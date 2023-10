Come la vedono i palestinesi di Gaza e Cisgiordania. Marwan Barghouti è il leader che vorrebbero

La rivista statunitense Foreign Affairs ha reso disponibili i risultati dell’ultimo sondaggio Arab Barometer tra i palestinesi di Gaza e Cisgiordania conclusosi appena prima del 7 ottobre che ha cambiato radicalmente il quadro della situazione.

I risultati dell’indagine, per quanto condotta con criteri molto influenzati dalla visione occidentale (lo “zampino” della NED statunitense non è un dettaglio, ndr), rivelano risultati molto interessanti su come la vedono i palestinesi sul piano delle prospettive politiche.

Ma rivelano anche una situazione sociale drammaticamente precipitata sia a Gaza che in Cisgiordania, a conferma che la macchina coloniale israeliana continua a stritolare una intera popolazione non solo sul piano militare.

Viene confermato che i palestinesi vorrebbero come loro leader Marwan Barghouti, nelle carceri israeliane ormai dal 2002 e che la soluzione dei due popoli per due stati era ancora maggioritaria. Difficile dire se oggi può essere ancora tale.

Qui di seguito il resoconto del sondaggio Arab Barometer pubblicato su Foreign Affairs

******

Cosa pensano veramente di Hamas i palestinesi

Da quando gli attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno causato la morte di oltre 1.400 israeliani in un solo giorno, la risposta di Israele ha richiesto un pesante tributo alla popolazione di Gaza.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, finora più di 7.000 abitanti di Gaza sono stati uccisi e più di 17.000 feriti nei bombardamenti aerei israeliani.

Le perdite potrebbero salire rapidamente molto più in alto se Israele andrà avanti con la sua prevista invasione di terra. Il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu, il membro della Knesset Ariel Kallner e altri funzionari di spicco hanno chiesto una campagna militare che copra l’intero territorio di Gaza.

I missili israeliani hanno già distrutto il 50% di tutti gli edifici di Gaza, comprese le aree in cui i palestinesi hanno cercato rifugio dopo aver ascoltato gli appelli israeliani di evacuare le loro case.

Alcuni degli alti funzionari israeliani, invocando il successo di Hamas nelle elezioni parlamentari palestinesi del 2006, hanno in effetti dichiarato che tutti gli abitanti di Gaza fanno parte dell’infrastruttura terroristica di Hamas e sono complici delle atrocità del gruppo, e sono quindi obiettivi legittimi della rappresaglia israeliana.

L’argomentazione secondo cui l’intera popolazione di Gaza può essere ritenuta responsabile delle azioni di Hamas viene rapidamente però screditata quando si guardano i fatti.

Arab Barometer, una rete di ricerca di cui siamo co-investigatori principali, ha condotto un’indagine a Gaza e in Cisgiordania pochi giorni prima dello scoppio della guerra tra Israele e Hamas.

I risultati, pubblicati qui per la prima volta, rivelano che invece di sostenere Hamas, la stragrande maggioranza degli abitanti di Gaza è stata frustrata dall’inefficace governo del gruppo armato, che sta sopportando estreme difficoltà economiche.

Anche la maggior parte degli abitanti di Gaza non si allinea con l’ideologia di Hamas. A differenza di Hamas, il cui obiettivo è distruggere lo Stato israeliano, la maggior parte degli intervistati è a favore di una soluzione a due Stati con una Palestina indipendente e Israele che coesistono fianco a fianco.

Le continue violenze non avvicineranno il futuro che la maggior parte degli abitanti di Gaza spera. Invece di eliminare la simpatia per il terrorismo, le passate repressioni israeliane che rendono la vita più difficile ai comuni abitanti di Gaza hanno aumentato il sostegno ad Hamas.

Se l’attuale campagna militare a Gaza avrà un effetto simile sull’opinione pubblica palestinese, farà un ulteriore passo indietro alla causa della pace a lungo termine.

Frustrazione crescente

L’indagine di Arab Barometer sulla Cisgiordania e Gaza, condotta in collaborazione con il Palestinian Center for Policy and Survey Research e con il supporto del National Endowment for Democracy, fornisce un’istantanea delle opinioni dei cittadini comuni alla vigilia dell’ultimo conflitto.

Il progetto sull’opinione pubblica più longevo e completo della regione, Arab Barometer ha condotto otto ondate di sondaggi che coprono 16 paesi del Medio Oriente e del Nord Africa dal 2006.

Tutti i sondaggi sono progettati per essere rappresentativi a livello nazionale, la maggior parte di essi (compresa l’ultima indagine in Cisgiordania e Gaza) sono condotti in interviste faccia a faccia nei luoghi di residenza degli intervistati e i dati raccolti sono resi pubblici.

In ogni paese, le domande del sondaggio mirano a misurare gli atteggiamenti e i valori degli intervistati su una varietà di questioni economiche, politiche e internazionali.

Le nostre interviste più recenti sono state condotte tra il 28 settembre e l’8 ottobre, intervistando 790 intervistati in Cisgiordania e 399 a Gaza. (le interviste a Gaza sono state completate il 6 ottobre, quindi prima degli eventi del 7 ottobre).

I risultati dell’indagine rivelano che gli abitanti di Gaza hanno pochissima fiducia nel loro governo guidato da Hamas. Alla richiesta di identificare il livello di fiducia che avevano nelle autorità di Hamas, una pluralità di intervistati (44%) ha dichiarato di non avere alcuna fiducia. “Non c’è molta fiducia” è stata la seconda risposta più comune, con il 23%. Solo il 29 per cento degli abitanti di Gaza ha espresso “molta” fiducia nel proprio governo.

Inoltre, il 72 per cento ha affermato che c’era una grande (34 per cento) o media (38 per cento) quantità di corruzione nelle istituzioni governative, e una minoranza pensava che il governo stesse adottando misure significative per affrontare il problema.

Marwan Barghouti è ancora il leader preferito dai palestinesi

Alla domanda su come voterebbero se le elezioni presidenziali si tenessero a Gaza e la scheda elettorale presentasse Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, Mahmoud Abbas, il presidente dell’Autorità palestinese, e Marwan Barghouti, il dirigente del comitato centrale di Fatah, il partito guidato da Abbas, imprigionato dal 2002 da Israele.

Solo il 24% degli intervistati ha detto che avrebbe votato per Haniyeh. Barghouti ha ricevuto la quota maggiore di sostegno con il 32 per cento e Abbas ha ricevuto il 12 per cento. Il 52% degli intervistati ha dichiarato che non parteciperà.

Le opinioni degli abitanti di Gaza sull’Autorità Palestinese, che governa la Cisgiordania, non sono molto migliori. Una leggera maggioranza (52 per cento) crede che l’Autorità Palestinese sia un peso per il popolo palestinese e il 67 per cento vorrebbe vedere Abbas dimettersi. La popolazione di Gaza è disillusa non solo da Hamas, ma dall’intera leadership palestinese.

A Gaza aumento spaventoso della povertà

L’importanza dei problemi economici di Gaza è emersa chiaramente anche nei risultati del sondaggio.

Secondo la Banca Mondiale, il tasso di povertà a Gaza è passato dal 39% nel 2011 al 59% nel 2021. Molti abitanti di Gaza hanno lottato per assicurarsi i beni di prima necessità a causa sia della scarsità che dei costi.

Tra gli intervistati, il 78 per cento ha affermato che la disponibilità di cibo è un problema moderato o grave a Gaza, mentre il 75 per cento ha detto che non è affatto un problema.

Una percentuale simile (75%) ha riferito di avere difficoltà da moderate a gravi a permettersi il cibo anche quando era disponibile; Solo il 51% ha dichiarato che l’accessibilità economica del cibo non è un problema.

Le famiglie di Gaza hanno risentito acutamente dell’impatto della scarsità di cibo. Il 75% degli intervistati ha riferito di aver esaurito il cibo e di non avere i soldi per comprarne altro per i 30 giorni successivi. Rispetto al 2021 nel sondaggio Arab Barometer il 51%, ha affermato lo stesso.

Questo cambiamento in soli due anni è allarmante. Gli abitanti di Gaza sono stati costretti a modificare le loro abitudini per cercare di sbarcare il lunario, con il 75% che ha dichiarato di aver iniziato a comprare cibo meno preferito o meno costoso e il 69% che ha dichiarato di aver ridotto le dimensioni dei propri pasti.

La maggior parte degli abitanti di Gaza ha attribuito la mancanza di cibo a problemi interni piuttosto che a sanzioni esterne. Israele ed Egitto hanno imposto un blocco a Gaza dal 2005, limitando il flusso di persone e merci in entrata e in uscita dal territorio.

La forza del blocco è variata, ma è diventata notevolmente più severa dopo che Hamas ha preso il controllo di Gaza nel 2007. Ciononostante, una pluralità di intervistati (31 per cento) ha identificato la cattiva gestione del governo come la causa principale dell’insicurezza alimentare a Gaza e il 26 per cento ha identificato la cattiva gestione del governo a Gaza.

Scarsa fiducia nella politica

Nel complesso, le risposte al sondaggio indicano che gli abitanti di Gaza desiderano un cambiamento politico. In un calo di otto punti dal 2021, solo il 26% ha affermato che il governo è stato molto (23%) o in gran parte (40%) sensibile ai bisogni della popolazione.

Alla domanda su quale sia il modo più efficace per la gente comune di influenzare il governo, una pluralità ha risposto che “niente è efficace“.

La seconda risposta più popolare è stata quella di utilizzare le connessioni personali per raggiungere un funzionario governativo. La maggior parte degli abitanti di Gaza non vedeva alcuna strada per esprimere pubblicamente le proprie rimostranze nei confronti del governo guidato da Hamas.

Solo il 40 per cento ha affermato che la libertà di espressione è garantita in misura maggiore o moderata, e il 68 per cento ritiene che il diritto di partecipare a una protesta pacifica non sia protetto o sia protetto solo in misura limitata sotto il governo di Hamas.

Circa la metà degli abitanti di Gaza ha espresso sostegno per la democrazia: il 48% ha affermato che “la democrazia è sempre preferibile a qualsiasi altro tipo di governo“. Una percentuale minore di intervistati (23%) ha indicato una mancanza di fiducia in qualsiasi tipo di regime, concordando con l’affermazione: “Per le persone come me, non importa che tipo di governo abbiamo“.

Solo il 26 per cento concorda sul fatto che “in alcune circostanze, un governo non democratico può essere preferibile“. (Quest’ultimo risultato è simile ai risultati dei sondaggi negli Stati Uniti, dove in in un sondaggio del 2022, un adulto su cinque di età pari o inferiore a 41 anni era d’accordo con l’affermazione: “La dittatura potrebbe essere buona in determinate circostanze“).

Data la bassa opinione che la maggior parte degli abitanti di Gaza ha del proprio governo, non sorprende che la loro disapprovazione si estenda ad Hamas come partito politico. Solo il 27 per cento degli intervistati ha scelto Hamas come partito preferito, un po’ meno della percentuale che ha favorito Fatah (30 per cento), il partito guidato da Abbas e che governa la Cisgiordania.

Anche la popolarità di Hamas a Gaza è diminuita, passando dal 34% di sostegno del sondaggio del 2021 al 27%.

C’è anche una notevole variazione demografica nelle risposte recenti. Il 33% degli adulti sotto i 30 anni ha espresso sostegno per Hamas, rispetto al 23% di quelli dai 30 anni in su. E gli abitanti di Gaza più poveri erano meno propensi delle loro controparti più ricche a sostenere Hamas.

Tra coloro che non riescono a coprire le spese di base, solo il 25 per cento è favorevole al partito al potere. Tra coloro che possono, la cifra è salita al 33 per cento. Il fatto che le persone più colpite dalle terribili condizioni economiche e coloro che ricordano la vita prima del governo di Hamas fossero più propensi a rifiutare il partito sottolinea i limiti del sostegno degli abitanti di Gaza al movimento di Hamas.

La soluzione dei due popoli due stati è ancora quella più favorita

Lo stile di leadership non è l’unica cosa che i gazawi trovano discutibile di Hamas. In generale, i gazawi non condividono l’obiettivo di Hamas di eliminare lo Stato di Israele.

Quando sono state presentate tre possibili soluzioni al conflitto israelo-palestinese (oltre all’opzione “altro”), la maggioranza degli intervistati (54%) ha preferito la soluzione dei due Stati delineata negli accordi di Oslo del 1993.

In questo scenario, lo Stato di Palestina si affiancherebbe allo Stato di Israele, con confini basati sui confini de facto che esistevano prima della Guerra dei Sei Giorni del 1967. Il livello di sostegno a questa risoluzione non è cambiato molto dal 2021; in quel sondaggio, il 58% degli intervistati a Gaza aveva scelto la soluzione dei due Stati.



Ma questo avveniva prima dell’inizio delle recenti ostilità, dato che la soluzione dei due Stati sembra ora poco plausibile.

Il sondaggio ha presentato altre due opzioni: una confederazione israelo-palestinese – in cui entrambi gli Stati sono indipendenti ma rimangono profondamente legati e permettono la libera circolazione dei cittadini – e un unico Stato per ebrei e arabi. Queste opzioni hanno raccolto rispettivamente il 10% e il 9% dei consensi.

Le opinioni dei gazawi sulla normalizzazione delle relazioni tra gli Stati arabi e Israele, invece, sono sempre state negative. Solo il 10% ha espresso approvazione per questa iniziativa nell’ultimo sondaggio, la stessa percentuale del 2021.

Molti gazawi probabilmente riconoscono che la solidarietà araba è fondamentale per garantire un accordo politico che includa uno Stato palestinese indipendente. Se i Paesi arabi dovessero appianare le loro divergenze con Israele senza fare della risoluzione del conflitto israelo-palestinese una precondizione per la normalizzazione, ogni residua speranza di una soluzione a due Stati svanirebbe.

Convergenze e divergenze con la politica Usa

Prima dell’attacco di Hamas a Israele, le opinioni dei gazawi in materia di politica estera suggerivano sia l’allineamento con alcune priorità politiche statunitensi sia la diffidenza nei confronti degli Stati Uniti.

Il 71% si è opposto all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il 37% ha espresso il desiderio che Gaza sviluppi legami economici più forti con gli Stati Uniti, una percentuale superiore a quella che desidera approfondire le relazioni economiche con l’Iran o la Russia (32% in entrambi i casi).

Solo il 15% dei gazawi, tuttavia, ritiene che le politiche del presidente americano Joe Biden siano state buone o molto buone per il mondo arabo. Nelle ultime settimane, l’approvazione di Biden e degli Stati Uniti è certamente diminuita, data l’ampia percezione a Gaza, in Cisgiordania e nei Paesi arabi della regione che Washington sia venuta in aiuto di Israele a spese di Gaza.

Un’ultima constatazione – ora supportata da innumerevoli resoconti dei media sull’angoscia dei gazawi che, con l’intensificarsi della violenza, sono costretti a fuggire dalle loro case – è la forza del legame delle persone con la terra in cui vivono.

La stragrande maggioranza dei gazawi intervistati – il 69 per cento – ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare la propria terra.

Si tratta di una percentuale più alta rispetto ai residenti di Iraq, Giordania, Libano, Marocco, Sudan e Tunisia a cui è stata posta la stessa domanda. (Per tutti questi Paesi, i dati disponibili più recenti provengono dall’ondata di indagini del Barometro arabo del 2021-22).

I gazawi devono affrontare una serie di sfide, dal peggioramento della crisi economica a un governo poco reattivo e a un percorso apparentemente impossibile verso l’indipendenza dello Stato, ma sono fermi nel loro desiderio di rimanere a Gaza.

I risultati del sondaggio Arab Barometer dipingono un quadro desolante di Gaza nei giorni precedenti gli attacchi del 7 ottobre. Il governo di Hamas, incapace di affrontare le preoccupazioni vitali dei cittadini, aveva perso la fiducia dell’opinione pubblica.

Pochi abitanti di Gaza hanno sostenuto l’obiettivo di Hamas di distruggere lo stato di Israele, il che ha lasciato i leader di Gaza e la sua popolazione divisi sulla direzione futura del conflitto israelo-palestinese.

La stragrande maggioranza degli abitanti di Gaza era fortemente a favore di una soluzione pacifica e desiderava ardentemente leader in grado di fornire una tale soluzione e migliorare la qualità generale della vita degli abitanti di Gaza. Finora, tuttavia, le politiche del loro governo e del governo israeliano hanno impedito progressi su entrambi i fronti.

La situazione in Cisgiordania

Le condizioni di vita dei palestinesi sono migliori in Cisgiordania che a Gaza, ma la situazione economica e politica è ancora cupa.

Quasi la metà degli intervistati in Cisgiordania (47 per cento) ha riferito di aver sofferto la fame nell’ultimo mese, e solo il 19 per cento si è fidato del governo della Cisgiordania guidato da Fatah, una percentuale ancora più bassa di quella degli abitanti di Gaza che si fidavano del governo di Hamas.

Eppure i fallimenti della governance non hanno spinto i palestinesi della Cisgiordania a sostenere Hamas. Alla domanda su quale partito si sentano più vicini, solo il 17% degli intervistati in Cisgiordania ha dichiarato di sostenere Hamas.

L’ammontare del sostegno a Fatah è stato lo stesso di Gaza (30 per cento). Per quanto riguarda i singoli leader, tuttavia, le risposte dei residenti della Cisgiordania riflettono una diffusa disaffezione e una particolare insoddisfazione nei confronti di Abbas.

In un’ipotetica elezione presidenziale, Barghouti era la loro prima scelta, lo stesso dato emerso a Gaza, con il 35 per cento, mentre solo l’11 per cento ha scelto Haniyeh, il leader di Hamas, e il 6 per cento ha scelto Abbas, il leader in carica in Cisgiordania. Quasi la metà degli intervistati, il 47%, ha dichiarato che non parteciperà.

