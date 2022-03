Gli Stati Uniti e l’Unione Europea vanno verso la riabilitazione del fascismo

Come abbiamo provato a raccontare, in Russia esistono diversi partiti comunisti, con posizioni anche differenti rispetto alla guerra e quindi i livelli di opposizione a Putin e gli oligarchi.

QUesta è la più recente presa di posizione di Ghennadi Zyuganov, segretario del Pcrf, il più grande di questi partiti ma anche il più “morbido” con Putin.

*****



In questi giorni, cercando di evitare una sconfitta completa, i fascisti di Bandera stanno prendendo in ostaggio centinaia di migliaia di abitanti delle città ucraine. Minacciando la morte, i nazisti non fanno uscire i civili dalla zona di combattimento, condannandoli al ruolo di scudo umano. Ripetendo le tattiche atroci delle truppe hitleriane sul territorio dell’URSS, quando donne e bambini venivano spinti in avanti quando attaccavano e spingevano la gente nei campi minati.

I paesi occidentali fanno un gran casino nel caso in cui i terroristi catturino anche un solo ostaggio. Nello stesso periodo, centinaia di migliaia di persone sono diventate ostaggi in Ucraina. Pretendiamo una risposta diretta e chiara alla domanda dei leader occidentali, cioè J.Biden, E.Macron, O. Scholz e B. Johnson e dei liberali russi se sostengono le tattiche criminali dei nazisti di Bandera per prendere ostaggi o condannano queste atrocità?

Quello che Bandera sta “facendo” in Ucraina è un vero e proprio fascismo. Le nostre speranze che la sconfitta del nazismo tedesco nel 1945 da parte del popolo sovietico e della sua vittoriosa Armata Rossa avrebbe messo fine a questo fenomeno disumano sono svanite. Esprimiamo una crescente preoccupazione nel vedere la crescita di questo tumore nel centro dell’Europa e ancora una volta ciò avviene con l’assistenza delle “democrazie” occidentali.

Non abbiamo dimenticato che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno contribuito economicamente e politicamente alla formazione del fascismo in Germania. La Wehrmacht di Hitler, che ha distrutto decine di milioni di persone, è stata creata in gran parte con il sostegno monetario dei monopoli americani e degli oligarchi tedeschi.

Sia l’America che l’Unione Europea sono direttamente responsabili delle atrocità dei fascisti di Bandera che hanno preso il potere in Ucraina a seguito di un colpo di stato nel febbraio 2014. La partecipazione diretta dei paesi occidentali al suddetto colpo di stato aumenta ulteriormente la loro colpa per lo spargimento di sangue in Ucraina.

Condanniamo fermamente il tentativo delle autorità tedesche di utilizzare gli eventi in Ucraina per liberarsi della responsabilità dei crimini del nazismo tedesco durante la seconda guerra mondiale. Non accadrà mai! Berlino dovrebbe smettere di sperare che la Russia, la Bielorussia e l’Ucraina abbiano dimenticato le mostruose atrocità dei fascisti tedeschi nei territori occupati dell’URSS, di milioni di persone fucilate, impiccate e torturate nei campi di concentramento in Germania e in Polonia.

Se i popoli d’Europa, molti schierati con Hitler contro l’URSS, dovessero dimenticarlo, dovremmo ricordare che la Germania nel 1999, come nel 1941, ha bombardato Belgrado. La decisione di Berlino di fornire armi ai nazisti e di permettere a cittadini tedeschi di partecipare ad azioni di combattimento dalla parte dei nazisti significa che la Germania sta ancora una volta prendendo una strada per riabilitare il fascismo.

I comunisti sono sempre stati in prima linea nella lotta contro il nazismo. Siamo sicuri che le forze di sinistra e progressiste di tutto il mondo ci sosterranno in questa lotta.

Ci appelliamo alla comunità mondiale per condannare con forza le tattiche criminali del fascismo di Bandera che prende in ostaggio i civili ucraini. Qualsiasi altra posizione significherebbe sostenere i crimini contro l’umanità.

