I problemi che emergono nell’economia di Cuba

A causa della complessa situazione in cui versava, l’anno scorso l’economia cubana ha subito una significativa battuta d’arresto, poiché il suo Prodotto Interno Lordo (PIL) è diminuito tra l’1 e il 2%, secondo le stime ufficiali, un’evoluzione che ha rivelato la presenza di fattori esterni negativi e anche gli effetti delle difficoltà nella conduzione dell’economia nazionale. che aveva già interessato gli anni precedenti, con una crescita inferiore ai dati previsti.

Per cominciare, se vogliamo essere onesti, un fattore fondamentale che non può essere ignorato in questo senso è il crescente impatto del blocco economico statunitense, le cui conseguenze negative per più di 60 anni, e fino a febbraio 2023, sono state di oltre 159.084 milioni di dollari, con 4.867 milioni di dollari in un solo anno, Questo lo ha reso l’ostacolo fondamentale al nostro sviluppo, anche se non è l’unico elemento che influenza l’evoluzione della nostra economia.

A quanto sopra si aggiungono le conseguenze della crisi economica internazionale, che ha mantenuto i prezzi dei prodotti alimentari più alti del 20% rispetto al 2014 e al 2016, nonché l’impatto del prezzo di un barile di petrolio che, sebbene sia sceso rispetto al 2022, l’anno scorso ha superato in media più di 77 dollari, il tutto nel bel mezzo della guerra in Ucraina, che ha fatto da catalizzatore a queste tendenze negative, a cui si aggiungono le conseguenze della sanguinosa guerra condotta da Israele contro il popolo palestinese, che ha già avuto un forte impatto sull’economia, facendo lievitare i costi del trasporto marittimo internazionale.

L’impatto di questi fattori ha portato a tassi decrescenti nei tassi di crescita dell’economia mondiale, che continua ad essere influenzata dalla possibilità dello scoppio di una crisi economica di grandi proporzioni, che genera una grande incertezza su qualsiasi proiezione di ciò che può accadere nell’economia nazionale, in paesi che, come Cuba, hanno un alto livello di apertura esterna (….)

L’economia cubana nel 2023 e le prospettive per il 2024

La complessa situazione internazionale che esiste oggi impone all’economia cubana costi aggiuntivi, e molto forti, che l’hanno portata a funzionare come un’economia di guerra. Sta diventando molto difficile aumentare l’efficienza della produzione e dei servizi, il che ha ritardato la ripresa economica. E’ quindi essenziale attuare misure aggiuntive e urgenti al fine di rilanciarlo.

A questo proposito, non dobbiamo trascurare il fatto che, oltre ai fattori economici esterni, si è aggiunto l’epidemia di covid-19 dal 2020.

In questa lotta per la vita, l’esperienza ha dimostrato che solo attraverso la vaccinazione di massa delle persone – che raggiunge già circa il 90% della popolazione cubana – comprese diverse dosi di richiamo, è possibile fermare la malattia, tornare alla normalità e sostenerla.

In questo senso, molto resta da scrivere sull’eroismo dei nostri scienziati e del nostro personale medico, che nel bel mezzo di un blocco crescente al culmine della pandemia, sono stati in grado – in pochi mesi – di creare i vaccini che hanno salvato il nostro popolo da un’enorme catastrofe umanitaria.

L’evoluzione dell’economia nel 2023 è peggiorata significativamente, riflettendo forti shock esterni, a cui si è aggiunto l’effetto di un insieme di misure che non hanno prodotto i risultati attesi. Questo si è già visto con una crescita dell’1,3% nel 2021 e dell’1,8% nel 2022, fino a un calo stimato tra l’1% e il 2% lo scorso anno.

Tuttavia, questi dati macroeconomici non sempre corrispondono a dati che riflettano – con la stessa intensità – queste difficoltà a livello di diversi rami o settori dell’economia.

Così, ad esempio, il numero di imprese statali in perdita nel 2023 è stato di 338 – il 13,4% del totale – rispetto alle 477 dell’anno precedente, per una riduzione del 29,1%.

Per quanto riguarda il reddito dei lavoratori, lo stipendio medio delle imprese statali è cresciuto a 4.856 pesos nella prima metà dell’anno, con un aumento del 15,1%, mentre il 26% delle aziende è stato autorizzato a fissare gli stipendi in modo flessibile, il che ha beneficiato oltre il 37% dei lavoratori con reddito.

Sicuramente si tratta di uno sviluppo positivo, anche se si può sostenere che questi aumenti non hanno compensato l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo che, in media, ha raggiunto un aumento di circa il 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente alla fine del primo semestre 2023, evidenziando un ulteriore deterioramento del potere d’acquisto dei salari.

D’altra parte, sono stati osservati modesti progressi anche negli indicatori di gestione delle imprese statali, come un aumento dell’8% delle vendite nette e un aumento del 25% dei profitti, raggiungendo una redditività per peso delle vendite di 16 centesimi, rispetto ai 14 del 2022.

Nel contesto nazionale, le cosiddette forme di gestione non statale rappresentano poco più del 15% della creazione del Prodotto Interno Lordo (PIL), e coprono circa il 35% dell’occupazione del Paese.

Nuove sfide

Allo stesso tempo, sono state registrate 685 micro, piccole e medie imprese (MPMI) con perdite nella loro gestione, che rappresentavano, a fine anno, il 7,2% del totale.

Questi cosiddetti nuovi attori economici, che comprendono i settori privato, cooperativo e misto, si sono notevolmente ampliati nel 2023, quando hanno raggiunto più di 10 000 imprese nel solo caso delle MPMI, a cui si è aggiunto un numero minore di cooperative non agricole.

Questi attori svolgono le loro attività principalmente nei settori della gastronomia e dell’alloggio (22,1%), che, secondo alcuni studi, mostrano la redditività più elevata; costruzioni (19,5%); manifatturiero (18,4%) e industriale di alimenti e bevande (12,7%).

Hanno anche sviluppato attività di commercio estero e nel 2023 hanno effettuato importazioni per oltre un miliardo di dollari, ma le esportazioni non si sono sviluppate con la stessa forza, che non hanno raggiunto i 200 milioni, lo 0,2% del totale esportato dal Paese lo scorso anno.

Molte di queste aziende sono anche attive commercialmente, il che consente una più rapida rotazione del capitale investito, con minori difficoltà operative.

Inoltre, la maggior parte di esse si affida a finanziamenti esterni attraverso le rimesse e compete vantaggiosamente con lo Stato in segmenti di mercato in cui l’impresa statale non è presente.

Allo stesso modo, si stima che siano stati creati circa 183.000 nuovi posti di lavoro con una retribuzione generalmente più elevata rispetto al settore statale, il che sta avendo un impatto sulla migrazione della forza lavoro verso il segmento non statale dell’economia.

I risultati delle azioni dei nuovi attori economici, finora, non sono stati apprezzati favorevolmente da una parte della popolazione, che, pur osservando un aumento dell’offerta di beni e servizi, questi vengono venduti a prezzi superiori al potere d’acquisto della maggioranza.

Il possibile collegamento produttivo con il settore statale, al fine di ottenere un impatto diretto sulla produzione di alimenti e altri beni di consumo, deve ancora essere raggiunto, e dipenderà in larga misura dalle azioni messe in atto dallo Stato per incentivare adeguatamente le imprese statali e il settore privato e cooperativo, che attualmente comprende anche circa 596.000 lavoratori autonomi. al fine di soddisfare le nostre esigenze.

Se si guarda al potenziale di sviluppo del Paese, spiccano gli investimenti. L’esame delle sue dimensioni negli ultimi anni mostra che gli sforzi di investimento sono leggermente inferiori al PIL, mentre a metà dello scorso decennio le analisi suggerivano che, per raggiungere una crescita del 5% all’anno, era necessario investire il 25%, con un volume di investimenti diretti esteri compreso tra 2 e 2,5 miliardi di dollari all’anno.

Nella situazione attuale, l’orientamento della politica di investimento verso settori o attività che determinano immediatamente la ripresa dell’economia è fondamentale. A tal proposito, tra gennaio e settembre 2023, settori come l’agricoltura hanno assorbito solo il 2,8% del totale investito, mentre l’industria dello zucchero ha ricevuto lo 0,5%. Questa sproporzione deve essere eliminata se si vogliono compiere progressi nella produzione alimentare e nella produzione di zucchero.

Allo stesso modo, appare fondamentale aumentare gli investimenti nella fornitura di energia elettrica, gas e acqua, che hanno ricevuto il 10,8% del totale investito, soprattutto nell’ambito della necessaria stabilità energetica che il Paese richiede.

Nell’ultima sessione dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, è stato riportato il livello di impatto subito dall’economia a causa della mancanza di input essenziali, come il gasolio, che ha raggiunto solo il 34% della domanda, che ha colpito fortemente settori come l’agricoltura, l’industria dello zucchero, i trasporti e la produzione di elettricità nel paese.

Pertanto, nel 2023 sono stati segnalati continui cali in settori chiave come la produzione alimentare, compresi i prodotti alimentari, il mais, la carne suina, il latte e le uova.

Vale la pena notare che, rispetto al 2019, si sono registrate diminuzioni cumulate dell’81% nella produzione di riso, del 61% nella produzione di uova e del 49% nella produzione di latte, tra i prodotti che hanno subito i maggiori impatti.

Bisognerà ora valutare quali saranno le principali direzioni in cui concentrare le risorse, e quali decisioni saranno più efficaci per affrontare l’anno 2024.

* economista, da Cubadebate

