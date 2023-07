Manifestazioni a sostegno degli attivisti filopalestinesi arrestati in Gran Bretagna

Sabato scorso si sono svolte manifestazioni a livello internazionale per sostenere i volontari del gruppo di azione diretta Palestine Action arrestati per attacchi a società che forniscono armi a Israele.

In Inghilterra, sono state organizzate proteste a sostegno del gruppo con sede in Gran Bretagna a Manchester, Liverpool, Londra, Birmingham, Sheffield e Brighton.

I sostenitori della Palestina in Francia hanno tappezzato le strade con manifesti.

In Canada, i manifestanti hanno manifestato fuori dalla Scotiabank a Vancouver, che investe nella società di armi di proprietà israeliana Elbit Systems.

Sei attivisti di Palestine Action sono attualmente detenuti nelle carceri britanniche. Quattro di loro sono stati incarcerati dal dicembre 2022 per aver intrapreso azioni per smantellare Teledyne Labtech, una fabbrica gallese appartenente a Teledyne di proprietà americana, il più grande esportatore in volume di armi dalla Gran Bretagna a Israele.

Altri due, tra cui lo scienziato Mike Lynch-White, sono stati condannati a 16 e 23 mesi, dopo aver chiuso i locali della fabbrica di armi di proprietà canadese, APPH a Runcorn. L’APPH produce carrelli di atterraggio per droni per la Elbit Systems israeliana, che fornisce l’85% dei droni militari israeliani.

La giornata internazionale di azione segue le dichiarazioni di sostegno ai prigionieri di Palestine Action da parte di prigionieri palestinesi e personaggi pubblici di spicco, tra cui Roger Waters e Nkosi Zwelivelile Mandela, nipote di Nelson Mandela.

Un portavoce di Palestine Action ha dichiarato: “Le manifestazioni di solidarietà da tutto il mondo a sostegno dei nostri attivisti in carcere e di altri che rischiano il carcere, per aver interrotto la produzione di armi israeliane, mostra la forza del nostro movimento.

“Collettivamente, resisteremo finché tutte le fabbriche di armi israeliane in Gran Bretagna non saranno chiuse e gli attivisti, così come il popolo palestinese, saranno liberi”.

Fonti: Palestine Action, The Morning Star

25 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO