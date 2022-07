Sorpresa. Zelenski non è gradito in America Latina

Doccia fredda per Zelesnski abituato ad essere ospite d’onore in tutti i consessi del mondo occidentale, fino all’ultima sagra di paese.

Al vertice del Mercosur infatti non sarà invitato ad intervenire. Il viceministro degli Esteri del Paraguay, Raul Cano, ha annunciato che non è stato raggiunto un accordo tra i membri del Mercato comune dell’America del Sud (Mercosur) sulla partecipazione del presidente dell’Ucraina, Zelensky, al vertice dei capi di Stato che si apre oggi ad Asunciòn.

Del Mercosur fanno parte Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, e vede come partner Cile, Bolivia, Colombia, Ecuador e Venezuela. Il Messico vi partecipa come osservator.

“Non c’è stato consenso sulla partecipazione di Zelensky per cui abbiamo informato la controparte ucraina che in tali circostanza non ci sono le condizioni per poter dialogare come Mercosur con il presidente ucraino”, ha detto Cano in dichiarazioni raccolte dall’agenzia di stampa ufficiale “Ip”.

Il viceministro ha quindi sottolineato che il blocco regionale decide per statuto all’unanimità e non essendosi data tale condizione non è stato possibile accogliere la richiesta di partecipazione di Zelensky che era stata presentata dall’ambasciata di Kiev a Buenos Aires.

Cano non ha chiarito quali sono stati i Paesi che si sono opposti ad una partecipazione del capo dello Stato ucraino al vertice del Mercosur, anche se indiscrezioni che circolavano da alcune ore indicano che a porre il veto sia stato il Brasile di Jair Bolsonaro.

Zelensky in un’intervista aveva criticato il governo brasiliano per la dichiarata neutralità nel conflitto tra Ucraina e Russia.

