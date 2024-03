Cuba. Il governo risponde alle proteste della popolazione a Santiago

Domenica scorsa in tre località di Cuba, in particolare a Santiago, centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le lunghe interruzioni di corrente e la generale carenza di generi alimentari.

Nella città di Santiago de Cuba, un gruppo di cittadini ha tenuto una manifestazione pacifica chiedendo elettricità e cibo davanti alla sede delle autorità. Le denunce si sono concentrate sullo squilibrio dei blocchi di fornitura di energia elettrica e sulla distribuzione di alimenti, in particolare di latte.

Il governo cubano ha risposto immediatamente alle proteste. Beatriz Jhonson Urrutia, la massima autorità di Santiago, insieme ad altre autorità provinciali, è scesa in strada per parlare con coloro che avevano partecipato alla protesta e ascoltare le loro preoccupazioni.

Durante la discussione tra le autorità e i manifestanti è stato spiegato che il paniere alimentare di base è attualmente in fase di distribuzione parziale.

Il paniere alimentare di base comprende diversi beni che vengono distribuiti a prezzi altamente sovvenzionati. Cuba ha denunciato di non poterli produrre a causa di ostacoli interni o acquistarli all’estero a causa di un deficit di valute convertibili e di altre limitazioni imposte dal blocco degli Stati Uniti.

Sabato, il Ministro dell’Energia e delle Miniere, Vicente de la O Levy, ha dichiarato al Canale di Notizie Cubano che nelle ultime settimane ci sono stati effetti significativi sul servizio elettrico in tutto il paese a causa del deficit di gasolio e olio combustibile.

Ciò ha avuto un impatto negativo su molti settori dell’economia, tra cui il fatto che non ha reso possibile la generazione di energia elettrica dal sistema di generazione distribuita, che serve vaste aree del paese. Ha aggiunto che gli effetti continueranno perché, anche se tra pochi giorni il Paese avrà una certa quantità di gasolio, non avrà abbastanza olio combustibile.

Ha riferito che la centrale termoelettrica Antonio Guiteras, la più efficiente del paese, dopo la manutenzione che deve terminare in questi giorni, sarà in grado di raggiungere una potenza maggiore, 280 MW anche perché questa centrale utilizza petrolio cubano.

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sulle società produttrici, distributrici, marittime, finanziarie o di altro tipo affinché non forniscano servizi a Cuba e le impediscano di acquistare carburante. “Questi eventi sono una diretta conseguenza della guerra economica a cui il governo statunitense sta sottoponendo il popolo cubano”.

Subito dopo aver appreso della protesta di Santiago, l’ambasciata degli Stati Uniti a L’Avana ha pubblicato su X: “Esortiamo il governo cubano a rispettare i diritti umani dei manifestanti e ad affrontare i legittimi bisogni del popolo cubano“.

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciato domenica che i nemici della Rivoluzione cercano di approfittare delle carenze generate dal blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro l’isola per scopi destabilizzanti.

Il capo dello Stato cubano ha fatto riferimento alle proteste che si sono verificate questa domenica in diverse parti del paese, quando gruppi di cittadini hanno espresso le loro preoccupazioni per i deficit di elettricità e di cibo affrontati da Cuba.

Díaz-Canel ha ratificato che “nel mezzo di un blocco che mira a soffocarci, continueremo a lavorare in pace per uscire da questa situazione“, chiarendo che “la disposizione delle autorità del Partito, dello Stato e del Governo è quella di ascoltare le richieste del nostro popolo, di ascoltare, di dialogare, di spiegare i numerosi passi che si stanno facendo per migliorare la situazione, sempre in un’atmosfera di tranquillità“.

21 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO