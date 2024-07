Tregua a Gaza: Biden cerca di vendicarsi di Trump sottomettendo Netanyahu?

Era la prima volta che i funzionari americani definivano “positiva” la risposta di Hamas alla proposta di fermare la guerra e all’accordo di scambio. La descrizione di questi funzionari è stata riportata l’altro ieri dal sito di notizie americano Axios. Nei mesi precedenti, Washington aveva accusato il movimento di ostacolare gli accordi, anche se era stato Benjamin Netanyahu a ostacolarli insistendo sulla “vittoria”. Alcuni inviati occidentali riferiscono che dichiarerà la “vittoria” su Hamas, ma continuerà la guerra!

Con le volubili aspettative sull’espansione o meno della guerra tra Israele e Hezbollah, e il recente picco di escalation, i fatti si intersecano attorno all’opportunità di fermarla. I fatti suggeriscono che Joe Biden sta cercando di vendicarsi di Donald Trump dopo essere inciampato nel dibattito, “superando” l’alleato di quest’ultimo, Netanyahu, e sottomettendolo. Quindi collega la sua insistenza nel continuare la sua candidatura con il raggiungimento di un accordo su Gaza prima del discorso del primo ministro israeliano al Congresso del 24 luglio?

Il pericolo di una corsa di Israele verso la guerra contro il partito e il Libano è diventato una preoccupazione per un gran numero di paesi nel mondo e nella regione, in particolare Washington, preoccupata per la debolezza del suo presidente, Joe Biden, dopo il suo ultimo dibattito contro candidato presidenziale Donald Trump.

Ciò a cui hanno assistito mercoledì e giovedì scorso i fronti settentrionale israeliano e meridionale del Libano è una ripetizione del modello disastroso di come potrebbe essere questa potenziale guerra. Le sue controindicazioni, dovute ai suoi gravi danni, sono pari ai fattori e agli obiettivi della sua epidemia. È frequente mettere in guardia al riguardo, ma è necessario cogliere segnali che lo escludano. Potrebbe sembrare più un pio desiderio, data la storia di Netanyahu di contrastare progetti di tregua.

In tale contesto si registra quanto segue:

Il pericolo di una corsa di Israele verso la guerra contro Hezbollah e il Libano è diventato una preoccupazione per un gran numero di paesi nel mondo e nella regione, in particolare Washington, che è turbata dalla debolezza del suo presidente, Joe Biden.

Il livello militare è determinato a fermare la guerra

La scorsa settimana il canale israeliano 14 ha dichiarato: “Non scoppierà una guerra tra Israele e Hezbollah nel prossimo futuro”. Potrebbe non esserlo affatto. “C’è un divario tra le dichiarazioni pubbliche a livello politico (minacce di guerra) e le discussioni a porte chiuse”.

Il New York Times ha citato le dichiarazioni di funzionari israeliani: “L’esercito sostiene pienamente l’accordo di scambio e il cessate il fuoco”. Il giornale ha attribuito a questi funzionari israeliani che l’esercito “teme una guerra “eterna” in cui le sue energie e le sue munizioni verranno gradualmente erose”.

Funzionari israeliani sono arrivati ​​al punto di dire, secondo il giornale, che “mantenere Hamas al potere adesso per recuperare i detenuti sembra l’opzione meno negativa per Israele”. Il giornale riportava: “I funzionari dell’esercito credono di poter tornare e scontrarsi con Hamas in seguito”.

I generali israeliani ritengono che “le loro forze hanno bisogno di tempo per riprendersi in caso di una guerra di terra contro il partito, e credono anche che una tregua con Hamas potrebbe anche facilitare il raggiungimento di un accordo con il partito”.

Netanyahu e la leadership dell’esercito hanno affermato che la leadership politica ha approvato “la transizione graduale alla terza fase della guerra durante il mese in corso”. La terza fase, secondo l’esercito, prevede il ritiro da vaste aree della Striscia di Gaza per concentrarsi, secondo il capo di stato maggiore Herzi Halevy, “su operazioni più ristrette volte a impedire al movimento di Hamas di riorganizzare le sue file, lanciando incursioni e incursioni.”

La giustificazione di Netanyahu per rifiutare la tregua è debole. La terza fase prevede l’esercito rimasto nella Striscia di Filadelfia e il valico di Netzarim a Rafah.

Segnali corrispondenti: l’Iran e i canali “con le mani legate”.

Questi segnali si inseriscono nel contesto di quanto accade nelle “stanze chiuse” di cui ha parlato Channel 14, e nel quadro del dibattito interno che va avanti da mesi tra il livello militare e tra Netanyahu e i suoi alleati estremisti sulla questione mancanza di un programma per il giorno successivo.

Il pericolo di una corsa di Israele verso la guerra contro Hezbollah e il Libano è diventato una preoccupazione per un gran numero di paesi nel mondo e nella regione.

Ma ci sono segnali anche dall’altra parte di una possibile guerra. Parallelamente agli sciami di droni e missili del partito che prendono di mira Israele come rappresaglia per l’assassinio del leader della resistenza Abu Nimah Nasser, si può registrare quanto segue:

Il comandante dell’aeronautica militare della Guardia rivoluzionaria iraniana, Amir Ali Hajizadeh, ha dichiarato: “Abbiamo le mani legate e non siamo nella posizione di agire contro Israele”. A Beirut si parla di incontri diretti americano-iraniani, a Erbil e Baghdad, come parte dello sforzo americano di “ridurre l’escalation”. Si tratta di uno dei canali secondari attivi nelle ultime tre settimane, oltre al canale del Sultanato dell’Oman tra Teheran e Washington.

Il vice segretario generale del partito, Sheikh Naeem Qassem, ha dichiarato: “Se ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, ci fermeremo senza alcuna discussione”. Le sue parole sono arrivate una settimana dopo l’incontro con il vicedirettore dell’intelligence tedesca, Uli Dial, il cui paese si è mosso sulla linea di ridurre l’escalation e di trasmettere messaggi tra il partito e Tel Aviv. Tuttavia, Qassem è stato cauto circa la possibilità di un fallimento degli sforzi di tregua a Gaza. Ha detto: “Se ciò che accadrà a Gaza è una combinazione di cessate il fuoco e non cessate il fuoco, allora non possiamo rispondere su come sarà la nostra reazione adesso”. Sembra quindi chiaro che il partito voglia garanzie che l’esercito israeliano non continui a dare la caccia ai suoi leader, il che è doloroso, alla luce del cessate il fuoco e dell’attuazione dell’accordo di scambio a Gaza.

Pressioni da Egitto, Qatar e Arabia Saudita

Arriviamo alle pressioni egiziane e del Qatar su “Hamas” all’estero. Nel corso delle settimane, la stagnazione nei negoziati per fermare la guerra si è intensificata. Hamas ha mostrato flessibilità e ha fatto concessioni. Ciò include la pianificazione del ritiro israeliano. È stato dimostrato che la pressione militare nella Striscia di Gaza non cambierà la posizione di “Hamas” – all’interno, cioè, di Yahya Sinwar. Ma il Cairo ha più volte minacciato nelle ultime settimane di ritirarsi dai negoziati per il cessate il fuoco a causa di fughe di notizie israeliane che contraddicono la sua posizione al riguardo.

Per quanto riguarda il Regno dell’Arabia Saudita, ha intensificato la pressione per un cessate il fuoco nelle sue relazioni con Washington. A tal fine sono stati emessi messaggi pubblici. Il suo ministro degli Esteri, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha dichiarato l’altro ieri: “Non si può permettere che la violazione del diritto internazionale continui a Gaza”. Ha ribadito il suo sostegno allo spiegamento di una forza dell’ONU nella Striscia di Gaza la cui missione è quella di sostenere l’Autorità Palestinese (la decisione del vertice arabo di Manama). Ha aggiunto: “Vediamo ogni giorno a Gaza e in Cisgiordania elementi che lavorano per minacciare la soluzione dei due Stati”. Ha avvertito “del pericolo che la guerra si espanda in Libano… e non vediamo alcun orizzonte politico”. Ciò integra la posizione di Riyadh che rifiuta qualsiasi discussione sul progetto di pace di Biden con Israele.

