Usa. Manifestanti per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas arrestati nel Congresso

Un folto gruppo di manifestanti è entrato mercoledì nell’edificio degli uffici della Cannon House per chiedere un cessate il fuoco israeliano, provocando diversi arresti, ha dichiarato la polizia del Campidoglio.

Tre dei manifestanti sono stati poi accusati di “aggressione a un agente di polizia durante il trattamento“, ha dichiarato la Polizia Capitolina in un post su X, un tempo chiamato Twitter.

“Le dimostrazioni non sono consentite all’interno degli edifici del Congresso“, ha dichiarato la Polizia Capitolina in un post pubblicato all’inizio della giornata. “Abbiamo avvertito i manifestanti di smettere di manifestare e quando non si sono adeguati abbiamo iniziato ad arrestarli“.

La protesta, organizzata congiuntamente da Jewish Voice for Peace (JVP) e IfNotNow, è iniziata a mezzogiorno davanti al Campidoglio. I dimostranti hanno esortato il Congresso ad agire per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che controlla la Striscia di Gaza.

L’amministrazione Biden ha ampiamente difeso gli attacchi aerei di rappresaglia di Israele su Gaza, dopo che i militanti di Hamas hanno compiuto un massacro di civili israeliani all’inizio del mese.

Ma i progressisti del Congresso hanno aumentato le pressioni sul Presidente Biden affinché solleciti la moderazione da parte di Israele, mentre il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza sale.

“La radice della violenza è l’oppressione, e noi siamo qui per dire no a nome nostro“, ha scritto Jewish Voice for Peace su X. “Abbiamo il potere di fermare le atrocità in corso contro i palestinesi. Ci rifiutiamo di stare a guardare mentre il governo israeliano commette un genocidio contro i palestinesi di Gaza“.

I manifestanti all’interno della Cannon Rotunda hanno cantato “cessate il fuoco ora“, tenendo in mano striscioni con lo stesso messaggio.

La polizia della capitale non ha confermato il numero di arresti effettuati, ma ha scritto su X alle 16:04 che la chiusura delle strade e gli arresti erano in corso.

Fuori dal Campidoglio, una grande folla si è riunita per “sostenere gli arrestati all’interno“. Il numero totale dei manifestanti non è stato determinato, ma JVP ha scritto su X che ci sono 10.000 manifestanti all’esterno del Campidoglio e altri 500 “sono all’interno per chiedere la fine del genocidio del governo israeliano e statunitense a Gaza“.

I rappresentanti. Rashida Tlaib (D-Mich.) e Cori Bush (D-Mo.), che hanno chiesto a Biden di lavorare per un cessate il fuoco immediato, hanno parlato alla folla di manifestanti prima che entrassero in Campidoglio.

“Vorrei che tutto il popolo palestinese vedesse questo. Vorrei che vedessero che non tutta l’America vuole che muoiano. Che non sono usa e getta, che hanno il diritto di vivere“, ha detto Tlaib, l’unico membro palestinese-americano del Congresso.

La rappresentante Ayanna Pressley (D-Mass.) ha postato online un messaggio di sostegno ai manifestanti. “Solidarietà con coloro che si stanno mobilitando e chiedono un #CeasefireNOW per salvare vite umane“, ha scritto su X.

Diversi manifestanti hanno criticato la gestione del conflitto da parte di Biden e il suo viaggio in Israele di mercoledì, in cui ha espresso solidarietà a Israele in risposta all’attacco di Hamas.

“Sta gettando benzina sul fuoco“, ha detto la manifestante Anna Escobar. “Sta dando le armi che uccidono i palestinesi“.

“È estremamente ingiusto che invii altri soldi a uno Stato oppressivo come Israele“, ha aggiunto un’altra manifestante, Bina Greenspan.

