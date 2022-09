Brasile. Minacce di morte a candidata progressista. “Farai la fine di Marielle”

“Vi elimineremo”. Il messaggio è arrivato via e-mail giovedì scorso (15) alla deputata Andreia de Jesus, donna di colore e candidata alla rielezione a Minas Gerais. Nel messaggio l’aggressore, che ha utilizzato un indirizzo e-mail non ancora identificato, ha ricordato l’ex consigliera Marielle Franco, brutalmente assassinata il 14 marzo 2018.

“Deputata Andreia de Jesus, sarò diretto. Siamo stanchi dei vostri attacchi alla famiglia di Minas Gerais. Quindi vi elimineremo. Saranno colpi alle natiche e alla schiena, perché i traditori se lo meritano. Non vedrete nemmeno cosa vi ha colpito. I vostri giorni sono contati e la vostra fine è solo questione di tempo. Poco tempo. Marielle ti sta aspettando. Ustra vive! Jungla!”, ha concluso il criminale.

L’esaltazione del torturatore Brilhante Ustra è comune tra i sostenitori del presidente Jair Bolsonaro (PL), che onorano comunemente l’ex ufficiale militare, accusato di diversi crimini durante la dittatura militare, morto il 15 ottobre 2015.

La deputata ha commentato le minacce sui social network: “Ieri doveva essere un giorno felice di riunione con il presidente Lula e con la gente di Montes Claros, ma al contrario, sono rimasta a pensare ancora una volta a come la mia vita e quella di tante persone e donne di colore in questo Paese non siano trattate come vite vivibili”, ha denunciato Andreia de Jesus.

Secondo Andreia de Jesus, il suo team ha già intrapreso un’azione legale per rintracciare la persona che ha fatto la minaccia. “Combattiamo ogni giorno per garantire i diritti umani, so di non essere sola in questa lotta! Sono il seme di Marielle Franco, fiorisco, mi rafforzo ogni giorno e non mi lascerò fermare”, ha concluso.

Dalla fine dello scorso anno, la deputata è stato oggetto di minacce di morte. Gli attacchi sono iniziati dopo che la Commissione per i diritti umani dell’Assemblea legislativa di Minas Gerais (ALMG) ha chiesto un’indagine su un’operazione di polizia a Varginha, nel sud di Minas Gerais, che ha causato la morte di 26 persone.

Il prossimo 24 ottobre in Brasile si vota per le elezioni presidenziali e la destra rischia di perderle.

*da Brasile de fato/Resumen Latinoamericano

