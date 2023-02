La sinistra tedesca “scossa dal torpore”. Appello e manifestazione contro la guerra

Due giorni fa l’ingresso della sede federale del partito della sinistra tedesca Die Linke a Berlino, è stato presidiato dai membri del Partito della Sinistra impegnati nella campagna a sostegno del “Manifesto per la pace” avviato dalla deputata della Linke, Sahra Wagenknecht e dalla giornalista Alice Schwarzer e della manifestazione contro la guerra prevista per il 25 febbraio .

Gli attivisti della Linke contestano il fatto che il consiglio esecutivo del partito abbia inizialmente rifiutato di discuterne in una sessione a porte chiuse domenica scorsa. Secondo le informazioni in possesso del giornale della sinistra alternativa Junge Welt , l’esecutivo della Link ne discuterà in questi giorni.

Sahra Wagenknecht e Alice Schwarzer con il loro “Manifesto per la pace”, hanno toccato i nervi scoperti della sinistra tedesca.

Nel giro di pochi giorni, la loro petizione è stata firmata da più di 400.000 cittadini.

Anche in Germania una grande maggioranza della popolazione non vuole la guerra, sempre più persone si stanno rendendo conto che le consegne di armi all’Ucraina non portano la pace e che la pace può essere raggiunta solo attraverso i negoziati. Queste sono anche le richieste centrali contenute nella petizione di Wagenknecht e Schwarzer a Olaf Scholz: “Chiediamo al cancelliere federale di fermare l’escalation delle consegne di armi. Ora! Dovrebbe guidare una forte alleanza per un cessate il fuoco e negoziati di pace sia a livello tedesco che europeo.

Tra i primi firmatari dell’appello ci sono Angelika Claussen dei Medici contro la guerra nucleare, la teologa Margot Käfmann, l’attrice Katharina Thalbach, Rainer Braun dell’International Peace Office, il cantautore Reinhard Mey, ex generale di brigata della Bundeswehr. D. Erich Vad e Peter Gauweiler della CSU.

La Wagenknecht, Schwarzer e il generale di brigata a. D. Vad hanno convocato una manifestazione per la pace a Berlino alla Porta di Brandeburgo il 25 febbraio.

In Italia lo stesso giorno ci sarà una manifestazione analoga anche a Genova dove i portuali hanno bloccato il traffico e l’invio di armamenti.

17 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO