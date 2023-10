In varie città dell’Ucraina, decine di manifestanti si sono uniti per chiedere una pausa per i soldati che sono stati impegnati sul fronte per 18 mesi o più. Questa richiesta mira a una rotazione delle truppe stanche, come previsto dalla legge prima dell’inizio della guerra.

Questi soldati, che si sono arruolati a partire da febbraio 2022, raramente hanno avuto l’opportunità di allontanarsi dal campo di battaglia. La petizione in corso ha già raccolto oltre 25.000 firme, sottolineando l’importanza di garantire ai militari un periodo di riposo sia dal punto di vista fisico che psicologico.

In particolare nel centro di Kiev le famiglie dei militari ucraini si sono riunite per chiedere ai loro cari di fare ritorno dopo 18 mesi di servizio militare. In questa situazione, la guerra con la Russia si avvicina al suo secondo anno.

Le mogli, madri, figli e parenti hanno gridato “smobilitare i soldati” e hanno chiesto al governo di approvare una legge che dia ai militari la possibilità di decidere se lasciare il servizio dopo un anno e mezzo.

È importante notare che l’Ucraina ha ordinato una mobilitazione generale della popolazione maschile tra i 25 e i 60 anni, con la stragrande maggioranza dei cittadini che si è arruolata nell’esercito come volontari all’inizio dell’operazione militare russa nel febbraio 2022.

Queste richieste da parte dei soldati e delle loro famiglie mettono in evidenza una situazione di forte stress dei soldati ucraini al fronte, che sono costretti a combattere in condizione di inferiorità numerica e per di più impegnati in una controffensiva che ormai appare aver perso slancio e speranza di successo.

