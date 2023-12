Liberato il diplomatico venezuelano Alex Saab

Il governo del Venezuela ha confermato mercoledì la liberazione del diplomatico Alex Saab, che è stato estradato negli Stati Uniti nell’ottobre 2021 da Capo Verde, dopo il suo arresto e un processo contro di lui, definito dalla sua difesa come illegale. Saab è già in territorio venezuelano.

In un comunicato, il Ministero degli Esteri di quella nazione ha festeggiato con gioia la liberazione e il ritorno in Patria del diplomatico, che era detenuto ingiustamente in una prigione negli Stati Uniti dopo essere stato incarcerato ingiustamente.

“La popolazione lo accoglie con orgoglio dopo aver sofferto tre anni e mezzo di detenzione illegale sotto trattamenti crudeli, inumani e degradanti, violando i suoi diritti umani e la Convenzione di Vienna che gli conferisce l’immunità diplomatica“, continua il testo.

Il Ministero degli Esteri ha definito Saab “vittima della rappresaglia del governo degli Stati Uniti per i suoi eccezionali sforzi internazionali nella protezione dei diritti sociali di tutti i venezuelani, di fronte all’inasprimento delle misure coercitive unilaterali“.

Ha qualificato la sua liberazione come “simbolo di vittoria della Diplomazia Bolivariana di Pace e delle migliaia di manifestazioni di solidarietà espresse da tutto il mondo da parte di movimenti sociali, intellettuali, artisti e altri combattenti per la giustizia“.

Tra le altre cose, la dichiarazione del Ministero degli Esteri ha espresso riconoscimento per “il coraggio e la dignità di sua moglie, dei suoi figli e dei familiari, che lo hanno accompagnato in ogni momento nella denuncia e nella speranza per la sua liberazione“.

Il Ministero degli Esteri ha aggiunto: “Oggi si spezza il legame di questa ingiustizia che ci obbliga a riaffermare ancora una volta l’esigenza unanime di tutta la Venezuela affinché cessi in modo definitivo, immediato e incondizionato il blocco criminale che il governo degli Stati Uniti impone contro l’intero popolo venezuelano“.

L’estradizione di Saab negli Stati Uniti era stata denunciata dal governo venezuelano e da organizzazioni internazionali come un sequestro, con la complicità delle autorità di Capo Verde in quel momento. Il diplomatico si trovava in una missione umanitaria, agendo come inviato speciale del Venezuela, quando è stato arrestato il 12 giugno 2020 in quel paese africano, dopo una breve sosta per rifornirsi di carburante.

Oltre a gestire gli approvvigionamenti alimentari, Saab promuoveva iniziative per la spedizione di medicinali, un altro settore in cui le misure coercitive unilaterali hanno causato gravi danni, anche in mezzo alla pandemia di Covid-19, e faceva sforzi per superare le restrizioni illegali e portare carburanti in Venezuela.

Nell’analizzare il suo caso, esperti di varie organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, hanno affermato che ci sono state flagranti violazioni dei principi del Diritto Internazionale vitali per lo svolgimento delle attività diplomatiche, come:

La figura dell’agente diplomatico, stabilita dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Il diritto di comunicare con funzionari consolari e la debita consegna di informazioni alle autorità, stabilita dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. Violazione dei diritti di una persona internationalmente protetta. Anche le autorità di Capo Verde all’epoca hanno ignorato la sentenza del Tribunale della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO), che ha ordinato a quel paese, in due occasioni, di liberarlo con effetto immediato, porre fine ai procedimenti per estradarlo negli Stati Uniti e risarcirlo per i gravi danni morali subiti durante la sua detenzione illegale. Nonostante l’attacco brutale a Saab fosse stato compiuto sapendo che era un agente diplomatico, gli Stati Uniti hanno supportato tali atti attraverso una dannosa campagna informativa.

Contemporaneamente dieci americani che erano detenuti in Venezuela sono stati liberati e stanno tornando a casa. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden.

21 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO