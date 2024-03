Gaza. Parlano i sopravvissuti al “massacro della farina”

Il Palestine Chronicle ha parlato con tre sopravvissuti a quello che è stato definito il “massacro della farina”, che ha portato all’uccisione e al ferimento di quasi 1.000 palestinesi in attesa di aiuti umanitari.

“Siamo stati sorpresi dagli spari delle forze di occupazione e dall’uccisione di decine di persone mentre aspettavamo gli aiuti alimentari”. È quanto ha dichiarato Jihad Rajab, un sopravvissuto al “massacro della farina”, a The Palestine Chronicle.

Almeno 112 palestinesi sono stati uccisi e più di 750 feriti giovedì 29 febbraio, dopo che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro centinaia di palestinesi in attesa di aiuti alimentari alla rotonda di Nabulsi, nel quartiere di Sheikh Ajleen, a sud-ovest di Gaza City, mentre aspettavamo i camion.

Rajab, insieme a suo cugino, si è recato alla rotonda per aspettare i camion umanitari, con la speranza di poter finalmente ottenere un po’ di farina.

“Per oltre due mesi la mia famiglia non ha assaggiato il pane”, ci ha detto Rajab, “per questo abbiamo deciso di andare”.

“I camion sarebbero dovuti arrivare mercoledì. Tuttavia, abbiamo aspettato per tutto il giorno e non è arrivato nulla. Abbiamo deciso di dormire lì e aspettare i camion”, ha continuato.

“Eravamo seduti sulla spiaggia e faceva molto freddo. Ma la fame era più forte di qualsiasi altra cosa e migliaia di persone si sono riunite lì per procurarsi del cibo. A Gaza City non c’è niente da mangiare e viviamo in condizioni difficili”,

“Non appena i camion sono entrati nell’area, le forze israeliane hanno iniziato a sparare pesantemente, causando l’uccisione e il ferimento di decine di persone”, ha detto Rajab.

“L’occupazione non ci ha risparmiato e ha sparato deliberatamente contro di noi mentre aspettavamo il convoglio di aiuti”, ha aggiunto.

“Nonostante la mia età avanzata, ero in fila dopo una notte molto fredda, come tutti i residenti di Gaza City”, ha dichiarato Hajj Mahmoud Daghmash a The Palestine Chronicle.

“Stavamo aspettando da ore quando finalmente abbiamo avvistato i camion. In quel momento, l’occupazione israeliana ha aperto il fuoco contro di noi con spari e bombardamenti di artiglieria”, ha continuato Daghmash.

“La paura ha riempito tutti i nostri cuori e la gente ha iniziato a correre ovunque. Non sapevamo dove nasconderci. Le urla dei feriti, delle donne e dei bambini si sentivano ovunque”.

L’occupazione ci ha ucciso due volte”, ha spiegato Daghmas: “Una volta quando ha bombardato le nostre case, e poi di nuovo facendoci morire di fame”.

Io posso sopportare la fame, ma i miei figli e la mia famiglia no, ed è estremamente doloroso non poter provvedere ai miei figli e alla mia famiglia”. Tutte le persone in fila speravano solo di tornare dalle loro famiglie con un sacco di farina. Invece, oltre 100 persone sono tornate come martiri e più di 800 sono tornate come feriti”.

Daghmas ha spiegato che dopo oltre un mese l’occupazione ha permesso ai camion di entrare e ha classificato l’area di Sheikh Ajleen come unico corridoio per gli aiuti.

“Questo è un nuovo crimine di guerra commesso dall’occupazione contro civili innocenti nella Striscia di Gaza”, ha concluso.

Anche Yahya Salamia era tra i palestinesi in attesa dei camion umanitari a Gaza City. È rimasto particolarmente indignato quando si è reso conto di come Israele abbia cercato di distorcere i fatti e di sostenere che i palestinesi rappresentavano una minaccia per i veicoli militari.

“Eravamo tutti civili, disarmati. Volevamo solo tornare dalle nostre famiglie con un sacco di farina e un po’ di cibo”, ci ha detto.

“Ben Gvir si è vantato del massacro e ha ringraziato i soldati. Questa è la prova più grande che l’occupazione continua a commettere un genocidio contro la popolazione di Gaza”, ha continuato Salamia.

“L’occupazione cerca di negare l’accusa di genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia, ma ogni giorno commette decine di crimini e lavora con tutte le sue forze per sterminare la popolazione di Gaza e sfollarla dalle sue terre”.

Salamia ha anche detto che le telecamere hanno documentato parte del massacro e che i filmati hanno confermato che Israele ha deliberatamente ucciso i civili mentre cercavano di ottenere farina dai camion.

“Sì, sono tornato dalla mia famiglia sano e salvo e sono scampato alla morte, ma non sono riuscito a fornire loro del cibo”, ha detto.

“Il mio cuore soffre per tutti coloro che sono stati martirizzati e feriti nel massacro, e sono profondamente rattristato perché non sono riuscito a fornire cibo alla mia famiglia”.

Salamia ha chiesto al mondo di intervenire per fermare i crimini israeliani e portare cibo alla popolazione di Gaza, soprattutto nel nord.

“Stiamo morendo di fame ogni momento, e la morte per fame è più dolorosa della morte per bombardamento. Il pianto dei bambini per la fame non si ferma, e non abbiamo nulla per sfamarli. Salvate i nostri bambini e fermate i crimini dell’occupazione contro di noi”.