In termini di atteggiamenti nei confronti del processo di pace israelo-palestinese, il sostegno alla soluzione dei due Stati in Cisgiordania è stato leggermente inferiore a quello di Gaza (49 per cento contro 54 per cento), e l’opposizione alla normalizzazione arabo-israeliana è stata leggermente superiore.

Solo il 5% degli intervistati in Cisgiordania ha approvato il riavvicinamento regionale, rispetto al 10% degli abitanti di Gaza. Anche se le differenze erano piccole, questi atteggiamenti relativamente induriti in Cisgiordania erano probabilmente il risultato delle tensioni tra palestinesi e coloni e soldati israeliani negli ultimi mesi.

Il fatto che circa la metà dei palestinesi sostenga ancora la soluzione dei due Stati può offrire qualche speranza di pace a lungo termine, ma i risultati non ispirano molta fiducia nella stabilità a breve termine.

La profonda impopolarità della leadership palestinese, in particolare in Cisgiordania, mette in discussione la fattibilità di ristabilire il controllo dell’Autorità Palestinese su Gaza, che alcuni media indipendenti hanno suggerito come il prossimo passo nella ricostruzione dopo il completamento della campagna militare israeliana contro Gaza.

Con l’intensificarsi delle operazioni israeliane a Gaza, la guerra avrà un tributo insostenibile per i civili. Ma anche se Israele dovesse “radere al suolo Gaza”, come hanno chiesto alcuni falchi negli Stati Uniti, fallirebbe nella sua missione di spazzare via Hamas.

Le nostre ricerche hanno dimostrato che le repressioni israeliane a Gaza portano il più delle volte a un aumento del sostegno e della simpatia per Hamas tra i gazawi comuni.

Hamas ha ottenuto il 44,5% dei voti palestinesi alle elezioni parlamentari del 2006, ma il sostegno al gruppo è crollato dopo il conflitto militare tra Hamas e Fatah del giugno 2007, conclusosi con la conquista di Gaza da parte di Hamas.

In un sondaggio condotto dal Palestinian Center for Policy and Survey Research nel dicembre 2007, solo il 24% dei gazawi ha espresso atteggiamenti favorevoli nei confronti di Hamas.

Negli anni successivi, mentre Israele inaspriva il blocco di Gaza e i gazawi comuni ne sentivano gli effetti, l’approvazione di Hamas è aumentata, raggiungendo circa il 40% nel 2010. Nello stesso anno Israele ha parzialmente allentato il blocco e il sostegno di Hamas a Gaza si è stabilizzato prima di scendere al 35% nel 2014.

Nei periodi in cui Israele si accanisce su Gaza, l’ideologia integralista di Hamas sembra esercitare un maggiore fascino sui gazawi. Pertanto, anziché portare israeliani e palestinesi verso una soluzione pacifica, le politiche israeliane che infliggono dolore a Gaza in nome dell’eliminazione di Hamas rischiano di perpetuare il ciclo della violenza.

Per spezzare il ciclo, il governo israeliano deve ora esercitare moderazione. Il governo guidato da Hamas può non essere interessato alla pace, ma è empiricamente sbagliato che i leader politici israeliani accusino tutti gli abitanti di Gaza della stessa cosa.

In realtà, la maggior parte degli abitanti di Gaza è aperta a una soluzione permanente e pacifica del conflitto israelo-palestinese. Eppure le opinioni delle persone che vivono a Gaza sono ancora spesso travisate nel discorso pubblico, anche se sondaggi come Arab Barometer mostrano costantemente quanto queste narrazioni siano diverse dalla realtà.

Nell’immediato, i leader israeliani e soprattutto statunitensi devono garantire la sicurezza dei civili di Gaza, 1,4 milioni dei quali sono già stati sfollati.

Gli Stati Uniti dovrebbero collaborare con le Nazioni Unite per creare corridoi umanitari chiari e zone protette, e Washington dovrebbe contribuire all’appello delle Nazioni Unite per 300 milioni di dollari in aiuti per proteggere i civili palestinesi, un passo che decine di senatori statunitensi sosterranno.

Infine, Israele e gli Stati Uniti devono riconoscere che il popolo palestinese è un partner essenziale nella ricerca di una soluzione politica duratura, non un ostacolo sulla strada di questo nobile obiettivo. Se i due paesi cercheranno solo soluzioni militari, probabilmente spingeranno gli abitanti di Gaza nelle braccia di Hamas, garantendo nuove violenze negli anni a venire.

30 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO