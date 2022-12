Gli Stati Uniti invieranno missili Patriot a Kiev: il punto più alto dell’escalation bellica

Questa settimana, quasi tutti i principali giornali e reti di notizie via cavo negli Stati Uniti hanno riferito che l’amministrazione Biden si sta preparando a inviare imminentemente all’Ucraina almeno una batteria di missili terra-aria Patriot. Il sistema missilistico Patriot, ha riferito la CNN, “dovrebbe essere spedito rapidamente nei prossimi giorni”.

Con ogni batteria che costa oltre 1 miliardo di dollari e richiede un equipaggio di 90 persone per operare, il Patriot sarebbbe il sistema d’arma più costoso e complesso trasferito in Ucraina. “Questo è un importante passo avanti nell’impegno degli Stati Uniti”, ha detto alla Syracuse University News Sean McFate, un membro anziano dell’Atlantic Council che ha aggiunto: “I patriot provocheranno una reazione russa” ed ha definito questa iniziativa delgi USA “l’azione più escalatoria degli Stati Uniti fino ad oggi”.

Commentando il significato dell’annuncio, Keir Giles del think tank favorevole alla guerra Chatham House, ha dichiarato alla NBC: “Abbiamo visto un processo incrementale degli Stati Uniti che forniscono capacità più essenziali all’Ucraina quando diventa chiaro che le ‘linee rosse’ della Russia non sono altro che bluff e spacconate.”

Fedeli alla dichiarazione del presidente Joe Biden nel dicembre 2021 secondo cui “non si accettano le linee rosse di nessuno”, gli Stati Uniti hanno sistematicamente identificato e compiuto azioni che il Cremlino in precedenza aveva avvisato che avrebbero provocato ritorsioni militari contro la NATO.

Ad aprile, gli Stati Uniti hanno assistito l’Ucraina nell’affondamento della Moskva, l’ammiraglia della flotta del Mar Nero. Ciò è stato seguito a breve dall’annuncio che l’esercito americano stava attivamente assistendo l’Ucraina nel prendere di mira i generali russi da assassinare e l’ammissione che il Pentagono aveva schierato personale militare in Ucraina.

Nel giro di pochi mesi gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina molti dei suoi sistemi d’arma più avanzati, tra cui l’obice trainato M777, il sistema missilistico a lungo raggio HIMARS, il cannone corazzato semovente M109 Paladin, il missile anti-radar HARM e il sistema di difesa aerea NASAMS.

L’atteso annuncio che gli Stati Uniti ora dispiegheranno il sistema missilistico Patriot in Ucraina continua verso questo modello di escalation intraprendendo un gioco mortale con la Russia, comunque dotata di armi nucleari. A novembre, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha avvertito che se “la NATO fornisce ai fanatici di Kiev complessi Patriot insieme al personale della NATO, questi diventeranno immediatamente un obiettivo legittimo per le nostre forze armate”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito le osservazioni di Medvedev mercoledì, dicendo che il sistema missilistico sarebbe “sicuramente” un obiettivo per la Russia.

Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente della commissione per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione Russa, ha dichiarato mercoledì: “Gli Stati Uniti ci stanno portando verso un conflitto diretto con la NATO. Soprattutto se forniscono il sistema di difesa aerea Patriot.” Ed ha aggiunto che gli Stati Uniti “stanno davvero mettendo il mondo sull’orlo di una terza guerra mondiale”.

La giustificazione per la decisione di inviare missili Patriot in Ucraina sono i continui attacchi missilistici della Russia contro l’infrastruttura energetica ucraina, che stanno avendo conseguenze devastanti per ampie fasce della popolazione ucraina.

Ma nel riportare la decisione attesa, Voice of America ha citato il contrammiraglio in pensione Mark Montgomery, che si è chiesto perché gli Stati Uniti stessero cercando di abbattere i droni russi, ciascuno del costo di $ 5.000- $ 20.000, con missili che costano milioni di dollari ciascuno: “Patriot è un sistema estremamente complesso e costoso da gestire. Ogni round di Patriot è compreso tra 3 [milioni di dollari] e 4 milioni ciascuno. Questo è un sistema molto costoso. Userebbe molto del denaro messo da parte per loro, credo, con un ritorno sull’investimento molto limitato.” Ed ha concluso: “Per me, Patriot non è una grande risposta” per difendere le città ucraine dagli attacchi dei droni.

Naturalmente, il sistema Patriot non è una “grande risposta” per il problema a cui l’imperialismo americano afferma di essere interessato. Il vero obiettivo, tuttavia, non è difendere i centri abitati dell’Ucraina, ma consentire all’Ucraina di ottenere la superiorità aerea a sostegno delle operazioni offensive.

Il Patriot, il missile terra-aria più avanzato e a lungo raggio dell’esercito americano, è in grado di abbattere aerei fino a 100 miglia di distanza, compresi quelli che potrebbero operare sulla Crimea o sulla terraferma russa.

Il Washington Post ha commentato che la mossa ha rappresentato un importante cambiamento rispetto alla precedente posizione di Biden secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero inviato armi “avanzate” all’Ucraina.

Ha scritto che l’amministrazione “ha fermamente resistito all’invio di alcune armi avanzate – inclusi missili a lungo raggio, aerei da combattimento e carri armati – sulla base del fatto che, agli occhi della Russia, farlo avrebbe attirato gli Stati Uniti ancora più in profondità nella guerra, e il la manutenzione e il funzionamento di tali sistemi è complesso.”

La NBC, citando un funzionario anonimo ha scritto: “Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha raccomandato di invertire la rotta”. Gli esperti statunitensi, nel frattempo, stanno spingendo per una maggiore escalation.

In un editoriale sul Washington Post, Max Boot ha chiesto agli Stati Uniti di “dare all’Ucraina la possibilità di colpire ogni centimetro del territorio occupato russo” che, secondo Boot, include la Crimea. Boot ha scritto: “La scorsa settimana, l’Ucraina ha portato la guerra alla Russia in modo piccolo ma simbolico. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha utilizzato droni a reazione per colpire due basi aeree in Russia, una delle quali a sole 100 miglia da Mosca, utilizzate per far funzionare i bombardieri a lungo raggio che lanciano missili contro le città ucraine.”

Boot ha osservato che il segretario di Stato americano Antony Blinken “non ha condannato gli attacchi”. Da ciò ha concluso: “La posizione degli Stati Uniti sembra essere che se i sistemi d’arma statunitensi non sono impiegati e gli attacchi sono focalizzati strettamente su obiettivi militari, non si oppone agli attacchi”. Ed ha concluso: “ Ottenere l’accesso a ‘fuochi’ a più lungo raggio consentirà agli ucraini di colpire in modo più efficace tali obiettivi militari attraverso l’ampiezza e l’ampiezza del territorio occupato dai russi. Ciò include la Crimea.”

Commentando su Foreign Affairs , il maggiore generale in pensione dell’esercito australiano Mick Ryan ha osservato: “Se l’Ucraina può continuare a vincere sul campo di battaglia, Kiev potrebbe tentare di isolare e possibilmente anche conquistare tutto il Donbass e la Crimea. La riconquista di entrambe le aree è un obiettivo dichiarato del governo ucraino. Ma c’è ancora molta strada da fare prima che l’Ucraina raggiunga il punto in cui può invadere la Crimea”.

Gli Stati Uniti stanno massicciamente intensificando il loro coinvolgimento in una guerra che ha prodotto un disastro per il popolo ucraino. L’economia del paese è andata in frantumi e la nuova strategia dell’esercito russo di degradare le infrastrutture elettriche e idriche sta avendo un impatto devastante durante il freddo inverno ucraino.

La Casa Bianca calcola che esercitare una pressione militare ed economica sempre maggiore sulla Russia intensificherà le divisioni all’interno dell’oligarchia russa, con la speranza che ciò crei la possibilità di un cambio di regime attraverso un colpo di stato contro il governo di Putin. Tuttavia, ci sono forze significative all’interno dell’establishment politico russo che chiedono una risposta più aggressiva alle azioni provocatorie di Washington.

Il 10 dicembre, l‘International Youth and Students for Social Equality ha tenuto una manifestazione dal titolo “ Per un movimento di massa di giovani e studenti per fermare la guerra in Ucraina!“. Nelle osservazioni conclusive della manifestazione, David North, presidente del comitato editoriale internazionale di WSWS, ha avvertito:

“Il risultato di questo processo, a meno che non venga fermato dalla classe operaia, sarà un cataclisma globale su una scala che fa impallidire la violenza del passato. Dallo scoppio della guerra, il potenziale uso di armi nucleari è stato normalizzato nel discorso politico”.

Ed ha concluso: “La lotta contro la guerra procede attraverso la forgiatura dell’unità della classe operaia internazionale e la fine del dominio capitalista attraverso la rivoluzione socialista mondiale”.

