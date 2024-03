Le radici della violenza. Riflessioni politiche sull’arresto di Daniela Klette

Dopo una caccia all’uomo durata 30 anni, è stato arrestato uno dei tre (ex) membri della RAF ancora ricercati.

Gli storici dicono che la scrittura della storia cambia continuamente. I titoli dei giornali dopo l’arresto di Daniela Klette non lo riconoscono. Il gergo e l’inquadramento depoliticizzato sono rimasti gli stessi. Anche 54 anni dopo la nascita della RAF, 31 anni dopo la sua ultima azione e 26 anni dopo il suo scioglimento.

I morti si contano. I membri dei gruppi armati morti, i molti morti in prigione. I “danni collaterali” causati dalla polizia durante la caccia all’uomo sono raramente menzionati. Né si parla dello stato della RFT post-nazista, nella cui politica, polizia, magistratura e media sedevano nazisti vestiti di nuovo, spesso assassini di massa di altissimo livello.

Per non parlare della “difesa” di Berlino nella guerra del Vietnam. Gli attacchi ai portavalori scandalizzano, ma le somme rapinate in questo processo sono piuttosto insignificanti rispetto ai miliardi rubati negli affari messi insieme da politici e imprese.

Vorrei dipingere un quadro diverso: La RAF è stata davvero il gruppo più violento emerso dal movimento del 1968? Ho seri dubbi al riguardo.

Persone come Joseph Fischer, che negli anni ’70 scandivano ancora lo slogan “Gettate le armi, raccogliete le pietre“, non appena hanno raggiunto posizioni di potere, hanno vissuto la loro intrinseca volontà di usare la violenza a livello statale, non da ultimo nella guerra contro la Jugoslavia, che ha violato il diritto internazionale.

Chiunque ascolti oggi il verde esperto di armamenti Anton Hofreiter o Marieluise Beck e suo marito, il funzionario della KBW Ralf Fücks, un tempo impegnato nella “distruzione del capitalismo“, sarà inorridito dall’eccessiva volontà di usare la violenza e dai toni guerrafondai che nessuno sarà a un certo punto in grado di controllare – e che potrebbero portare ad una nuova distruzione dell’Europa.

Vorrei sottolineare un’altra differenza fondamentale: la RAF si opponeva al sistema imperiale del capitalismo. Oggi, una parte rilevante della generazione del dopoguerra e dei nipoti sostiene con tutte le sue forze la permanenza di questo capitalismo. Credono che il suo “liberalismo basato sui valori” li legittimi moralmente a spazzare via i capitalismi concorrenti perché questi ultimi non sono “liberali” ma “autoritari”. Come se non fossero soggetti alle stesse leggi di mercato.

Il punto è che la “liberalità” dell’Occidente sta solo nella concessione di libertà a costo zero, che sono valide solo fino a quando una premessa rimane comunque intatta: la sottomissione al principio dell’utilizzo delle persone e della natura.

Se guardo alla storia della RAF e di altri gruppi armati, essi, come molti all’epoca, si opponevano alla continuazione economicamente determinata di un passato che nessuno avrebbe dovuto permettere di continuare dopo il 1968. Il futuro sempre più barbaro era prevedibile.

Se questa consapevolezza fosse rimasta il punto di partenza dell’azione sociale, non saremmo dove siamo oggi: in una distruzione sempre più frenetica.

La RAF aveva questa visione come punto di partenza. Il mio intento non è quello di legittimare o addirittura eroicizzare la pratica della RAF. Un fallimento è un fallimento. Ma la violenza delle condizioni globali prevalenti, che oggi è diventata inequivocabile, ci costringe a dare un giudizio storico diverso.

Si tratta anche del grado di ipocrisia che oggi è diventato la normalità in tutti gli ambiti politici e che ha la sua sostanza in una vecchia morale rinnovata, secondo la quale la guerra è “pace” e la richiesta di pace e di fine della guerra è “capitolazione“.

Un futuro diverso

Per me è quindi irrilevante che Daniela Klette o le altre persone ricercate abbiano effettivamente rapinato dei furgoni portavalori. Dovevano pur vivere di qualcosa. L’intero capitalismo si basa sul furto e sullo scambio ineguale.

Ciò che è più importante è che coloro che hanno derubato questi furgoni non hanno perso il loro scopo politico nel processo. Non hanno messo il loro bisogno di finanziarsi al di sopra delle vite degli altri e hanno annullato la propria azione piuttosto che inasprirla.

Questi membri della RAF vanno ringraziati anche per un’altra cosa: nel 1998 hanno avuto l’amara consapevolezza di aver fallito. Hanno accettato questo fallimento e hanno posto fine alla lunga fase di lotta armata.

In nessuna parte della politica o di ampi settori della società, tuttavia, c’è la volontà di accettare l’inevitabilità di uno sconvolgimento globale e di agire di conseguenza, invece di continuare a combattere – dal palco – fino all’ultimo ucraino o di considerare “legittima” la rappresaglia a Gaza.

Se vogliamo un futuro diverso dalla distruzione totale, dobbiamo abbandonare le logiche esistenti e le razionalità obsolete. Porre fine alla guerra.

Libertà per Julian Assange.

Per una prospettiva politica e quindi di libertà per Daniela Klette e gli altri ancora ricercati, Burkhard Garweg ed Ernst-Volker Staub.

* da Junge Welt. Dellwo entrò nella RAF e partecipò alla presa di ostaggi all’ambasciata tedesca a Stoccolma, nel 1975. Nel corso dell’incursione delle “teste di cuoio” tedesche furono uccisi due impiegati dell’ambasciata. Due membri del commando della RAF rimasero gravemente feriti e morirono in seguito. Dellwo fu arrestato insieme agli altri tre autori sopravvissuti (Hanna Krabbe, Bernd Rössner e Lutz Taufer) e condannato a due ergastoli il 20 luglio 1977. Quell’azione rimase famosa anche per la posizione “comprensiva” assunta dagli impiegati sequestrati, per cui fu poi formalizzata la “sindrome di Stoccolma”.

Dellwo è stato rilasciato dal carcere con la condizionale nella primavera del 1995 e ha più volte parlato pubblicamente della sua appartenenza alla RAF.

Nel 1993, la rivista arranca! ha pubblicato un estratto del testo di 77 pagine Mitten im Nebel, che Dellwo aveva scritto nel 1990 e che rappresenta una prima riflessione fondamentale della cerchia interna della RAF.[7] Nel 1997, un altro estratto di questo testo è apparso sulla rivista Die Beute nel n. 15/16.

Nel 2004, il regista svedese David Aronowitsch ha realizzato il film documentario Stockholm 75, al centro del quale ha posto Dellwo.

Nel 2007 è stato pubblicato il suo libro Das Projektil sind wir, in cui, sotto forma di intervista, ripercorre e analizza il movimento del 1968 e il suo culmine nella RAF. Il libro ha ricevuto recensioni favorevoli, tra gli altri, dalla Süddeutsche Zeitung e dal taz. Gottfried Oy ha sottolineato: “A differenza dei testimoni contemporanei professionisti, Dellwo riesce a cogliere le giustificazioni razionali e le motivazioni emotive della resistenza“[14] Nel 2009 Dellwo ha fondato la casa editrice Laika-Verlag, di cui è amministratore delegato,[15] dove ha pubblicato la Bibliothek des Widerstands (Biblioteca della Resistenza)[16].

Nel 2019 Dellwo ha co-fondato la Galerie der abseitigen Künste, che opera nei campi del linguaggio, del suono, dell’immagine e dell’arte e pubblica anche libri.

2 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO