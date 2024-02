Germania. Denunciati Sholz e otto ministri per complicità con il genocidio a Gaza

Venerdi pomeriggio a Berlino si è tenuta una conbferenza stampa promossa dalle organizzazioni “Giustizia e responsabilità per la Palestina”, “Istituto palestinese per la diplomazia pubblica” e “Centro europeo di supporto legale” (ELSC). Nella conferenza stampa è stata illustrata una denuncia penale inoltrata al Procuratore Generale Federale (GBA) contro membri del governo tedesco per il “crimine di favoreggiamento del genocidio della popolazione palestinese a Gaza fornendo armi a Israele”.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato tedesco-palestinese Nadija Samour la denuncia è stata presentata venerdi per conto di una donna tedesco-palestinese con famiglia nella Striscia di Gaza.

Nove membri del cosiddetto Consiglio di Sicurezza federale, un comitato di gabinetto del governo federale che si riunisce in segreto, sono stati incriminati.

Secondo l’avvocato Samour la denuncia riguarda il cancelliere Olaf Scholz (SPD), il ministro degli Esteri Annalena Baerbock, il vicecancelliere Robert Habeck (entrambi Alleanza 90/I Verdi), il ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD), il ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e altri quattro ministri.

La denuncia si basa sul fatto che il valore delle esportazioni di armi tedesche verso Israele nel 2023, pari a 326,5 milioni di euro, è dieci volte superiore a quello del 2022. Le armi importate dalla Germania rappresentavano il 28% delle importazioni di armi di Israele. Gli armamenti approvati dalla Repubblica Federale Tedesca includono 10.000 munizioni per carri armati da 120 millimetri.

Il Procuratore Generale Federale (GBA), è la più alta autorità penale della Repubblica Federale di Germania, di solito persegue i crimini ai sensi del Codice penale internazionale se hanno un legame con la Germania. Se viene presentata una denuncia, è necessario innanzitutto verificare se vi è un sospetto iniziale di un reato. Se l’autorità conclude che questo è il caso, verrà avviata un’indagine.

Più di recente, la Corte di Karlsruhe non aveva avviato alcuna indagine sul caso di una famiglia tedesca di sei membri di Dortmund, che sarebbe stata vittima del lancio di razzi israeliani nella Striscia di Gaza il 25 ottobre. Non c’era alcun sospetto iniziale di un crimine di guerra.

Nel caso del crimine di genocidio, tuttavia, la questione è diversa, ha spiegato l’avvocato Samour.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio, l'”intento genocida” è decisivo. Nella sua decisione del 26 gennaio 2024, la Corte penale internazionale ha confermato che c’erano “punti di partenza plausibili” per un “intento genocida” nel caso della guerra di Israele contro la Striscia di Gaza. Si presume che l’autorità di Karlsruhe dovrà ora avviare le indagini, poiché c’è un sospetto iniziale di favoreggiamento da parte di membri del governo tedesco per il genocidio di Gaza, ha detto venerdì a Junge Welt Alexander Gorski, che lavora come avvocato con il Centro Europeo di Supporto Legale (ELSC)

Al di là della dimensione legale, la denuncia penale è anche un “invito a impegnarsi a porre fine al sostegno tedesco al genocidio di Gaza”. A seguito della decisione della più alta istanza del diritto internazionale, altri paesi hanno osservato come siano state intraprese azioni legali per impedire ulteriori forniture di armi a Israele. Anche in Germania ora si vuole “richiamare l’attenzione sulla responsabilità comune del governo tedesco”.

Secondo Nadija Samour, i fatti centrali che la Corte deve esaminare in relazione all’accusa di favoreggiamento del genocidio sono la mancata revoca delle esportazioni di armi già approvate e, dal 7 ottobre, la riapprovazione delle esportazioni di armi verso Israele, il sostegno politico del governo israeliano e la sospensione del sostegno finanziario all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) alla fine di gennaio.

La denuncia manda un messaggio chiaro: “Non potete continuare ad essere complici di questo crimine. Chiediamo responsabilità”.

Da Junge Welt

