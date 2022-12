Germania. Il piano per un golpe di destra

Ricorda un pò gli anni ’20: un nobile, membri dell’esercito e un giudice dell’AfD volevano istigare un colpo di stato con un gruppo di “cittadini del Reich”.

A prima vista sembra una cattiva idea, ma mercoledì è stato il motivo di uno dei più grandi raid nella storia della Repubblica Federale.

All’alba, circa 3.000 uomini dei servizi di sicurezza – tra cui agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale, GSG 9 e diverse task force speciali – hanno perquisito oltre 130 proprietà in undici stati federali. La procura federale ha arrestato 25 sospetti, anche in Italia e in Austria. Sono accusati di aver formato un’organizzazione terroristica che avrebbe voluto rovesciare il sistema politico in Germania.

Preparativi concreti

Ci sono anche altri 27 sospetti, inclusi soldati della Bundeswehr. Secondo la polizia italiana, un 64enne arrestato nei pressi di Perugia in Italia è un ex ufficiale di un’unità speciale della Bundeswehr. Otto dei 25 sospetti arrestati erano in custodia mercoledì pomeriggio, ha dichiarato il procuratore generale Peter Frank.

Una portavoce dell’ufficio del procuratore federale di Karlsruhe ha parlato mercoledì di una “organizzazione terroristica” che voleva rovesciare l’ordine statale nella Repubblica Federale e sostituirlo con un altro. Le basi di questo erano già state elaborate. Il gruppo avrebbe accettato la morte per questo. Secondo gli inquirenti, singoli membri si sarebbero già preparati concretamente a forzare l’ingresso nel Bundestag con un gruppo armato. Il ministro federale dell’Interno Nancy Faeser (SPD) ha parlato di un “abisso di minaccia terroristica”. Il punto di partenza delle indagini sarebbero i collegamenti tra i membri del gruppo ora presi di mira dagli investigatori e i membri del gruppo “Patrioti Uniti”, arrestati ad aprile e che avrebbero pianificato l’azione.

Nell’elegante quartiere berlinese di Wannsee, la polizia ha arrestato l’ex membro dell’AfD del Bundestag e il giudice berlinese Birgit Malsack-Winkemann, lei stessa sotto processo nell’ottobre 2022 per una decisione sul suo pensionamento anticipato.

Il senatore di Berlino Lena Kreck (Die Linke) l’ha descritta mercoledì come una “persona altamente pericolosa”. Secondo Kreck, si batterà per garantire che il giudice non solo perda il suo incarico, ma non riceva nemmeno una pensione. A Bad Lobenstein, in Turingia, il casino di caccia di Waidmannsheil è stato perquisito da forze speciali. Appartiene all’imprenditore immobiliare Enrico XIII. Il principe Reuss, che, secondo le informazioni dei media, guidava la rete insieme a Malsack-Winkemann. Il 71enne è stato arrestato mercoledì a Francoforte sul Meno.

Il braccio militare

Si dice che il gruppo terroristico sia stato formato al più tardi entro la fine di novembre 2021. I membri erano fermamente convinti che la Germania fosse attualmente governata da membri del “deep state”. L’organo centrale del gruppo era un “consiglio”. Simile al gabinetto di un governo regolare, il corpo aveva dipartimenti come giustizia, affari esteri e salute. “I membri del “consiglio” si sono incontrati regolarmente in segreto dal novembre 2021 per pianificare la prevista presa del potere in Germania e l’istituzione delle proprie strutture statali”, afferma il procuratore federale. È stato anche detto che Reuss ha cercato di contattare i rappresentanti della Federazione Russa.

Un “braccio militare”, che si dice abbia incluso anche soldati della Bundeswehr attivi, avrebbe dovuto “eliminare” l’ordine statale a livello municipale, distrettuale e municipale. L’associazione sapeva che ci sarebbero stati dei morti. Secondo la Procura federale, aveva almeno accettato questo scenario “come passaggio intermedio necessario per realizzare il ‘cambiamento di sistema a tutti i livelli’ a cui mirava”.

Il gruppo voleva principalmente reclutare membri della Bundeswehr e della polizia per il colpo di stato pianificato. Gli inquirenti affermano che in almeno quattro incontri nel Baden-Württemberg la scorsa estate, presunti membri hanno promosso l’organizzazione terroristica e i suoi obiettivi. A novembre, i sospetti nel nord della Germania volevano specificamente convincere gli agenti di polizia ad aderire all’associazione.

Non sorprende che i sospettati includessero diversi riservisti della Bundeswehr e almeno un membro del Comando delle forze speciali della Bundeswehr (KSK), che aveva ripetutamente attirato l’attenzione nel corso degli anni per le sue attività vicine alla destra. Il militare faceva parte dello staff del KSK, ha detto alla Dpa un portavoce del servizio militare di controspionaggio . È un sottufficiale. Durante il raid, la sua casa e il suo ufficio nella caserma Graf Zeppelin a Calw sono stati perquisiti.

Il raid ha provocato numerose reazioni da parte dei politici federali mercoledì. Janine Wissler, co-presidente della Linke, ha affermato che il raid è stato “un’ulteriore prova della preoccupante presenza di una scena di destra militante, armata e collegata a livello internazionale in Germania”. Mercoledì il Comitato internazionale di Auschwitz ha ringraziato le autorità di sicurezza. “L’armamento delle persone colpite è più che preoccupante, così come il loro apparente legame con l’esercito e la polizia”, ​​ha dichiarato mercoledì il vicepresidente Christoph Heubner.

*da Junge Welt

8 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO