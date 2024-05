L’impatto dei mandati di cattura della Corte Penale Internazionale

I funzionari israeliani sono sempre più preoccupati per il fatto che la Corte Penale Internazionale (CPI) si stia preparando a emettere mandati di arresto per i suoi leader per crimini commessi durante la guerra in corso a Gaza.

Sebbene le accuse non siano state confermate dalla CPI, i ministri del governo israeliano hanno parlato pubblicamente nei giorni scorsi della presunta minaccia.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione video all’inizio di questa settimana condannando la potenziale azione della CPI come “oltraggiosa” e ha detto che non avrebbe scoraggiato Israele nelle sue azioni militari nella Striscia di Gaza.

Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi sono ritenuti i più probabili ad essere incriminati, secondo diversi resoconti dei media.

Mercoledì, Axios ha riferito che Israele ha avvertito Washington che avrebbe preso provvedimenti che avrebbero portato al collasso dell’Autorità Palestinese se la CPI avesse incriminato i leader israeliani.

Inoltre, Netanyahu avrebbe chiesto alle famiglie dei prigionieri detenuti da Hamas a Gaza di cercare di convincere la CPI a non emettere i mandati.

La CPI è stata costituita nel 2002 per perseguire le persone accusate di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. I crimini in seguito includevano il crimine di aggressione.

Sono 124 gli Stati membri che hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato che ha istituito la Corte.

In base al principio di complementarità, la CPI agisce come tribunale di ultima istanza quando gli Stati membri non vogliono o non sono in grado di giudicare da soli crimini efferati. Può perseguire i cittadini degli Stati membri, nonché le persone che commettono reati sul territorio degli Stati membri. Ha inoltre giurisdizione sui casi che le sono stati sottoposti da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Israele non è membro della Corte penale internazionale. Tuttavia, poiché lo Stato di Palestina ha ottenuto l’adesione nel 2015, la Corte può indagare su individui israeliani per crimini commessi nei territori palestinesi occupati, che includono Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est.

Nel 2021, la CPI ha aperto un’indagine ufficiale sulle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nella Palestina occupata dal giugno 2014.

Il procuratore capo Karim Khan ha dichiarato nell’ottobre dello scorso anno che la corte aveva giurisdizione anche sui crimini commessi da Hamas in Israele e dagli israeliani a Gaza durante l’attuale guerra.

Non è ancora chiaro esattamente cosa la corte stia esaminando in relazione ai funzionari israeliani. Gli esperti di diritto internazionale hanno detto a Middle East Eye che potrebbe trattarsi: accuse di fame deliberata; ostacolare l’ingresso di aiuti umanitari nell’enclave; attacchi diretti contro obiettivi non militari come gli ospedali, nonché il trattamento disumano dei detenuti palestinesi.

Restrizioni di viaggio

Mentre la probabilità che i leader israeliani siano processati all’Aia è bassa, i mandati di arresto avranno comunque un impatto tangibile al di là del simbolismo e del danno alla reputazione.

Se i funzionari israeliani venissero incriminati, dovrebbero limitare i loro viaggi dentro e fuori i 124 Stati membri della CPI.

“Gli Stati membri hanno l’obbligo legale di cooperare pienamente con la corte, il che include l’arresto di coloro che sono soggetti a un mandato d’arresto”, ha detto a MEE Eitan Diamond, del Diakonia International Humanitarian Law Centre di Gerusalemme.

“Israele e i funzionari israeliani interessati non vorrebbero correre il rischio che gli stati adempiano ai loro obblighi”.

È una realtà che il presidente russo Vladimir Putin ha dovuto affrontare da quando, insieme a un altro alto funzionario, è stato incriminato dalla CPI nel marzo dello scorso anno per la guerra di Mosca contro l’Ucraina.

A dicembre, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha suggerito che il leader russo potrebbe essere arrestato se partecipasse al vertice del G20 a Rio entro la fine dell’anno.

“Putin ha dovuto essere cauto su quali stati visitare”, ha detto a MEE Christian Henderson, professore di diritto internazionale all’Università del Sussex. “Lo stesso varrebbe per Netanyahu e Gallant se dovessero essere emessi mandati”.

La CPI non ha una forza militare per costringere agli arresti e dipende dagli Stati membri per adempiere ai loro obblighi legali in quanto firmatari dello Statuto di Roma.

In passato gli Stati membri si sono fatti beffe di tale obbligo: sia il Sudafrica che la Giordania non sono riusciti ad arrestare l’ex presidente sudanese Omar Hassan al-Bashir incriminato durante le visite nei rispettivi paesi, attirandosi l’ira dei gruppi per i diritti umani e della stessa CPI.

Ma se una tale eventualità si verificasse ora, ha detto Diamond, lascerebbe Israele – e gli stati membri della CPI che decidono se ammettere funzionari israeliani incriminati nei loro territori – in una posizione precaria.

“Probabilmente vorrebbero evitare di scegliere tra il rispetto del mandato d’arresto o il mancato rispetto, ognuno dei quali li coinvolgerebbe in uno scandalo politicamente costoso e imbarazzante”, ha detto.

Neve Gordon, professore di diritto internazionale e diritti umani presso la Queen Mary University di Londra, ha affermato che la questione metterebbe alla prova l’impegno degli Stati membri della CPI nei confronti del diritto internazionale dei diritti umani.

“Se, per esempio, Netanyahu viene nominato sul mandato d’arresto e può continuare a viaggiare liberamente e non c’è alcun problema, ciò mette a repentaglio la legittimità della stessa CPI”, ha detto a MEE.

In caso di mandati d’arresto israeliani, è probabile che anche i leader di Hamas saranno incriminati per il suo ruolo nell’attacco a sorpresa del 7 ottobre al sud di Israele che ha ucciso 1.200 israeliani, la maggior parte dei quali erano civili.

In quanto Stato membro, la Palestina sarebbe quindi legalmente obbligata ad arrestare chiunque venga individuato dal tribunale.

“Ogni parte dello Statuto di Roma è obbligata a consegnare [coloro che hanno emesso mandati], e questo include l’Autorità Palestinese nella misura in cui è una parte”, ha detto Gordon.

I “due pesi e due misure” di Washington nei confronti della Russia

Oltre a Israele, altri assenti degni di nota tra i 124 Stati membri firmatari sono gli Stati Uniti, la Russia e la Cina.

Sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sono stati attivamente ostili nei confronti della CPI. Ha imposto sanzioni economiche e di viaggio ai procuratori della CPI, dopo che la corte ha avviato un’indagine su possibili crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Afghanistan.

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha revocato tali sanzioni nel 2021.

Quando la CPI ha colpito Putin con un mandato d’arresto per crimini di guerra commessi in Ucraina, Biden ha detto che l’azione era “giustificata”.

L’Ucraina non è membro della CPI, ma dal novembre 2013 ha concesso alla Corte la giurisdizione per indagare sui crimini commessi sul suo territorio.

A differenza della sua posizione sulla Russia, l’amministrazione Biden ha ribadito questa settimana che non sostiene alcuna indagine della CPI sui crimini israeliani a Gaza perché “non crediamo che abbiano la giurisdizione”.

Henderson ha detto: “Gli Stati Uniti hanno passato gli ultimi due decenni a screditare la CPI, quindi per loro iniziare ad assisterla nelle sue indagini contro individui russi ha sollevato punti interrogativi sui doppi standard, che saranno confermati solo se cercheranno di ostacolare le sue indagini sulla condotta dei funzionari israeliani”.

Gordon ha detto che la posizione di Washington ha dimostrato che “non rispetta lo stato di diritto” a meno che non sia in linea con gli interessi di politica estera degli Stati Uniti.

“Biden sta ora capendo che questo doppio standard ha un prezzo e potrebbe costargli la sua prossima elezione”, ha detto.

“I cittadini arabi e molti ebrei e altri cittadini preoccupati negli Stati Uniti stanno dicendo a Biden: vediamo questo doppio standard e ti costerà”.

“Drammatiche ricadute politiche”

Per quanto riguarda gli alleati israeliani che sono Stati membri, come il Regno Unito e la Francia, la questione delle accuse israeliane sarebbe un enorme test per il loro impegno nei confronti della corte.

“Ci saranno drammatiche ricadute politiche da un tale sviluppo, con effetti potenzialmente dannosi non solo per Israele, ma anche per la CPI e per lo stato di diritto internazionale”, ha detto Diamond.

Ha detto che gli Stati Uniti, così come gli influenti stati membri della CPI alleati con Israele, potrebbero agire contro la corte in risposta.

La stessa CPI è stata accusata di selettività, dal momento che la stragrande maggioranza dei mandati di arresto emessi finora sono per individui africani.

Ma in anni più recenti, la Corte ha aperto indagini sui crimini commessi dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Afghanistan, sugli abusi israeliani in Palestina e sulla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Gordon ha detto che l’indagine su Israele che si concluderà con gli arresti sarà significativa sia simbolicamente che legalmente.

“Spesso, in questi casi, il tribunale dell’opinione pubblica è molto più importante del tribunale”, ha detto.

“Ma il tribunale dell’opinione pubblica ha bisogno della spada che il tribunale legale estende ai leader israeliani. Vale a dire, la minaccia di essere arrestati se lasciano Israele”.

da Middle East Eye