Resta il fatto che la tesi israeliana sulla necessità di riportare i 100.000 sfollati nelle regioni settentrionali che avevano lasciato è diventata debole. Anche se l’obiettivo dell’operazione militare fosse il ritorno di queste persone, ci vorranno mesi e forse anni per ricostruire ciò che è stato distrutto nel nord di Israele a causa dei bombardamenti del partito. Almeno gli insediamenti più grandi, Kiryat Shmona e Metulla, hanno visto i loro edifici quasi completamente distrutti, come nel caso della striscia libanese opposta.

Fattori interni israeliani, paura iraniana e pressioni arabe sono stati accompagnati da una spinta americana per rendere più probabile la fine della guerra a Gaza e impedirne l’espansione dal fronte settentrionale.

Lo Stato profondo americano

Fattori interni israeliani, paura iraniana e pressioni arabe sono stati accompagnati da una spinta americana per rendere più probabile la fine della guerra a Gaza e impedirne l’espansione dal fronte settentrionale. Gli ambienti palestinesi scommettono più di prima sulla gravità delle pressioni americane su Netanyahu, e non solo perché Biden ha bisogno di un risultato a fini elettorali, poiché quest’ultimo è desideroso di utilizzare il risultato ottenuto con la fine della guerra nel contesto di una correzione delle sue idee. posizione elettorale, sia nei confronti di Trump che all’interno del suo partito.

Questi ambienti con cui Asas ha parlato credono che il deep state americano abbia esercitato la sua influenza sulla parte israeliana in stanze chiuse. Non può più tollerare gli effetti degli attacchi contro i civili sull’immagine dell’America, né può più tollerare la ribellione di Netanyahu contro l’“establishment” che ha sostenuto lo Stato ebraico a un livello senza precedenti. Per estensione, ciò non permetterà all’America di essere coinvolta nelle complicazioni derivanti dall’espansione della guerra con il partito, e quindi con l’Iran e le sue armi.

Minacciare di sequestrare spedizioni di bombe pesanti e poi rilasciarne parte per scoraggiare la parte israeliana era solo uno dei mezzi. I generali americani presenti nelle sale operative israeliane hanno avuto un ruolo nel distinguere la posizione dell’esercito da quella di Netanyahu e degli estremisti all’interno del suo governo in Israele. Questi ambienti attendono la veridicità dei dati secondo cui non è ragionevole che Netanyahu entri alla Casa Bianca il 24 luglio per incontrare Biden senza fare alcuna concessione. Tuttavia, questi ambienti rimangono diffidenti nei confronti di Netanyahu che fa concessioni prima di questa data per poi ritirarle in seguito.

*Walid Shaqir ha iniziato a lavorare nel giornalismo nel 1972 presso i giornali “An-Nahar” e “Orient-Le Jour” mentre conseguiva una laurea in scienze sociali. Poi ha scritto per “Al-Safir” sin dalla sua fondazione nel 1974, sul campo e nella copertura politica della guerra in Libano. È entrato a far parte del quotidiano londinese Al-Hayat come direttore di Lebanon News sin dalla sua fondazione nel 1989, curando e scrivendo analisi politiche e commenti su affari locali, regionali e internazionali, fino alla sua chiusura nell’estate del 2019. Collabora con “Agence France-Presse”. È stato membro del consiglio di amministrazione della televisione libanese per 9 anni. Negli anni ’80 fu scelto per il Programma Dag Hammarskjöld per accompagnare l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

da Asas Media, traduzione di Bassam Saleh

9 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO