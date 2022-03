“Il popolo russo non deve soffrire ancora di più a causa delle azioni della leadership”

Per i comunisti russi che agiscono sul fronte interno della guerra, non è un momento facile. Ma non rinunciano ad esprimere il loro punto di vista politico, anche in contrasto con le scelte del governo di Putin. In Russia oggi ci sono diversi partiti comunisti con gradi di influenza politica e sociale molto diversi. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato gli interventi di due esponenti di rilievo del Partito Comunista della Federazione Russa.

Oggi ospitiamo questo intervento di Sergey Skvortsov, del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, uno dei partiti comunisti ricostituitisi dopo lo scioglimento del Pcus e la dissoluzione dell’Urss.

*****

Quell’evento che molti hanno atteso con ansia, e alcuni con gioiosa attesa, è effettivamente accaduto. Il 24 febbraio Putin ha annunciato l’inizio di un’operazione militare speciale per “smilitarizzare e denazificare l’Ucraina” per “proteggere le persone che hanno subito abusi, genocidi dal regime di Kiev per otto anni“. “Tutta la responsabilità di un eventuale spargimento di sangue“, ha detto Putin, “sarà interamente sulla coscienza del regime che governa in Ucraina“.

Non entrerò nei dettagli del suo discorso piuttosto lungo. Noterò solo alcuni momenti. In primo luogo, c’è stato un forte aumento della retorica antiamericana con un linguaggio chiaramente non diplomatico: “l’impero della menzogna“, “maniere impudenti“, “un atteggiamento dispettoso e sprezzante“, e così via.

In secondo luogo, è un trattamento molto liberale della storia. Come se “al momento della fondazione dell’URSS … nessuno ha mai chiesto alle persone che vivevano in questi o quei territori che compongono l’attuale Ucraina come volevano organizzare la loro vita” (ma “la nostra politica è basata sulla libertà“).

E per dare seguito alla tradizionale retorica antisovietica del signor Putin, ha fatto un attacco molto strano a Stalin, che finora era stato attento a non toccare. Putin ha accusato la leadership sovietica di non aver fatto altro che “cercare di placare l’aggressore alla vigilia della seconda guerra mondiale“.

La “miopia” di Stalin è stata evidentemente menzionata per sottolineare l’importanza e la necessità delle attuali misure prese dalla leadership russa nei confronti dell’Ucraina.

Anche se il signor Putin ha detto una buona dose di parole sprezzanti sulla giunta anti-popolare che sta saccheggiando l’Ucraina e “mantenendo il potere attraverso quelle che sono essenzialmente procedure elettorali decorative” (qui il pensiero va subito alla cristallina Commissione elettorale centrale russa, con il suo 146% di votanti “per”), l’Ucraina è vista qui più nel contesto delle relazioni con l’Occidente: “A noi non è rimasta altra possibilità di difendere la Russia“.

E ora questa opportunità si sta realizzando (non è chiaro perché solo ora, perché otto anni fa sarebbe stato possibile risolvere tutti questi problemi con sforzi e risorse incomparabilmente minori).

Approfittando del fatto che le principali unità pronte al combattimento dell’esercito ucraino sono ora nel Donbass, l’esercito russo ha lanciato un’offensiva in diverse direzioni contemporaneamente.

Nel Donbass stesso, l’offensiva è segnalata come relativamente lenta, con combattimenti pesanti. Nel sud, tuttavia, le truppe russe, non incontrando praticamente alcuna resistenza, si sono avvicinate a Kherson [ora presa, ndr] e hanno conquistato Melitopol. Nel nord hanno preso il territorio dell’ex centrale nucleare di Chernobyl e si sono avvicinati a Kiev, Sumy e Chernigov.

E poi? La forza dell’esercito ucraino è paragonabile alla dimensione del raggruppamento delle forze armate russe tirate in Ucraina. Il livello di addestramento al combattimento, anche se non è paragonabile a quello che era nel 2014-2015, non è troppo alto.

D’altra parte, il morale non è così basso – non c’è stata finora nessuna resa di massa, e tutti i discorsi sui soli battaglioni nazionalisti che combattono, piuttosto che l’esercito regolare ucraino, sono falsi. Per quanto riguarda l’armamento, il vantaggio dei russi è semplicemente innegabile.

Nel complesso, questo dà all’esercito russo un vantaggio significativo. Praticamente nessuno degli esperti militari contesta la possibilità di una vittoria militare della Russia.

Come dice l’antica saggezza, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Ma quali siano i veri obiettivi politici che la leadership russa vuole raggiungere non è ancora chiaro. Si tratta di uno status neutrale per l’Ucraina o di un completo cambiamento di potere nel paese? Ci sono segnali contraddittori dalla Mosca ufficiale su questo punto.

La notte del 25 febbraio, Zelenskiy ha proposto di iniziare i negoziati sullo status neutrale dell’Ucraina (a proposito, ha detto che ha chiamato tutti i leader dei paesi della NATO e nessuno ha dato il suo consenso per l’ammissione dell’Ucraina alla NATO – abbiamo già scritto molte volte sul fatto che nessuno vi avrebbe ammesso l’Ucraina). Sembrerebbe che la condizione principale che ha stipulato Putin, la parte ucraina sarebbe pronta a soddisfarla.

Ma poche ore dopo, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che l’operazione militare è stata effettuata per “liberare gli ucraini dall’oppressione e permettere loro di scegliere il proprio futuro“, e che la condizione per i negoziati era la resa completa dell’esercito ucraino.

Solo dopo il colloquio di Putin con Xi Jinping, che, a giudicare dalla stampa cinese, ha chiesto con forza la fine dell’azione militare, Peskov ha annunciato che la parte russa era pronta a negoziare lo status neutrale dell’Ucraina, poiché la smilitarizzazione e la denazificazione ne facevano parte.

Infatti, nella situazione attuale, un accordo sullo status neutrale dell’Ucraina sarebbe la migliore via d’uscita per entrambe le parti. Il fatto che nessuno accetterà mai l’Ucraina nella NATO è ormai chiaro alla leadership ucraina, quindi non c’è nulla da perdere qui. Ma ritardare l’inizio dei negoziati potrebbe essere piuttosto costoso, perché l’esercito ucraino potrebbe non essere in grado di trattenere a lungo l’offensiva russa.

Un accordo di pace dovrebbe soddisfare anche la leadership russa. La speranza che lo stato ucraino e l’esercito ucraino crollino all’istante come un castello di carte non era giustificata; una vittoria completa in un’operazione speciale potrebbe richiedere molto tempo e sforzi. Ma anche dopo averla ottenuta, la leadership russa avrebbe dovuto affrontare problemi molto grandi.

Mentre otto anni fa il sentimento filorusso prevaleva nel Donbass, ora non è così nemmeno nell’Ucraina orientale tradizionalmente filorussa, per esempio a Kharkov. Anche il metropolita Onufry della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (!) si è opposto all’operazione russa.

Inoltre, i sentimenti nazionalistici estremi, banderoviani (dal nome del nazista ucraino Stepan Bandera) nella società ucraina, contro cui noi, a differenza di Putin, abbiamo sempre combattuto, con l’inizio delle ostilità si sono solo rafforzati.

D’altra parte, dopo la presunta sconfitta dell’esercito ucraino, il caos regnerà inevitabilmente nel territorio occupato, come è successo nel Donbass nel 2014-2015. Dopo tutto, la Russia semplicemente non ha abbastanza forze per mantenere l’ordine; inoltre non c’è nessun politico filorusso credibile e competente in Ucraina in grado di assumersi la responsabilità di governare i territori “smilitarizzati”, neanche Yanukovich!

Inoltre, la leadership russa non avrebbe abbastanza denaro per soddisfare il malcontento del popolo – l’Ucraina è troppo grande. Quindi l’insoddisfazione sorgerà e, molto probabilmente, si estenderà alla Russia stessa.

Già il primo giorno dell’operazione militare si sono verificate proteste spontanee. E a giudicare dal numero ufficiale di detenuti solo a Mosca (600 persone), piuttosto massiccio. Ma questa è, per così dire, la punta dell’iceberg. L’operazione militare è impopolare in ampi segmenti della società russa. E se, secondo i sondaggi sociologici ufficiali, circa il 40% dei nostri concittadini si è espresso a favore dell’accoglienza dei rifugiati del Donbass, il sostegno all’azione militare è naturalmente molto più basso.

