Ucraina. Chi sta bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia?

Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha lanciato un appello urgente alla Russia e all’Ucraina affinché permettano agli esperti AIEA di visitare rapidamente la centrale di Zaporizhzhia, per stabilizzare la situazione ed evitare un incidente nucleare. Una richiesta sensata che dovrebbe essere presa in seria considerazione.

Quello che non quadra sono però i resoconti dei mass media occidentali. Se i russi controllano la centrale nucleare da marzo, non si capisce perché dovrebbero bombardare la centrale o i suoi paraggi. Semmai dovrebbero essere le artiglierie ucraine quelle che bombardano la zona per cercare di riconquistarla. Possibile che tale contraddizione non emerga come tale?

“Se vengono colpiti i reattori o l’impianto di raffreddamento, rischia di saltare in aria mezza Europa” ha dichiarato Yevgeny Balitsky, il capo dell’amministrazione civile-militare russa della regione nel sud dell’Ucraina dove è situata la centrale nucleare di Zaporizhia, secondo il quale il sito nucleare è stato attaccato ieri dagli ucraini con l’impiego di droni kamikaze che hanno provocato 11 feriti.

Lo stesso capo dell’Amministrazione militare regionale ucraina di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh ha dichiarato che l’evacuazione sarà quasi impossibile in caso di incidente alla centrale nucleare. Le popolazioni prese in trappola tentano di mettersi al riparo come possono in mezzo alle macerie. “Devo dire che è quasi impossibile attuare i nostri piani di evacuazione nelle condizioni attuali”, tutti i rifugi nel territorio della centrale sono occupati dall’esercito russo. Si conferma quindi che il sito nucleare e i suoi dintorni sono occupati dai russi, quindi non si capisce perché dovrebbero essere i russi a bombardarlo.

Si copre così di ridicolo la dichiarazione rilasciata dal rappresentante della politica estera della Ue Borrell secondo cui L’Ue condanna le attività militari russe attorno alla centrale di Zaporizhzhia. “Questa è una violazione grave e irresponsabile delle regole di sicurezza nucleare e un altro esempio del disprezzo della Russia per le norme internazionali”.

I russi avranno tanti difetti, incluso quello di aver messo il mondo di fronte al fatto compiuto attaccando l’Ucraina, ma quella di bombardare le proprie postazioni è una fake news difficile da veicolare, tantomeno per trarne conclusioni politiche come quelle di Borrell.

