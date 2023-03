Moldavia. Scontri tra manifestanti e polizia. La maggioranza della popolazione non vuole il coinvolgimento nella guerra

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu (filo Nato e filo Ue) e le elezioni anticipate.

Una parte del corteo ha cercato di fare irruzione nella sede del governo: dopo essere stati fermati dalla polizia, i dimostranti si sono diretti verso il municipio della città. I manifestanti, sostenitori dell’opposizione, hanno bloccato una delle strade di ingresso a Chisinau.

Nella capitale della Moldavia è in corso da ieri un’altra protesta di massa contro l’aumento dei prezzi e delle tariffe, i manifestanti chiedono al governo di pagare le bollette invernali per il riscaldamento e l’elettricità, e chiedono anche le dimissioni del presidente Maia Sandu e del governo.

Inizialmente l’azione si sarebbe svolta nella piazza davanti all’ufficio del sindaco, ma martedì mattina l’amministrazione di Chisinau ha annunciato la limitazione dei trasporti e dell’accesso delle persone al centro città fino al 2 marzo, anche per lo svolgimento di manifestazioni e manifestazioni di massa.

Gli organizzatori hanno deciso di non annullare la manifestazione e di marciare lungo la via principale della capitale. Sulla strada per la piazza centrale, la colonna di manifestanti è stata fermata da un cordone di polizia.

Scontri con la polizia si sono registrati anche nelle strade di accesso a Chisinau, dove le forze dell’ordine hanno bloccato gli autobus con i manifestanti diretti al centro della città che hanno cercato di sfondare i cordoni della polizia.

La Moldavia sta vivendo una grave crisi energetica a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, le tariffe del gas sono aumentate di quasi sette volte nel 2022 e circa quattro volte per l’elettricità. Secondo gli esperti, a Chisinau le spese dei consumatori ordinari sono aumentati di sette volte dallo scorso novembre.

Il partito “Shor” lo scorso anno ha organizzato azioni antigovernative di massa insieme ai comunisti, che in parlamento fanno parte di un unico blocco con il partito dei socialisti. I manifestanti sono indignati per l’aumento senza precedenti dei prezzi del gas, delle altre risorse energetiche e del cibo, nonché per l’elevata inflazione e il calo del tenore di vita. I manifestanti hanno accusato le autorità di non essere riuscite a far fronte alla crisi, indicando un’inflazione record negli ultimi 20 anni, che a settembre ammontava al 33,97 per cento su base annua.

La leadership del Paese è criticata anche per la sua riluttanza a negoziare migliori prezzi del gas con la Russia e per gli attacchi contro i partiti di opposizione. Le autorità moldave hanno più volte chiesto la liquidazione del partito Shor, accusandolo di finanziamento illecito.

Secondo il sondaggio condotto a febbraio da IMAS per i media pubblici la maggior parte dei cittadini moldavi ritiene che Chisinau dovrebbe rimanere neutrale sugli eventi in Ucraina, Secondo i risultati del sondaggio presentati lunedì a Chisinau, il 73% degli intervistati ha affermato che la decisione migliore per la Moldavia in questa situazione è mantenere la neutralità, mentre il 20% ha affermato che il paese deve aderire a un’alleanza militare.

Il sondaggio ha mostrato che il 60% degli intervistati è preoccupato per la possibilità che il conflitto ucraino si estenda al territorio della repubblica e il 29% ha dichiarato di non ritenere che l’azione militare si estenderà alla Moldavia.

Per quanto riguarda l’esito del conflitto in Ucraina, il 48% degli intervistati ha affermato che l’azione militare dovrebbe cessare il prima possibile, anche se ciò prevede concessioni territoriali da parte di Kiev. Il 24% degli intervistati ha affermato che l’Ucraina dovrebbe vincere e la stessa percentuale (24%) ha dichiarato di non essere d’accordo con entrambe le affermazioni.

Il novantuno per cento degli intervistati ha dichiarato che l’esercito moldavo non è in grado di difendere il paese. Allo stesso tempo, il 62% degli intervistati non è d’accordo con l’aumento del budget del Ministero della Difesa e il 34% ha dichiarato di sostenere questa decisione. Il 41% degli intervistati ha affermato di ritenere che il numero delle forze armate della Moldavia dovrebbe aumentare, il 37% ha affermato che dovrebbe rimanere invariato e il 12% ha affermato che dovrebbe diminuire.

Il 55% degli intervistati si è espresso contro l’uscita della Moldavia dalla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) (il 32% si è detto favorevole), il 69% si è detto contrario alla rottura dei legami economici con la Russia (il 24% si è detto favorevole) , e il 70% si è detto contrario alla rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia (il 22% si è detto favorevole).

Il sondaggio è stato condotto dal 6 al 23 febbraio. Esaminando 1.100 intervistati e il margine di errore è del tre percento.