Così il rating del governo, che per un momento è salito leggermente, comincerà inevitabilmente a scendere di nuovo. Alla lunga il frigorifero batte sempre il televisore, e il livello di vita dei nostri concittadini, per quanto coraggiose possano essere le autorità russe, continuerà a precipitare a causa delle sanzioni occidentali, minacciando davvero un’esplosione sociale.

Per quanto riguarda queste sanzioni, questa volta non sono solo simboliche. Prendete, per esempio, la cessazione delle consegne e persino dei pezzi di ricambio per gli Aerobus che (per ora) trasportano quasi la metà dei passeggeri aerei della Russia. Questo è solo un esempio, e si presume che le sanzioni continueranno a inasprirsi.

Per l’economia russa, che è fortemente dipendente da attrezzature e componenti occidentali, questo è un duro colpo. Allo stesso tempo, la speranza di una “sostituzione delle importazioni” dalla Cina potrebbe non avverarsi. Ricordate la storia della cinese Huawei, quando una delle più grandi aziende del mondo è stata costretta a sottomettersi a un urlo degli Stati Uniti e, di conseguenza, ha lasciato del tutto il settore.

Dobbiamo ammettere che, anche se giuste ma completamente irrealistiche richieste di “garanzie di sicurezza”, e ora l’operazione in Ucraina hanno avuto l’effetto opposto a quello che la leadership russa aveva sperato.

Il consolidamento senza precedenti dei paesi della NATO intorno agli Stati Uniti è stato raggiunto, e a ovest la Russia si è trovata in un isolamento quasi totale in politica estera. E a est, a giudicare almeno dalla versione della televisione centrale cinese dell’ultima conversazione di Putin con Xi Jinping e dalla sospensione dei pagamenti per l’energia russa da parte delle banche cinesi, la situazione non è nemmeno brillante.

Questa è la nostra analisi della situazione.

E ora riassumiamo alcuni dei risultati. Prima dell’inizio di questa operazione, abbiamo espresso il nostro sostegno alla posizione espressa dal colonnello generale Ivashov, che a nome dell’Assemblea degli ufficiali di tutta la Russia (con cui collaboriamo strettamente) di non condurla.

A questo proposito, il nostro punto di vista non è cambiato. Anche con le migliori intenzioni, la Russia non dovrebbe ora entrare in un confronto con l’Occidente unito, dal quale non può uscire vittoriosa in alcun modo – come dimostra risultato di tre decenni di “riforme”, il potenziale economico e militare del nostro paese è diventato inaccettabilmente piccolo. Le forze sono troppo disuguali. Inoltre, il regime oligarchico russo non può, in linea di principio, portare la libertà al popolo ucraino.

Non ho intenzione di dare alcun consiglio a Putin, non solo perché è improbabile che il mio punto di vista lo raggiunga, ma anche perché la questione della sua sopravvivenza politica non è la mia. Come sapete, i presidenti vanno e vengono, ma il paese rimane.

Ed è proprio nell’interesse del nostro paese e del nostro popolo che dobbiamo fermarci ora. Sulla base dei successi ottenuti dalle truppe russe, sarebbe del tutto possibile accordarsi non solo sullo status neutrale dell’Ucraina, ma anche sulla sicurezza delle repubbliche di Donetsk, e persino, forse, sulla Crimea e un corridoio terrestre verso di essa.

La conclusione di un accordo di pace salverebbe la vita dei soldati russi e ucraini, per lo più giovani ragazzi. Inoltre, ogni giorno in più di azione militare avvelena sempre più le relazioni, un tempo fraterne, tra russi e ucraini, che ora ci vorranno molti anni per far rivivere.

Dal lato pratico, un accordo di pace eviterebbe in particolare nuove sanzioni occidentali, minacciando la Russia di un completo collasso economico e un drammatico calo del tenore di vita, ed eviterebbe di rovinare le relazioni con il suo partner orientale. Il nostro popolo non deve soffrire ancora di più a causa delle azioni imprudenti della leadership.

*Primo segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Il sito è http://www.kpss.org/

