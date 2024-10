Sentenza scritta nel processo Junge Welt con accuse assurde

Come riportato nell’edizione del fine settimana del 26-27 ottobre 2024 del quotidiano berlinese Junge Welt, è ora disponibile, dopo tre mesi, la sentenza scritta del Tribunale Amministrativo di Berlino nella causa intentata dal giornale contro la Repubblica Federale di Germania, secondo la quale la citazione di Junge Welt nel rapporto dei servizi segreti nazionali sarebbe legale.

Esistono “numerose e sufficientemente condensate prove” che la Junge Welt sta cercando attivamente di “stabilire un ordine sociale anticostituzionale socialista-comunista secondo una concezione marxista classica”.

Il giudice considera tatticamente motivato il fatto che ciò non possa essere dedotto dal giornale stesso e che la JW difenda piuttosto i diritti fondamentali democratici e le norme giuridiche liberali.

Il punto di riferimento centrale della sentenza è l’“approvazione di Lenin e della sua teoria” da parte della Junge Welt, che il tribunale sintetizza come l’introduzione di una dittatura monopartitica. Sebbene la Junge Welt non propagandi un sistema monopartitico, il giornale deve comunque rispondere delle opinioni di Lenin in materia.

La ragione addotta è che la Junge Welt possiede diritti su testi di Lenin, ha pubblicato tre libri di e su Lenin, ha gestito un “Lenin Bar” in un festival della stampa UZ e ha illustrato una rubrica intitolata “Luce rossa” con le teste di Marx, Engels e Lenin.

Come secondo “importante indizio fattuale”, il giudice vede collegamenti tra la junge Welt e il Partito Comunista di Germania (DKP). Il giudice ha affermato che il presidente di questo partito, Patrick Köbele, “riceve ripetutamente dalla jW l’opportunità di promuovere le sue idee politiche in modo efficace per i media”.

Inoltre, esistono “legami personali”. Il giudice nomina sei degli oltre 100 dipendenti attuali o ex della Junge Welt che hanno dimostrato la loro vicinanza al DKP o sono addirittura membri del partito – e solo due degli oltre 800 autori annuali. È vero che solo alcuni autori e dipendenti potrebbero essere assegnati al DKP, ma anche il rapporto del servizio segreto nazionale “Verfassungsschutz” (Ufficio per la protezione della Costituzione) parla solo di “individui” e “alcuni”, quindi questo è in linea con i fatti.

Il giudice prosegue affermando che la Junge Welt non solo ha “un atteggiamento anticostituzionale”, ma cerca anche attivamente “l’instaurazione” di una dittatura monopartitica.

Le sue dichiarazioni culminano nell’insinuazione che le azioni di questo giornale sono “decisamente motivate dalla volontà di superare l’attuale sistema capitalistico e di invertire la controrivoluzione”.

È quindi “nell’interesse del JW se i lettori, illuminati dalla sua propaganda (…), procedono nello spirito di Lenin ad avviare la rivoluzione socialista con la forza o con crimini politici”. Nonostante tali affermazioni, il giudice ha infine rifiutato di accogliere il ricorso “perché il caso non è di fondamentale importanza”.

Il caporedattore di Junge Welt, Nick Brauns, vede il verdetto e le sue motivazioni come una violazione della libertà di espressione e della libertà di stampa. Egli respinge l’“assurda insinuazione” del giudice secondo cui Junge Welt vorrebbe ripristinare la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) attraverso la rivoluzione e abolire la Legge fondamentale.

L’amministratore delegato Dietmar Koschmieder, che rappresenta il querelante nel procedimento, sottolinea che, sebbene fosse prevedibile una sconfitta in prima istanza, le motivazioni della sentenza vanno ben oltre le accuse mosse dall’Ufficio per la protezione della Costituzione al giornale.

Junge Welt si rivolgerà ora al Tribunale amministrativo superiore per ottenere l’autorizzazione a presentare ricorso. Quando la causa è stata presentata nel 2021, Junge Welt e la casa editrice 8. Mai GmbH hanno sottolineato che avrebbero fatto ricorso. Mai GmbH hanno sottolineato che, se necessario, si sarebbero rivolti alla Corte di giustizia europea.

