Raid israeliano a Jenin: uccisi sei palestinesi. Netanyahu giovedi a Roma

Martedì le forze di occupazione israeliane hanno preso d’assalto il campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata, uccidendo diversi palestinesi e ferendone altri, ha riferito il Ministero della Salute palestinese.

L’esercito israeliano ha affermato che “le forze di sicurezza stanno attualmente operando nel campo profughi di Jenin” nel nord della Cisgiordania, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il ministero della Salute palestinese ha affermato in una dichiarazione che il numero di palestinesi uccisi nell’assalto militare era salito a cinque, ma successivamente è morto un altro palestinese, Mohammad Wael Ghazawi, 26 anni, mentre altri 11 sono rimasti feriti durante il raid dell’esercito israeliano alla città di Jenin, Secondo il ministero di Salute due dei feriti sono gravi, uno colpito al petto e l’altro al bacino.

Il corrispondente della WAFA ha detto che l’esercito ha fatto irruzione nel campo profughi di Jenin e ha sparato un missile contro una delle case.

Il premier israeliano Netanyahu, che con il suo nuovo esecutivo ha aumentato l’escalation letale contro i palestinesi, è atteso giovedi in Italia per una visita di stato ed incontri con il governo italiano. L’Italia è ormai da troppi anni un “volenteroso complice” dell’occupazione e dell’oppressione israeliana contro i palestinesi.

L’arrivo del primo ministro israeliano è previsto per giovedì 9 marzo. Netanyahu dovrebbe incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma la visita in Italia è ancora incerta a causa dello sciopero dei piloti dell’aviazione, compresa quella militare, che si sono uniti alle proteste popolari contro la riforma della giustizia promossa dal governo del Likud e dai suoi alleati.

Per Netanyahu sarebbe la prima visita in Italia dopo quella del 2015 a Milano per l’Expo 2015. Ma giovedi 9 marzo ad attendere Netanyahu a Roma ci sarà anche una manifestazione di protesta alle ore 17.00 in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia) lanciata dalla comunità palestinese ed alla quale ha aderito un ampio cartello di forze politiche, solidali e sindacali.

