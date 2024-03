Le piazze italiane gridano ancora contro il genocidio dei palestinesi

Non si fermano le manifestazioni del sabato in solidarietà con la resistenza del popolo palestinese e contro il genocidio in corso a Gaza e Cisgiordania.

A Roma, Torino, Milano, Firenze si è tornati in piazza, per la diciottesima settimana consecutiva cortei hanno attraversato diverse città a sostegno del diritto all’esistenza e alla resistenza del popolo palestinese, mentre a Pisa migliaia di persone rispondevano alle manganellate della polizia contro gli studenti che manifestavano per la Palestina.

A Milano un applauso in piazza ha accolto la notizia delle dimissioni del presidente dell’Anpi milanese da sempre schierato con “indulgenza” verso Israele. Roberto Cenati presidente milanese dell’Anpi di Milano dal 2011, si è dimesso in disaccordo con l’utilizzo da parte dell’associazione della parola “genocidio” in relazione alla risposta militare di Israele nei confronti di Hamas nella Striscia di Gaza. Ma in piazza a Milano erano tanti i circoli e gli iscritti dell’Anpi che da tempo criticavano le insostenibili posizioni di Cenati.

Qui di seguito alcune foto delle manifestazioni:

Roma

(le foto di Roma sono di Patrizia Cortellessa)

Torino

Firenze

