Germania. Pericolo dall’esterno e dall’interno

In Germania non stanno tanto bene… Con il passare dei giorni la notizia del “golpe” acquista una consistenza assai meno rassicurante. Qui l’inchiesta della TagesZeitung, che fornisce qualche dettaglio in più.

Si potrebbe pensare che i piani del gruppo Reichsbürger di deporre il governo federale e installare il suo principe come cancelliere siano fantasie della destra radicale. Ma almeno il primo passo del loro piano potrebbe essere riuscito: grazie a un membro del gruppo, l’ex deputata e giudice dell’AfD, Birgit Malsack-Winkemann, hanno ottenuto un permesso dal Bundestag. E avevano armi.

Molti membri del Bundestag sono preoccupati. Ciò che le indagini della Procura Generale Federale hanno rivelato finora è, dopo tutto, scandaloso. Alcuni dei sospetti terroristi avrebbero pianificato di entrare con un piccolo gruppo armato nel Bundestag tedesco per arrestare i membri del governo federale e i deputati presenti. Katrin Göring-Eckardt (Verdi), vicepresidente del Bundestag, ha annunciato che le misure di sicurezza del Parlamento saranno riviste.

Quanto era concreto il pericolo per i parlamentari? Una ricerca della Taz mostra che è apparentemente più concreta di quanto si sapesse in precedenza.

Secondo la Taz, a casa di uno degli accusati è stata trovata una lista di nomi. Ci sono 18 persone, tra politici e giornalisti. I sette membri del Bundestag interessati sono stati informati dall’Ufficio federale di polizia criminale (BKA) mercoledì mattina.

Tra loro ci sono membri di alto livello del governo e dell’opposizione: il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi), la leader della SPD Saskia Esken e il segretario generale della SPD Kevin Kühnert. Ma anche l’ex candidato cancelliere della CDU/CSU, Armin Laschet.

Secondo informazioni della Taz provenienti da ambienti della sicurezza, anche il leader del partito e del gruppo parlamentare della CDU, Friedrich Merz, è sulla lista. Merz non ha voluto commentare la questione quando gli è stato chiesto.

Il leader dell’SPD Esken ha dichiarato: “Non dobbiamo sottovalutare il pericolo rappresentato dai Reichsbürger che sono pronti a usare la violenza. Queste persone non si limitano a fantasticare su teorie cospirative. Avevano piani concreti, che erano anche pronti ad attuare“.

Le cosiddette “liste dei nemici“

Non è la prima volta che tra i Reichsbürgerinnen e gli estremisti di destra si trovano liste di nomi da intendersi come liste di nemici. È difficile valutare quanto sia grande il pericolo per coloro che figurano nell’elenco.

Secondo gli investigatori, l’elenco non è stato sequestrato durante le perquisizioni di mercoledì, ma già prima dell’avvio del procedimento in corso. La valutazione della minaccia presentata al Bundestag dall’Ufficio federale di polizia criminale è cauta. Al momento non è stato chiarito il significato dell’elenco. Finora non ci sono state indicazioni di una minaccia concreta.

Secondo la Taz, anche tre importanti presentatori televisivi di ARD e ZDF sono sulla lista: una presentatrice ha dichiarato di non essere stata informata dalle autorità di sicurezza. Anche l’altra emittente non era a conoscenza dei fatti del caso. Il Procuratore federale non ha voluto commentare, facendo riferimento alle indagini in corso.

In linea di principio, le persone-obiettivo che non sono politici federali non sono di responsabilità del BKA, ma della polizia locale. Secondo l’ufficio stampa del BKA, la polizia fa le proprie valutazioni e informa le persone solo se ha “informazioni che aumentano il rischio“.

In Germania si discute da anni su come gestire le liste di nomi di estremisti di destra. Le persone che erano sulle liste dei nemici del gruppo estremista di destra Nordkreuz sono state informate solo dopo le pressioni dell’opinione pubblica.

Durante il processo, Franco A. ha cercato di minimizzare il significato dell’elenco di nomi come “lista di cose da fare” o “lista di ricerca“. Tuttavia, a luglio è stato condannato come terrorista di destra. Il tribunale regionale superiore di Francoforte ha ritenuto provato che egli volesse uccidere le persone della lista. Dopo l’inasprimento della legge dello scorso anno, anche la diffusione delle cosiddette liste di nemici è punibile.

La polizia del Bundestag dovrebbe proteggere il parlamento

Questo è il momento per cui è stata fondata la Polizia del Bundestag. La Polizia del Bundestag è specificamente menzionata come forza di polizia speciale nella Legge Fondamentale (Grungesetze), all’articolo 40, paragrafo 2.

La Polizia del Bundestag è composta da circa 200 agenti di polizia e ha il compito di proteggere il Parlamento in quanto organo costituzionale sensibile. Il Comitato riferisce al Presidente del Bundestag, Bärbel Bas. Questo per garantire che il Bundestag possa difendersi in caso di colpo di Stato.

Si tratta ora di capire se la polizia del Bundestag è attrezzata per questo. Almeno in passato, non erano noti per prendere particolarmente sul serio le minacce provenienti dalla destra.

Nell’estate del 2021, la Taz aveva riferito che nella polizia del Bundestag lavoravano cittadini del Reich razzisti e negazionisti del Coronavirus. Uno degli agenti di polizia era attivo in un partito Reichsbürger, ed è stato sospeso dopo l’indagine della Taz.

Nel corso di un’indagine interna, tutti i 200 agenti di polizia sono stati interrogati singolarmente sulle accuse. Gli investigatori interni erano particolarmente interessati a sapere chi avesse parlato con la Taz.

Un’indagine esterna, come richiesto dall’allora vicepresidente del Bundestag, Claudia Roth, è stata rifiutata da Wolfgang Schäuble e successivamente anche dal suo successore Bas.

A gennaio, la Taz aveva anche riferito che il nuovo capo del dipartimento di polizia e sicurezza del Bundestag è lui stesso un membro attivo della confraternita Gothia. Inoltre, negli anni Novanta era stato attivo politicamente in un partito scissionista di destra.

In seguito alle ricerche della Taz, è stato trasferito. Lavora tuttora come capo dipartimento al Bundestag ed è responsabile, tra l’altro, dell’area del diritto penale nei servizi scientifici. Ma il capo dipartimento non è l’unico dipendente del Bundestag che ha dimostrato di avere contatti in un ambiente di ultradestra.

L’anno scorso, la Taz aveva già riferito di un altro membro della confraternita che lavorava per il servizio visitatori del Bundestag. Quest’uomo è un tenente colonnello della riserva ed è anche membro di un gruppo di riservisti berlinesi in cui sono organizzati soprattutto “gothiani”.

In passato, ha invitato diversi membri del personale del Bundestag per un addestramento al tiro. Questo emerge da una e-mail ottenuta dalla Taz. Su Facebook è membro del gruppo “Noi tedeschi proclamiamo Giorgio Federico di Prussia re tedesco”.

Alla luce delle attuali indagini, tale posizionamento appare sotto una luce diversa. Il membro del personale è stato trasferito e non lavora più al servizio visitatori, ma all’atrio del Bundestag.

L’appartenenza a una confraternita di destra non è vietata ai dipendenti del Bundestag. Eppure ci si chiede se sia compatibile con il lavoro in un organo costituzionale particolarmente sensibile.

Dopo i raid, il ministro degli Interni Nancy Faeser (SPD) ha chiesto che i nemici della Costituzione siano rimossi più facilmente dalla pubblica amministrazione. A breve verrà presentato un disegno di legge annunciato da tempo.

I potenziali pericoli erano “sempre controllabili”

Quanto era preparata la polizia del Bundestag? Der Spiegel riferisce che erano a conoscenza della minaccia “da settimane“. In risposta a una richiesta della Taz, l’ufficio stampa del Bundestag si limita a dichiarare in termini generali: “La sicurezza del Bundestag tedesco è garantita in modo completo in ogni momento“.

Anche secondo una valutazione interna della polizia del Bundestag, disponibile per la Taz, i potenziali pericoli erano “sempre gestibili” grazie alla collaborazione delle autorità di sicurezza.

Se si ascolta la polizia del Bundestag, invece, emerge un quadro diverso: non ci sono stati turni aggiuntivi, il personale era piuttosto inferiore al solito a causa di molti casi di malattia. Non ci sono stati avvisi speciali o misure precauzionali. Di recente, la polizia è stata esplicitamente messa in guardia contro le azioni degli attivisti per il clima.

Tuttavia, sia i funzionari del Bundestag che i deputati sanno che un pericolo dall’interno può essere difficilmente controllato anche con le migliori misure di sicurezza. I deputati e gli estremisti di destra dell’AfD possono entrare e uscire dal Bundestag senza alcuna particolare precauzione o sotterfugio.

14 Dicembre 2022