.

In questo frangente, i capitalisti non avevano il prestigio che tipicamente corrisponderebbe a tutto il denaro che controllavano. Non solo erano banditi dalla Conferenza consultiva politica del popolo cinese, ma i loro figli avevano meno opportunità di entrare nelle università rispetto a quelli dei contadini-operai, ovviamente una disparità minima rispetto all’ammissione al servizio civile.

La tabella qui sotto descrive il tasso di ammissione all’università dei figli delle persone delle classi sociali rispetto alla classe capitalista. Nel 1982, il tasso di ammissione all’università del figlio di un operaio era 3,23 volte maggiore rispetto al figlio di un capitalista, mentre il tasso di ammissione del figlio di un contadino era 2,13 volte maggiore rispetto al figlio di un capitalista.

Nel 1990, i figli dei lavoratori urbani avevano un tasso di ammissione 10,78 volte superiore a quello del figlio di un capitalista e i figli dei contadini avevano un tasso di ammissione 6,22 volte superiore.

E dopo il 1992, tutto è cambiato.

1992 – 2008

Questo periodo segna la seconda fase dello sviluppo del capitale. Il tour meridionale di Deng Xiaoping ha svelato il sipario di questa fase; ha chiarito la direzione dello sviluppo capitalista; ha finalizzato la discussione sul carattere socialista o capitalista della Cina; e ha eliminato ogni ostacolo al passaggio del capitale in Cina.

Questa fase è stata segnata da diversi incidenti epocali, tra cui l’incendio di Zhili alla fine del 1993, che ha tragicamente causato la morte di 87 lavoratrici. Questo incidente fu l’annuncio che il governo sul lavoratore era riemerso. Per decine di anni dopo, il lavoro è stato sotto i piedi del capitale, dove doveva vivere o morire in umiltà.

Costo del lavoro a buon mercato; un settore mercantile rilassato; una grande popolazione istruita; infrastrutture complete; e la catena di approvvigionamento del mondo. Questi fattori hanno permesso il rapido sviluppo del capitale della Cina e la trasformazione del paese in un paradiso dell’accumulazione di capitale.

Prima del 1992, a parte un piccolo sottoinsieme di mercanti, la maggior parte del capitale si trovava tra le “persone capaci” – entità individuali all’interno dei villaggi.

Dopo il 1992, molti all’interno del sistema hanno incassato, gettando le loro ciotole di riso di ferro e passando all’impresa privata. Un gran numero di imprese statali (SOE) sono state acquistate dai quadri dirigenti, che sono così diventati i proprietari.

Un censimento degli affari tra il 1997 e il 1998 ha rivelato che la maggiore abbondanza di risorse sociali ha portato i quadri che hanno lasciato il sistema a guadagnare 1,9 volte più profitti netti rispetto alla media.

In questa fase, l’attività illegale del mercato grigio è emersa. Secondo le stime di Dai Jianzhong [un professore dell’Accademia delle Scienze Sociali di Pechino], tra il 1992 e il 1997, 270 miliardi di RMB sono stati persi per l’evasione fiscale delle imprese private, circa il 5% di tutte le entrate in quel periodo.

I capi guadagnavano sempre di più e godevano di stabilità nello status sociale. Il discorso del 1° luglio 2001 ha evidenziato che i capi d’impresa “attraverso il lavoro onesto e il lavoro, attraverso operazioni legali, hanno dato contributi allo sviluppo delle forze predittive della nostra società socialista“.

“Uniti insieme ai lavoratori, ai contadini, agli intellettuali, ai quadri e all’Esercito Popolare di Liberazione, essi sono i costruttori del socialismo con caratteristiche cinesi“.

Se queste persone “riconoscono i principi guida del Partito, lottano per e seguono la linea del Partito, sono stati accuratamente controllati, e soddisfano i requisiti e le condizioni appropriate“, dovrebbero essere “assorbiti nel partito“.

A partire da quell’anno, i capitalisti furono fatti entrare nel partito, e l’organizzazione degli sfruttatori fu legalizzata. Non solo i padroni potevano entrare nel partito, ma potevano entrare a tutti i livelli dell’Assemblea Nazionale del Popolo e partecipare al governo.

Più capitalisti, più assetati di status politico, e più desiderosi di entrare nel partito-imprenditori a cuore. Il “Rapporto su un’analisi investigativa delle imprese private su larga scala nella Federazione dell’industria e del commercio di tutta la Cina” (2000-2014) ha riportato i seguenti risultati:

In città, gli alloggi gratuiti e i benefici sanitari erano spariti, e i cambiamenti nelle SOE hanno messo fine al sogno della ciotola di riso di ferro. Nel mezzo della caduta dei lavoratori delle SOE, una nuova generazione di lavoratori migranti è emersa come il corpo principale della classe operaia.

Dopo che la Cina è entrata nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il numero di lavoratori migranti è salito alle stelle. Tra il 2003 e il 2008, l’aumento annuale dei lavoratori migranti è aumentato da 6 a 8 milioni.

Queste persone non avevano il concetto di “indennità di alloggio gratuito” o di “assistenza sanitaria gratuita”. Cresciuti nell’era della Riforma e dell’Apertura e lavorando nelle fabbriche dei capitalisti, pensavano che lo sfruttamento del loro lavoro fosse una verità data da Dio, la legge della terra.

Nel mezzo di uno spostamento terribilmente significativo dei corpi dei lavoratori, i ricordi del passato sono stati cancellati a favore di un cambiamento ideologico che ha ulteriormente rafforzato la legittimità e il prestigio del capitale.

Nelle campagne, dopo una piccola rinascita economica, emersero problemi. L’ansia portata dalle “Tre questioni rurali” [agricoltura, aree rurali e contadini] si è scolpita nella memoria collettiva della fine del secolo. Tuttavia, dopo l’ingresso della Cina nell’OMC, i problemi in sospeso sono aumentati di intensità. Gli agricoltori più giovani e più forti si sono riversati nelle città, lasciando le campagne ad appassire. Lentamente ma inesorabilmente, la questione rurale è entrata sotto i riflettori.

In questo periodo, sia in termini di ricchezza, status o prestigio, lo spazio tra capitalisti e lavoratori migranti si ampliò. Il capitale era stato completamente legittimato; nessuno parlava di quanti dipendenti costituissero sfruttamento. Sfruttare? Se non lo fai tu, lo farà qualcun altro. Essere sfruttati significa ottenere un’opportunità di lavoro, ed è meglio essere grati.

Dopo il 2005, ci sono stati episodi in cui la gente ha tentato di attaccare i capitalisti esponendo la loro oscura e disumana gestione delle SOEs – rivelando il loro peccato originale. Tuttavia, l’opinione pubblica non ha battuto ciglio, e alcuni hanno persino suggerito di perdonare i capitalisti, perché se indagassimo ulteriormente, scopriremmo che la maggior parte dei capitalisti ha peccato.

I capitalisti progredivano, mentre i lavoratori migranti strisciavano. Tra queste linee, è emerso un nuovo gruppo. Questo gruppo emerse e fiorì in seguito all’urbanizzazione della Cina, al capitalismo globale e alla nascita dell’industria della tecnologia dell’informazione.

Come avvocati, contabili, professionisti della finanza, manager, ricercatori scientifici, questo gruppo è stato definito dalle loro capacità tecniche e manageriali. Forse a causa della loro posizione sul posto di lavoro come manager – competenze specifiche che li rendono insostituibili o posizione in industrie monopolistiche – alcuni di loro avevano ambienti di lavoro migliori, una maggiore capacità di organizzazione, e quindi salari più alti.

Queste persone erano i piccolo borghesi emergenti: professori, insegnanti di alto livello, direttori di dipartimento, alcuni lavoratori del settore finanziario, ingegneri di grandi aziende, lavoratori dell’industria informatica, ecc.

Altri in questo gruppo che lavoravano in posizioni di basso livello come operai specializzati o dirigenti, guadagnavano un salario leggermente più alto rispetto alle loro controparti che lavoravano fisicamente. Questo gruppo formava la classe di lavoratori mentali non specializzati, che comprendeva programmatori, impiegati di basso livello della finanza, impiegati di reparto, insegnanti di scuola elementare e media, tecnici aziendali, ecc.

Nell’epoca del rapido sviluppo del capitale, le voci dei piccoli borghesi emergenti ruggivano forte e chiaro. Hanno maledetto il periodo dell’economia pianificata, schierandosi con il mainstream, cantando le lodi di un’emergenza graduale. Ogni avanzata del capitale li lasciava oltremodo eccitati, con i loro paffuti padroni del capitale che lasciavano gocciolare un po’ d’olio per alimentare le loro magre ambizioni.

I lavoratori mentali si sono aggrappati ai loro sogni piccolo-borghesi. Condividevano spazi d’ufficio, mangiavano alla stessa tavola, avevano background simili e parlavano la stessa lingua. Di conseguenza, avevano ideologie simili a quelle del piccolo borghese.

I lavoratori mentali sostenevano la concorrenza e credevano che anche loro potevano cambiare il loro destino attraverso il loro sangue, sudore e lacrime. Bevevano il kool-aid del loro capo guardando video di “successology”, ascoltando le lezioni di Jack Ma e sognando ad occhi aperti un futuro più luminoso.

Allineati nell’interesse e nello spirito con i capitalisti, i piccoli borghesi emergenti e i lavoratori mentali sedotti dalla vita borghese costituivano i primi utenti di Zhihu e altri nuovi media. Naturalmente, su queste piattaforme, questo gruppo di persone parlava per gli interessi del capitale mentre rispondeva e discuteva ogni sorta di domande.

2008 – Present e

Questa è la terza fase dello sviluppo del capitale, la fase in cui il capitale cade a causa del suo stesso successo.

Durante il primo periodo di questa fase, il capitale si è rafforzato. Il capitale cinese ha fatto affidamento sulla difesa del sistema nazionale e del keynesismo per superare il resto del mondo e diventare la seconda economia mondiale.

Sostenendo questo sistema, il capitale monopolistico cinese ha superato Inghilterra, Germania, Giappone e Francia per diventare il numero due. Nel 2007, 30 delle aziende del Global 500 erano cinesi, una cifra che è salita a 106 nel 2015.

In questa fase, come classe, i contadini declinarono rapidamente. Lo spostamento dei lavoratori giovani e abili nelle città ha lasciato dietro di sé quella che è diventata nota come “Unità 993861”: 99 riferita agli anziani (Festa della Nona Doppia), 38 riferita alle donne (Giornata Internazionale della Donna) e 61 riferita ai bambini (Giornata dei Bambini).

Attualmente, nelle campagne, per una pletora di ragioni, molti sono tornati all’agricoltura a tempo parziale o a tempo pieno dopo anni di assenza, non potendo continuare a lavorare nelle città.

Secondo una serie di rapporti in Changes in Social Stratification and Class Division in Contemporary China, il 67,91% degli agricoltori a tempo pieno “erano una volta impiegati o lavoratori salariati, in altre parole erano una volta operai che poi sono tornati a coltivare in campagna. La maggior parte è tornata dopo aver raggiunto una certa età“. Il piccolo agricoltore, come gruppo, si estinguerà inevitabilmente nell’economia di mercato.

In questa fase, ci sono due importanti contraddizioni che si stanno sviluppando rapidamente e che stanno lasciando un segno profondo in Cina.

In primo luogo, il rapido sviluppo del capitale cinese ha lasciato il mercato interno sempre più ristretto mentre il capitale in eccesso scorreva verso l’esterno. Dopo il 2012, c’è stato un caso in cui tale deflusso è aumentato, dove a partire dal 2014, la Cina è diventata un esportatore netto di capitale.

Ci sono limiti al mercato mondiale, e le esportazioni cinesi necessitano di concorrenza con le controparti di Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Germania, Italia, Giappone e altri vecchi paesi imperialisti.

Questo ha portato il capitale monopolistico di alcuni di questi paesi a perdere profitti, qualcosa che la classe del capitale monopolistico statunitense non vuole vedere. In realtà, dal Pivot to Asia di Obama nel 2012, gli Stati Uniti hanno solidificato la loro strategia di contenimento della Cina, pubblicizzata ulteriormente sotto Trump.

In secondo luogo, le ribellioni della classe operaia sono sempre più frequenti. Grazie alla loro continua resistenza, i loro salari reali hanno vissuto una fase di rapida crescita tra il 2003 e il 2015. La crescita dei salari ha raggiunto il picco nel 2010; i capitalisti si riferivano a questo come “aumento del costo del lavoro” e conseguente diminuzione dei profitti nel settore manifatturiero di fascia bassa.

Le contraddizioni di base del capitalismo hanno accelerato ancora più rapidamente sotto le due contraddizioni di cui sopra.

L’eccesso di capacità produttiva su larga scala ha portato a un declino del tasso di crescita del PIL cinese a partire dal 2013, e l’economia è entrata in un nuovo periodo, il “nuovo normale”. Per proteggere l’economia, la Cina ha avviato due politiche di stimolo su larga scala nel 2009 e nel 2014. Dopo il continuo stimolo economico, i prezzi delle case sono saliti alle stelle.

I piccoli borghesi proprietari di case stanno ancora vivendo il loro periodo d’oro, mentre i piccoli borghesi che non sono proprietari di case, insieme alla grande classe operaia mentale, sospirano anche solo considerando la prospettiva.

In seguito al calo dei profitti, la pressione esercitata dal capitale sui non proprietari è cresciuta. In seguito all’aumento dei costi degli alloggi, la speranza che essi riponevano nel capitale è diventata incerta.

Dal 2018, la contraddizione tra interessi stranieri e interni è aumentata. Le persone che normalmente non prestano attenzione alle questioni politiche hanno iniziato a discutere di questioni sociali. Che sia a causa dei “prezzi della sposa”, dei salari, dei prezzi degli alloggi o per essere stati licenziati, le persone hanno sentito la pressione di vivere in una società gravata dal capitale.

Queste persone continuano a navigare su Zhihu e altre piattaforme di nuovi media. Prima fungevano da portavoce del capitale. Ora, lo maledicono spontaneamente. Questo gruppo di persone, a differenza di qualsiasi altro gruppo nel mondo, possiede una caratteristica unica: sono cresciuti imparando il materialismo storico. Non importa se in quanto classe sociale hanno liquidato o meno concetti come “classe”, “sfruttamento” o “plusvalore”, tale coscienza è stata ampiamente instillata in queste persone. Quando il capitale cresce, queste persone ignorano questi concetti. Ma quando il capitale delude e li spreme senza cuore, i concetti marxisti tornano di corsa nelle loro menti. Cominciano a chiamare gli imprenditori “capitalisti”, descrivono le loro azioni come “sfruttamento” e usano la “classe” per guardarli dall’alto in basso. Alcuni di loro hanno preso una bella svolta a sinistra, e postano online le nozioni che una volta imparavano nei loro libri di testo: sfruttamento, classe, capitalista, plusvalore. Alcuni di loro vanno oltre, studiando libri al di là di ciò che era richiesto una volta: Selected Works of Mao Zedong, Marx & Engels Collected Works, i libri di Lenin, e storie ignorate o coperte. Si impegnano in accesi dibattiti online, combattendo contro xiao fenhong di vari gradi di purezza, capitalisti e un ampio settore del lumpenproletariat. Naturalmente, alcuni mascherano il loro sciovinismo con un linguaggio marxista. L’improvvisa comparsa della pandemia nel 2020 ha ingigantito tutto. L’oppressione si è sentita più pesante, i prezzi degli alloggi sono rimasti alti, e il lavoro sembra meno stabile. Una bella vita sembrava sempre meno certa. L’arroganza e la crudeltà dei capitalisti, costruita in decenni di rapido sviluppo, ha dato loro troppo alla testa. Il “996” è una benedizione, le imprese sono pro bono, e gli imprenditori si sono dati persino una vacanza. Hanno persino proposto che le imprese non debbano rispettare il diritto del lavoro per due anni dopo la loro fondazione. Tutto questo ha portato a una brusca svolta nel modo in cui gli utenti di Zhihu hanno visto i capitalisti nel 2020. Tuttavia, questo gruppo rappresenta una parte abbastanza piccola dei lavoratori, un gruppo dominato da lavoratori fisici che devono ancora sperimentare un risveglio così forte. I loro salari erano già bassi, e non lavoravano per comprare case nelle grandi città. Vivevano ai gradini più bassi della società, e avevano un accesso ancora più limitato alle informazioni ed erano un po’ peggio nel pensiero astratto. Come gruppo sono rimasti invariati. Questo non vuol dire che il proletariato fisico non stia cambiando. Gli stipendi non si sono messi al passo con il costo della vita. “Nel 2017, una stanza costava 300 yuan, ora sono 550“, “Vado al mio secondo lavoro dopo essere uscito dal lavoro, dove ho il tempo di riposare?” Le loro lamentele sono aumentate di numero. Non solo questo, ma con la crisi economica, molti lavoratori sono tornati alle loro case ancestrali, perdendo i loro redditi – una crisi economica che aspettava solo di accadere. Il 2020 è stato un anno speciale. Un anno in cui il lavoratore mentale ha preso una svolta a sinistra – per essere critico nei confronti del capitalismo – e in cui il lavoratore fisico ha sentito una chiara crisi. La tempesta è molto lontana, ma la svolta a sinistra dei lavoratori mentali ha inviato un chiaro segnale. Le nuvole si stanno avvicinando e il suono del tuono incombe. Quei lampi abbastanza nitidi nella notte buia, segni della dialettica storica che si avvicina. E la minoranza dei giovani ha già aperto le braccia in un abbraccio.

[1] Secondo le norme relative dell’Ufficio Nazionale di Statistica, il piccolo capitale è stato definito come le imprese il cui fatturato è inferiore a 30 milioni di RMB nei settori industriali e inferiore a 10 milioni di RMB negli altri settori.

[2] Definiti come quelli che non rientrano nei confini del piccolo o grande capitalista.

[3] Definiti come proprietari di imprese private più grandi di una dimensione designata.

da Qiao Collective



