Il ministro Smotrich conferma i piani per l’annessione della Cisgiordania a Israele

La smentita di Smotrich è arrivata dopo che una registrazione audio ottenuta dal NYT ha rivelato il suo piano per rafforzare il controllo israeliano sulla Cisgiordania occupata e annullare qualsiasi tentativo di far nascere uno Stato palestinese.

La registrazione audio mostra che Smotrich ha sviluppato un piano chiaro per strappare gradualmente il controllo della Cisgiordania dalle mani dell’esercito di occupazione israeliano e consegnarlo a funzionari e milizie civili che lavorano già sotto il suo comando nel Ministero della Difesa, e alcuni poteri sono già stati trasferiti ai civili.

Nella registrazione, Smotrich ha elaborato il suo piano per trasferire l’autorità dai militari ai civili sotto il suo controllo nel Ministero della Difesa. Questo cambiamento faceva parte degli ampi poteri che gli erano stati concessi nell’accordo di coalizione del suo partito Sionismo Religioso con il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha detto che il New York Times “non ha rivelato alcun segreto” quando ha divulgato una registrazione audio che descrive un piano per l’annessione della Cisgiordania occupata.

“Tutto quello che faccio è chiaro”, ha scritto Smotrich sul suo account X domenica, aggiungendo che “l’opinione pubblica israeliana, nella sua stragrande maggioranza, è ben consapevole che la creazione di uno stato palestinese in Cisgiordania metterebbe in pericolo la nostra esistenza”.

Smotrich ha poi sottolineato che: “Tutto è sul tavolo, con autorità continuerò a sviluppare l’insediamento nel cuore di Israele”. “Combatterò con tutte le mie forze per lo Stato di Israele e per i cittadini di Israele”, ha concluso il ministro di estrema destra.

“Abbiamo creato un sistema civile separato”, ha dichiarato Smotrich, sottolineando che per evitare il controllo internazionale, il governo ha mantenuto il coinvolgimento del Ministero della Difesa nel processo, secondo il Times. “Sarà più facile da digerire nel contesto internazionale e legale”, ha aggiunto. “In modo che non dicano che stiamo facendo l’annessione qui”.

Secondo quanto riferito, Smotrich ha anche menzionato che Netanyahu è “con noi a pieno regime”, un’affermazione che l’ufficio del premier sembra contrastare.

“Lo status finale di questi territori sarà determinato dalle parti in negoziati diretti”, ha detto l’ufficio di Netanyahu in una dichiarazione in risposta alle osservazioni del suo partner di coalizione. “Questa politica non è cambiata”.

25 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO