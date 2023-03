Germania. Intimidazioni e condanne contro gli attivisti anti-guerra

Qualche settimana fa, l’attivista per la pace di Berlino Heinrich Bücker ha ricevuto un ordine di sanzione. È stato accusato di aver violato l’articolo 140 del codice penale in un discorso in occasione dell’81° anniversario dell’invasione fascista dell’Unione Sovietica.

Bücker gestisce il Coop Anti-War Café a Berlino, organizza la jam session “Peace with Russia” ed è membro della Piattaforma comunista (KPF) nel partito “Die Linke”. Con il giornale comunista tedesco Unsere Zeit Bucker ha parlato del verdetto, del suo discorso e della necessità di reagire.

UZ: In un’ordinanza penale lei è stato recentemente condannato a una multa di 2.000 euro o in alternativa a 40 giorni di reclusione. Come è avvenuta la condanna e di cosa è accusato?

Heinrich Bucker: la denuncia proveniva da un avvocato che lavorava per lo studio legale internazionale Ernst & Young. Sono stato accusato di aver adottato la propaganda del governo russo in un modo inteso a turbare l’ordine pubblico. Il caso è finito al tribunale distrettuale di Tiergarten e ho ricevuto una sanzione di 2.000 euro.

Nel mio intervento in occasione dell’anniversario, mi sono essenzialmente riferito alle dichiarazioni rese dall’ambasciatore ucraino a Berlino e ai collaboratori nazisti in Ucraina ai quali i loro seguaci hanno eretto numerosi monumenti negli ultimi anni. Alla periferia di Kiev si trova il memoriale di Baby Yar, dove le truppe di Bandera e i nazisti tedeschi uccisero più di 30.000 ebrei nel 1941.

La strada che vi conduce da allora è stata intitolata a Stepan Bandera. Questo è l’apice dello scandalo per me. Quello che sta succedendo lì è assolutamente disgustoso. Sono determinato a prendere posizione contro tale distorsione della storia. E continuerò a denunciare questa politica qui a Berlino, se necessario anche in tribunale. Ecco perché ho presentato un’obiezione e esaminerò anche tutti i casi.

UZ: Lei ha reso pubblico il verdetto. Che tipo di reazioni hai avuto?

Heinrich Bücker: Ricevo molte reazioni positive sotto forma di articoli, post ed e-mail. Ci sono certamente anche reazioni negative, ma non ne sono così consapevole. Il caso è ora noto anche a livello internazionale. Negli Stati Uniti, ci sono un certo numero di attivisti che si sono recati a Odessa e hanno svolto attività di solidarietà dopo l’incendio della Casa dei sindacati di Odessa nel 2014.

Questo Comitato di solidarietà di Odessa, che sostengo, ha ora preso in carico il mio caso. Ricevo reazioni di solidarietà dalla Germania, dagli USA e anche dalla Russia. Ci sono rapporti in diversi paesi su questa procedura e sul fatto che ciò che sta accadendo in Germania è semplicemente incredibile.

UZ: Anche la giustificazione dell’ordine di sanzione è incredibile. Lì si dice che le dichiarazioni che ha fatto hanno il “potenziale per scuotere la fiducia nella certezza del diritto e per incitare il clima mentale della popolazione”. Come ti difendi da frasi del genere?

Heinrich Bücker: Penso che si debbano respingere in modo chiaro e inequivocabile queste affermazioni e sottolineare anche il sostegno attivo del governo tedesco ai fascisti ucraini. Ovviamente non sto dicendo che tutti gli ucraini siano fascisti; ma una parte significativa essi sono significativamente attivi in ​​tutte le strutture importanti. E questa parte è sostenuta da Berlino.

Allo stesso tempo, sottolineo sempre che sono solidale con i rifugiati ucraini. Non ho alcuna avversione per le persone che vengono in Germania per panico o per altri motivi e cercano rifugio qui. Ma devi prendere una posizione molto chiara, esplicita e dura contro questa politica tedesca.

UZ: Il “clima psicologico della popolazione” non è sotto pressione a causa della mobilitazione mediatica in corso? Ad esempio, quando il ministro degli Esteri del Consiglio d’Europa dichiara “Stiamo conducendo una guerra contro la Russia”.

Heinrich Bücker: Sfortunatamente, questa propaganda di stato nei media pubblici e la russofobia associata cadono su un terreno fertile, specialmente nella Germania occidentale. I media russi sono esclusi dal dibattito. Credo che gran parte della popolazione dell’est sostenga ancora la pace con la Russia. Ci sono manifestazioni e marce di protesta, alcune delle quali utilizzate anche dall’AfD (il partito di destra Alternative for Deutschland, ndr).

Ciononostante, vi prendono parte persone normali, che prendono una posizione chiara e dicono: non vogliamo alcuno scontro e nessuna consegna di armi. Devi continuare a sottolineare che ci sono molte persone in Germania che capiscono la politica russa e, in alcuni casi, la sostengono anche.

UZ: Nel suo discorso ha fatto riferimento al contesto storico e ha anche chiarito che la Germania non deve mai più essere coinvolta in una guerra contro la Russia. Questo atteggiamento era prima condiviso negli ambienti socialdemocratici…

Heinrich Bucker: Sì, ovviamente questo è cambiato radicalmente da febbraio 2022. Ma queste tendenze esistevano prima. Come la Merkel ha ora ammesso, l’accordo di Minsk II era solo una farsa per placare i russi. Quindi il governo tedesco è stato direttamente coinvolto. Ciò include la storia di Skripal, Navalny e Tymoshenko alla Charité, che hanno detto che avrebbero dovuto sparare a Putin in faccia e sganciare una bomba nucleare sul Donbass.

La politica tedesca ha contribuito a sviluppare questa narrativa russofoba e ha promosso la demonizzazione della Russia. Quello che Baerbock e Scholz stanno dicendo ora è solo la ciliegina sulla torta di una politica che da anni sostiene le forze fasciste in Ucraina. Con l’espansione della NATO verso est, la Russia si è gradualmente avvicinata. L’esercito tedesco, che ha fatto morire di fame quasi un milione di persone a Leningrado è ora tornato al confine russo e sta addestrando le forze ucraine qui con noi. Trovo tutto questo incredibile.

UZ: Lei non è l’unico attualmente perseguito per aver rilasciato dichiarazioni politiche. Anche Bruno Mahlow è indagato e ci sono altre vittime. Qual è lo scopo di questo?

Heinrich Bucker: Penso che si tratti di punire e demonizzare queste persone. Ecco perché penso anche che sia molto importante lavorare insieme alle forze che attualmente richiedono negoziati – ora e immediatamente! Per fermare le uccisioni. Il numero delle vittime è così immenso che è difficile immaginare l’impatto che ha.

Questo rende le persone emotive e sconvolte contro le posizioni russe. Più persone muoiono, più forte è l’odio. Ma non si può accusare la Russia di attizzarlo. L’Occidente e soprattutto la Germania giocano un ruolo centrale in questa guerra. Ci sono anche complici assoluti e responsabili nel nostro governo.

Questo mi ricorda la situazione in Jugoslavia, dove le persone vivevano pacificamente insieme fino a quando il conflitto non fu scatenato anche dalla politica tedesca. Il riconoscimento di Genscher delle repubbliche secessioniste ha coinvolto emotivamente le persone. Alla fine si sono combattuti. Questo è anche un grosso rischio in Ucraina.

1 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO