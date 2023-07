Palestina. Saliti a 11 i palestinesi uccisi a Jenin. Ucciso un soldato israeliano, razzi da Gaza

Secondo l’ultimo comunicato del Ministero della Salute palestinese, il numero dei palestinesi uccisi nel raid israeliano su Jenin è salito a 11, con 120 feriti, 20 dei quali in condizioni critiche.

Il ministero della Salute palestinese ha affermato che le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nell’ospedale governativo di Jenin e ferito tre persone all’interno.

Il Ministero della Salute palestinese ha fornito i nomi di dieci palestinesi uccisi nell’attacco israeliano in corso alla città e al campo profughi di Jenin.

Il ministero ha anche affermato che almeno altri 120 sono rimasti feriti, definendo gravi le ferite di 20 di loro.

1- Samih Firas Abu al-Wafa (20 anni)

2- Hussam Muhammad Abu Dhiba (18 anni)

3- Aws Hani Hanoun (19 anni)

4- Nour El-Din Hossam Marshoud (16 anni)

5- Muhammad Muhannad al-Shami (23 anni)

6- Ahmed Muhammad Amer (21 anni).

7- Majdi Younis Arrawi (17 anni)

8- Ali Hani al-Ghoul (17 anni)

9- Mustafa Nidal Qassem (17 anni).

10- Uday Ibrahim Khamaysa (22 anni)

Secondo quanto riferito da Palestine Chronicle, un’unità congiunta della Resistenza palestinese ha teso un’imboscata a un gruppo di soldati israeliani nel campo profughi di Jenin, uccidendone uno e ferendone un altro. La notizia è stata confermata dal giornale israeliano Times of Israel.

L’unità congiunta palestinese comprendeva combattenti delle brigate dei martiri Al-Aqsa di Fatah, delle brigate Al-Qassam di Hamas e delle brigate Al-Quds della Jihad islamica.

Nella notte le organizzazioni palestinesi di Gaza hanno lanciato cinque razzi da verso Israele. Gli ordigni sono stati tutti intercettati dal sistema antimissile israeliano “Iron dome”. In seguito i cacciabombardieri dell’Aeronautica militare israeliana hanno bombardato Gaza.

Secondo un conteggio del Times of Israel, dall’inizio di quest’anno, gli attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno ucciso 24 persone, nello stesso periodo sono stati uccisi 147 palestinesi della Cisgiordania

A Roma per venerdi prossimo la comunità e i giovani palestinesi hanno convocato una manifestazione a sostegno della resistenza dei palestinesi dando appuntamento alle ore 18.00 in Piazza Esquilino “per esprimere appoggio e solidarietà all’eroica lotta del popolo palestinese per la liberazione nazionale e contro l’occupazione israeliana”.

