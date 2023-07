Come l’unità palestinese e la resistenza hanno ostacolato l’invasione israeliana di Jenin

La radio dell’esercito israeliano ha confermato mercoledì il ritiro delle forze di occupazione israeliane dalla città e dal campo profughi di Jenin, dopo un’operazione di due giorni in cui 12 palestinesi sono stati uccisi e 120 feriti.

Sebbene il governo israeliano del primo ministro di destra Benjamin Netanyahu abbia affermato di aver completato gli obiettivi dell’invasione, la Resistenza palestinese ha affermato di aver respinto con successo l’avanzata israeliana.

Una protesta internazionale è seguita all’invasione israeliana, che ha provocato un numero senza precedenti di vittime palestinesi, il peggiore dal 2005, secondo i funzionari delle Nazioni Unite.

Durante l’invasione, Israele ha occupato case residenziali, sparato contro un ospedale e giornalisti. Ha anche impedito ai medici di raggiungere i feriti all’interno di Jenin.

Perché Israele ha invaso Jenin?

Israele ha fatto irruzione a Jenin diverse volte negli ultimi mesi, in particolare a gennaio e giugno di quest’anno. Molti palestinesi sono stati uccisi e feriti in quei raid.

Il raid del 3 luglio, soprannominato da Israele “House and Garden” è stato il più grande, il più violento e, a differenza dei raid precedenti, non aveva solo lo scopo di “inviare un messaggio”.

Secondo l’esercito israeliano, 3.000 soldati hanno preso parte all’invasione e sono stati dispiegati centinaia di veicoli militari, droni e altre attrezzature militari.

L’intenzione, come affermato dall’esercito e dal governo israeliano, era di sradicare del tutto la Resistenza da Jenin.

Israele ha avuto successo?

La risposta breve è no.

Anche se Israele ha ucciso 12 palestinesi – inclusi tre bambini – e ne ha feriti 120, non ha affermato che nessuno di quelli uccisi fosse tra i principali combattenti palestinesi “ricercati”.

Israele afferma inoltre che 300 palestinesi sono stati arrestati, ancora una volta senza alcuna notizia che suggerisca che qualcuno di questi fossero i massimi comandanti della resistenza palestinese.

Un’altra indicazione del fallimento di Israele nel raggiungere obiettivi importanti è che le forze d’invasione israeliane non sono riuscite a penetrare in profondità all’interno di Jenin, specialmente nel campo profughi. La battaglia del quartiere di Damaj ne è stata un perfetto esempio.

Cosa dicono i palestinesi?

Non appena le forze israeliane hanno iniziato il loro ritiro da Jenin, migliaia di palestinesi hanno marciato nelle strade del campo profughi di Jenin e in diverse città della Cisgiordania per celebrare quella che hanno visto come la vittoria della resistenza palestinese.

Grandi folle hanno partecipato a marce spontanee nel campo profughi di Jenin, Ramallah, Gerico e Nablus, ei partecipanti hanno intonato slogan che glorificavano la Resistenza e la sua fermezza di fronte alle forze di occupazione israeliane.

Il segretario generale della Jihad islamica Ziad al-Nakhaleh ha affermato che il popolo palestinese ha ottenuto una “grande vittoria” sconfiggendo l’aggressione israeliana a Jenin e al suo campo.

Al-Nakhaleh ha affermato che il battaglione Jenin ha guidato coraggiosamente ed eroicamente questa grande vittoria.

Al-Nakhaleh ha chiesto la solidarietà palestinese per rafforzare la fermezza del campo di Jenin in modo che rimanga un “titolo ispiratore per la rivoluzione, la sfida, il jihad e la resistenza”.

Queste affermazioni sono fondate?

Gli editori di Palestine Chronicle hanno analizzato a fondo molte dichiarazioni rilasciate dai vari gruppi della Resistenza a Jenin durante gli attacchi israeliani.

La Resistenza ha fatto diverse affermazioni importanti:

Uno, l’esercito israeliano è stato ripetutamente respinto nel suo tentativo di entrare nel centro del campo.

Due, i combattenti della Resistenza sono stati uniti durante tutta l’operazione e si sono impegnati con le forze israeliane a distanza molto ravvicinata.

Tre, la Resistenza ha fatto saltare in aria diversi veicoli militari israeliani, uccidendo e ferendo soldati.

Secondo le riprese video che circolano sui social media, le notizie locali e internazionali e persino alcune dichiarazioni ufficiali israeliane, le affermazioni della Resistenza sembrano essere accurate.

Come Gaza, la Resistenza palestinese percepisce che impedire a Israele di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati è una vittoria.

Ma perché Israele ha bombardato Gaza?

Per dimostrare unità, un gruppo con sede a Gaza ha lanciato diversi piccoli razzi in un’area vuota all’interno di Israele. Israele ha affermato che “tutti” i razzi sono stati intercettati dalle sue difese “Iron Dome”.

I razzi di Gaza, tuttavia, non avevano lo scopo di causare danni, ma di inviare un messaggio che i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania sono uniti, e non è Israele, ma la Resistenza che determina il tempo e il luogo degli scontri con Israele.

Israele ha risposto bombardando le posizioni palestinesi.

Aerei da guerra israeliani hanno bombardato con diversi missili un sito appartenente alla Resistenza palestinese nella città di Beit Lahia nel nord della Striscia di Gaza, e un altro sito a ovest di Gaza City.

I raid israeliani hanno causato danni materiali ai due siti presi di mira, ma non sono stati riportati feriti.

L’esercito israeliano ha affermato che le sue forze hanno attaccato un sito sotterraneo di produzione di armi e un sito che produce materie prime per missili di Hamas nella Striscia di Gaza.

Le affermazioni israeliane devono ancora essere verificate.

I palestinesi ora sono uniti?

Sebbene l’unità tra i palestinesi si sia rivelata politicamente sfuggente, sembra che l’unità sul campo di battaglia sia più vicina che mai.

Ore dopo che Israele ha invaso Jenin, i gruppi della Resistenza a Gaza hanno comunicato a Israele che la Resistenza nella Striscia assediata è pronta ad entrare in battaglia se Israele non si ritira.

Anche se, inizialmente, fonti israeliane hanno affermato che l’invasione di Jenin durerà per molti giorni – o “per tutto il tempo necessario” – la linea ufficiale israeliana ha iniziato a cambiare, affermando che si trattava solo di una piccola operazione limitata sia nel tempo che nella portata .

Ore prima che il ritiro israeliano avesse effetto, un’unità della Resistenza che coinvolgeva i tre principali gruppi palestinesi, Fatah, Hamas e la Jihad islamica ha teso un’imboscata ai soldati israeliani, uccidendone uno e ferendone altri.

I razzi di Gaza sono stati anche un messaggio che dimostra ciò che i palestinesi chiamano ‘Wihdat al-Sahat’ – o unità dei campi di battaglia.

E adesso?

Anche se Israele sta affermando che la sua operazione è stata un successo, l’esercito israeliano ora comprende che un’altra operazione di Jenin, in realtà un’importante reinvasione della Cisgiordania, come quella del 2002, non è un’impresa facile.

La ricaduta politica di questa presa di coscienza sarà probabilmente significativa.

(The Palestine Chronicle)

7 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO