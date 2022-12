Perù. Manifestazioni contro la deposizione di Castillo. Due morti

In alcune città del Perù i manifestanti contrari al neonato governo di Dina Boluarte hanno alimentato proteste e scontri. Nella sola Andahuaylas (Apurímac), il bilancio delle manifestazioni che chiedevano la chiusura del Congresso, dell’Assemblea Costituente e nuove elezioni generali è stato di 22 feriti, due poliziotti sequestrati e il blocco delle principali strade di accesso alla regione.

Più di 10.000 contadini del dipartimento peruviano di Ucayali hanno annunciato che nella giornata di oggi terranno delle proteste per chiedere la chiusura del Congresso e a sostegno dell’ex presidente Pedro Castillo.

Il presidente dell’organizzazione contadina regionale, Smith Díaz, ha dichiarato ai media locali che “rifiutiamo questo Congresso tirannico e golpista. Né riconosciamo Dina Boluarte come presidente”.

Su questa base, i contadini chiedono l’indizione di elezioni anticipate, l’immediato rilascio di Castillo, la stesura di una nuova Magna Charta e la dichiarazione di persona non grata in Ucayali dei legislatori Jenny López, Elvis Vergara e Francis Paredes.

Allo stesso tempo, le proteste si sono estese ad altre regioni peruviane come Loreto, Cajamarca, Tacna e Apurímac, dove si sono verificate manifestazioni e blocchi stradali.

Nel frattempo, i cittadini di Lima hanno manifestato sabato nei pressi della prefettura in cui è detenuto l’ex presidente Castillo per chiedere il suo rilascio urgente e il rispetto dei suoi diritti costituzionali.

Ronald Atencio, avvocato difensore dell’ex capo di Stato, ha affermato che Castillo “ha detto chiaramente al Pubblico Ministero che sta subendo una detenzione illegale e arbitraria”.

Nella città di Huancabamba sono stati segnalati i primi feriti a causa degli scontri tra manifestanti e polizia nazionale. Il media Contacto Directo ha riferito che un agente di polizia e un civile sono stati portati in un centro sanitario con ferite alla testa.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, sono state diffuse le immagini di un poliziotto legato con una bandiera su una monumento costruito in omaggio ai poliziotti uccisi dai riservisti guidati da Antauro Humala durante l'”Andahuaylazo” del 2005.

Secondo l’Ufficio del Mediatore, il poliziotto, Walter Silvera Obregón, intorno alle 18:00 è stato liberato insieme a un altro poliziotto, anch’egli sequestrato. Entrambi hanno ricevuto cure mediche presso l’ospedale subregionale di Andahuaylas.

Nel frattempo, il leader della Federazione delle Comunità Contadine di Haquira, Valentín Roque, ha dichiarato che verranno occupate le miniere di Las Bambas, nel distretto di Challhuahuacho, se non verranno ascoltate le richieste di chiusura del Congresso e di convocazione di elezioni generali.

“Stiamo marciando verso Las Bambas per far sentire la nostra voce di protesta contro il Congresso, perché non ci rappresenta e nemmeno la signora Boluarte”, ha detto Roque.

In serata, si è appreso che gli incontri tra i leader dei vari distretti sono proseguiti e che non è stato raggiunto alcun accordo, per cui è stata dichiarata una riunione permanente.

I rappresentanti del Frente Único de Defensa de los Intereses de Haquira hanno reso pubblica una dichiarazione che dichiara la presidente Dina Boluarte persona non grata, ignorando la sua nomina.

Secondo le informazioni fornite dall’ospedale di Andahuaylas, Becan Quispe Garfías, un manifestante di 18 anni, è morto per una lesione cerebrale traumatica apparentemente causata da un oggetto contundente. Si tratta del secondo morto nelle proteste contro la deposizione di Castillo.

