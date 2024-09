Cile: da un Gabriel a un altro Gabriel, il tradimento come politica

Nel 1946, il Congresso cileno elesse Gabriel González Videla presidente della repubblica. La sua vittoria è stata sostenuta da un’alleanza composta da radicali, comunisti e democratici, dopo aver ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni del 4 settembre.

Durante il suo primo anno di governo, González Videla inserì i comunisti nella sua amministrazione, concedendo loro tre posti nel gabinetto, ma nell’aprile 1947 i ministri comunisti decisero di lasciare il governo dopo divergenze inconciliabili con il presidente. Ben presto, l’allontanamento si trasformò in una rottura e, poche settimane dopo, in un’insaziabile persecuzione ordinata da Washington nel momento in cui iniziava la Guerra Fredda, ponendo fine alla politica del “Buon Vicino” come strumento per affrontare la guerra.

Cedette il passo alla dottrina dell’“autodifesa collettiva” che portò alla creazione del Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca (TIAR) nel 1947 e all’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) nel 1948. Pertanto, il controllo di Washington sull’America latina e i Caraibi ha acquisito status giuridico con il beneplacito delle oligarchie locali. I comunisti non erano più necessari. Hitler e il fascismo erano stati sconfitti e ora il nemico era l’Unione Sovietica.

Sentendosi appoggiato dalla più grande potenza mondiale, González Videla fece approvare la “Legge sulla Difesa della Democrazia”, uno strumento giuridico che lo autorizzava a reprimere i comunisti. La cosiddetta “Legge Maledetta” bandì il Partito Comunista del Cile (PC) e venne utilizzata per la repressione contro il movimento popolare, in particolare quello dei lavoratori.

A livello internazionale, González Videla, che nella storia cilena è conosciuto come “il traditore”, ruppe i rapporti con l’Unione Sovietica e il campo socialista, cosa che nemmeno gli Stati Uniti fecero.

Nell’ambito di questa politica, furono aperti nel paese, soprattutto nel nord, campi di concentramento dove i comunisti e altri leader politici e sociali furono detenuti nelle difficili condizioni del deserto cileno. In uno di essi, Pisagua, compì le sue prime azioni come ufficiale dell’esercito il giovane tenente Augusto Pinochet Ugarte.

Il poeta Pablo Neruda, allora senatore del partito comunista, accusò pubblicamente il presidente di essere filonazista sin dalla fine degli anni ’30, quando era ambasciatore del Cile in Francia. In quel paese, invaso dai nazisti, l’attuale presidente cullava un viscerale anticomunismo che gli permetteva di confrontarsi con la parte più rancida della società del paese occupato.

Dopo l’approvazione della Legge Maledetta, González Videla ha cambiato l’orientamento originario del suo governo, dando spazio ai partiti di destra, sia conservatori che liberali. Già a quel tempo riuscì a mettere un settore del partito socialista come furgone di coda di un gabinetto volto alla repressione e persecuzione del movimento sociale. Consegnando alla destra la guida dell’economia, González Videla ha permesso che si applicassero misure forti contro i lavoratori, favorendo il grande capitale.

L’allora senatore Salvador Allende respinse e denunciò con forza la Legge Maledetta e la repressione)

Il suo carattere opportunista e traditore lo ha portato ad essere riconosciuto come l’unico presidente cileno che ha governato con tutti i partiti dello spettro politico del paese, da destra a sinistra, adattandosi in ogni momento alle condizioni che gli hanno permesso di rimanere al potere. Lealtà, dignità e principi non erano parole esistenti nel suo dizionario.

Settantacinque anni dopo, un altro Gabriel, seguendo le orme del suo omonimo, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile, adottando, come lui, il tradimento come metodo. Allo stesso modo in cui González Videla ha vinto con una coalizione di partiti e poi, in brevissimo tempo, in pratica, ha governato con un altra, Boric ha vinto con un programma e sta governando con un altro.

Copiando la sua pratica, ha incorporato nel suo governo una vasta gamma di personaggi, compresi alcuni che, non essendo ufficialmente di destra, sono diventati i grandi sostenitori del modello economico repressivo neoliberista subordinato agli Stati Uniti e ai suoi alleati nella NATO dell’Unione Europea a beneficio dei grandi gruppi economici e delle multinazionali.

Dove Boric ha preso le distanze da González Videla, agendo in modo più “intelligente”, è nell’applicazione di un’impronta politica “brillante” che lo ha portato a dividere di fatto il partito comunista, perseguitando e imprigionando – proprio come González Videla – Daniel Jadue, il suo leader più importante, mentre allo stesso tempo incarica i suoi ministri e altri collaboratori comunisti dell’esecuzione del tradimento.

Approfittando dell’accentuata e generalizzata “sindrome di Stoccolma” che Pinochet ha iniettato in larghi settori della sinistra cilena, Boric si avvale dell’appoggio di Bachelet e dell’incorporazione di Tohá, Allende, Letelier e altri pezzi di quella vasta fauna di figli e nipoti del leader della Unidad Popular che ora servono i loro padroni imperiali.

Il colmo di tanto spregevole attuazione è toccato alla ministra portavoce del governo Boric, che si chiama Camila Vallejo, che dalla sua posizione alla guida del PC ha spinto affinché Daniel Jadue, il leader più riconosciuto del movimento popolare cileno, affrontasse Boric alle primarie presidenziali, che non erano necessarie, affinché Boric potesse essere eletto candidato presidenziale della “sinistra unita” con il voto della destra.

In una macabra operazione, Vallejo, che era al comando della campagna elettorale di Jadue, lo condusse a quelle primarie, sapendo che la destra si sarebbe rivolta a votare per Boric. Vale la pena dire che in Cile le primarie sono aperte e qualsiasi cittadino indipendente può parteciparvi, indipendentemente dal fatto che sia iscritto o meno ai partiti che sostengono i candidati.

Persone legate al sindaco hanno affermato che non è passata nemmeno una settimana prima che Vallejo, ora incorporata nel comando della campagna presidenziale di Boric, non abbia mai più risposto al telefono a Jadue, escludendolo da qualsiasi partecipazione al processo di formazione del governo, consumando uno dei tradimenti più orrendi della vasta pratica cilena, iniziata nel 1818 quando Bernardo O’Higgins, il “padre della patria” ordinò l’assassinio di Manuel Rodríguez, il più brillante, illustre e altruista combattente per l’indipendenza.

Una volta arrivata al governo, la coppia Boric-Vallejo ha iniziato la persecuzione del movimento popolare: militarizzazione dell’Araucanía, persecuzione e carcere dei leader mapuche, repressione dei combattenti sociali e dei difensori dei diritti umani, sostegno attivo ed entusiasta al governo nazista dell’Ucraina, piena subordinazione a Washington in quasi tutti gli eccessi da essa commessi nel mondo e il mantenimento del modello di accumulazione capitalista che ha il suo principale appoggio nell’AFP, il tutto culminato nell’arresto senza prove di Daniel Jadue, (comunista), e nella sua successiva destituzione da sindaco per impedimento alla libertà, celebrato con un silenzio complice da Boric e Vallejo (“comunista”).

Cosa ne penserebbero Luis Emilio Recabarren, Elías Lafertte e Ricardo Fonseca? Come si sarebbero comportati Víctor Díaz, Marta Ugarte e Víctor Jara? Cosa avrebbe fatto Gladys Marín?

È compito dei sociologi e dei politologi, forse anche degli psicologi, indagare queste vicissitudini della storia cilena. Sarebbe bello sapere perché questi personaggi che sono stati scelti dai comunisti, ora al governo, li perseguitano. Certo, c’è una differenza, nel 20° secolo il PC faceva parte del governo e se ne andò perché cominciò ad essere perseguitato. Adesso fa parte del governo e non ne è ancora uscito, trasformandosi in un persecutore. Con González Videla il PC è stato tradito, ora è intrappolato nel campo dei traditori.

Va detto che in passato l’etica del PC ha superato la sua militanza, diventando un manto che ha ricoperto positivamente la politica cilena, segnalando con la sua impronta un modello da seguire e un modo di fare politica che è stato motivo di orgoglio per i suoi militanti e degno di ammirazione da parte dei loro alleati e persino della destra.

Non potevano comprare il PC con niente. Ha combattuto e resistito con dignità e integrità alle dittature di González Videla e Pinochet. Ha superato difficoltà, il carcere, le persecuzioni, le torture, la morte e le sparizioni forzate. Ed è andato avanti.

Ora, il PC sembra avere un prezzo: lo hanno pagato con alcuni incarichi nell’amministrazione affinché insieme a quelli colpiti di ieri e di oggi dalla sindrome di Stoccolma, facciano il lavoro sporco a favore di Washington e dei gruppi imprenditoriali. Ecco perché il loro odio e la loro crudeltà contro Cuba, Venezuela e Nicaragua.

Sembra strano, ma nel caso di Boric è un odio personale, nel caso di Vallejo sembra telecomandato da Washington. In ogni caso, come ha detto Silvio, entrambi cercano di salvarsi “entre únicos e impares” mentre cercano un posto nel parnaso imperiale per avere “un angolino sui loro altari”.

Non mi sono mai aspettato nulla da Boric, l’ho detto prima che fosse eletto. Figlio di un democristiano e discendente di fascisti ustascia croati, porta nel sangue la miseria umana, e quando Camila tradì Jadue, ancora una volta, con il mio sfrenato ottimismo della ragione ho ricordato il presidente Allende nelle sue ultime parole: “…Altri uomini supererà questo momento grigio e amaro in cui il tradimento cerca di prevalere.”

Non ho dubbi che ancora una volta sarà così, compagno presidente.

Traduzione di Rosa Maria Coppolino



https://prensaopal.cl/2024/08/

Ultim’ora.

Il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) ritiene che la concessione, deliberata oggi lunedì 2 settembre 2024, degli arresti domiciliari al leader comunista cileno di origine palestinese Daniel Jadue costituisca un primo passo importante.

Occorre ora continuare la mobilitazione per smantellare completamente la montatura giudiziaria contro Daniel che costituisce un evidente caso di lawfare, uso politico della magistratura per consolidare il potere delle classi dominanti.

Libertà per il leader comunista cileno Daniel Jadue!

3 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO