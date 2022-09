Scioperi e manifestazioni per salari e pensioni in tutta la Francia

“Aumentate i nostri salari, non la miseria“: i manifestanti hanno battuto il marciapiede giovedì, su appello dei sindacati CGT, FSU e Solidaires e delle organizzazioni giovanili, per chiedere aumenti salariali e dare un avvertimento sulle pensioni, in un momento in cui l’esecutivo sta specificando il suo metodo di riforma.

Almeno 200 manifestazioni sono state programmate in tutta la Francia per questa prima giornata di mobilitazione interprofessionale dall’inizio dell’anno scolastico, secondo Céline Verzeletti, segretario confederale della CGT.

A Parigi, la marcia doveva partire alle 14 da Place Denfert-Rochereau, diretta a Place de la Bastille. Una fonte della polizia prevedeva la presenza di 3.000-6.000 persone nella capitale. Questo dato si confronta con i 3.200 del 17 marzo e gli 8.800 del 27 gennaio, secondo il Ministero dell’Interno.

In mattinata, diverse migliaia di persone (4.300 secondo la polizia) hanno manifestato a Marsiglia, alla breve presenza del leader di France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Molti portuali del porto di Marsiglia erano presenti alla marcia, dove uno striscione proclamava “no al 49-3” per la riforma delle pensioni.

A Nantes, i manifestanti erano circa 4.500, secondo la CGT, e 3.200, secondo la polizia, con molte professioni rappresentate: infermieri, insegnanti, ferrovieri… Lo striscione in testa alla manifestazione recitava: “Aumentate i nostri salari, non la miseria“, mentre alcuni manifestanti scandivano “La precarietà non è un lavoro, non sprechiamo la nostra vita per guadagnarla“.

A Besançon, 770 persone hanno manifestato sotto la pioggia, secondo gli organizzatori e la polizia. Tra questi, Justine, un’assistente sociale di 42 anni che guadagna meno di 1.400 euro netti al mese, ha denunciato il fatto che la sua professione è stata esclusa dalle misure della “Segur della salute“, con un cartello sulla schiena: “Segur da dimenticare, la precarietà non è una professione“.

Il segretario generale del secondo sindacato francese, la CGT, Philippe Martinez, ha dichiarato martedì di aspettarsi una mobilitazione “di gran lunga superiore a quelle di gennaio e marzo“, notando che ci sono “richieste di sciopero in molte professioni“.

Il Ministero dell’Istruzione ha riportato a mezzogiorno un tasso di partecipazione dell’11,01% tra gli insegnanti. Il sindacato degli insegnanti Snes-FSU ha rivendicato il “30% di scioperanti” nelle scuole secondarie.

Nel settore dei trasporti, tre sindacati su quattro, tra cui la CFDT-Cheminots, hanno proclamato uno sciopero alla SNCF. I cheminots della CGT hanno dichiarato che “1 ferroviere su 3 è in sciopero“.

Sono stati segnalati disservizi su alcune linee TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER e Transilien nell’Ile-de-France.

Per quanto riguarda la RATP, dove solo la CGT ha indetto uno sciopero, il traffico è stato interrotto sulla RER B e sugli autobus.

Alla richiesta iniziale di un aumento salariale a fronte di un’inflazione senza precedenti (+5,9% in agosto) si è aggiunta la questione delle pensioni.

Unità dei sindacati sulle pensioni

Il primo ministro, Elisabeth Borne, ha annunciato giovedì all’AFP che il governo avrebbe aperto un nuovo ciclo di consultazioni con l’obiettivo di adottare un disegno di legge “prima dell’inverno“, che consenta l’entrata in vigore di una riforma nell’estate del 2023, che preveda il “progressivo rinvio dell’età pensionabile di quattro mesi all’anno, per arrivare a 65 anni nel 2031”.

Sebbene la giornata di mobilitazione di giovedì si svolga senza la CFDT e la FO, il leader della CGT non dubita che tutti i sindacati si uniranno per combattere il progetto di riforma delle pensioni, come sono riusciti a fare per l’assicurazione contro la disoccupazione.

“Tutti i sindacati in Francia sono contrari all’obbligo di lavorare fino a 64 o 65 anni“, ha ribadito Martinez giovedì su France 2. Per quanto riguarda la partecipazione alle consultazioni previste dall’esecutivo la prossima settimana, “se ci diranno che stiamo discutendo dell’estensione dell’età pensionabile, non andremo molto lontano“, ha avvertito.

Tutte le organizzazioni sindacali nazionali (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires e Unsa) si riuniranno presso la sede dell’Unsa il 3 ottobre. “Potrebbe essere annunciata una manifestazione al termine di questo incontro“.

Da parte loro, i partiti di sinistra stanno progettando di organizzare una “grande marcia contro l’alto costo della vita e l’inazione climatica” il 16 ottobre, senza il sostegno della CGT, che era stato previsto in passato.

