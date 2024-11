I vertici della Commissione europea, dopo aver convinto l’Ucraina a fermare il transito del gas russo, ha raggiunto l’obiettivo di limitare il flusso di idrocarburi russi verso l’UE. Bruxelles sembra sia convinto di potercela fare anche senza il gas russo che ancora per un paio di mesi, ovvero, fino alla fine di dicembre 2024 transiterà verso l’Europa attraverso il territorio dell’Ucraina. Ma dopo la “chiusura del rubinetto” l’Ucraina rischia un collasso energetico.

Il transito del gas russo attraverso il territorio dell’Ucraina sta per giungere al termine. Ma ci aspettano ancora eventi interessanti

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, un evento – atteso da tempo – attira sempre più attenzione: l’Ucraina non rinnoverà l’accordo con la Russia sul transito del gas russo attraverso il suo territorio. Vale a dire che dall’inizio del 2025 i consumatori europei non riceveranno più 14 miliardi di metri cubi di gas.

Questa perdita riguarda tutti gli operatori del mercato del gas. Per Kiev questo significa la perdita nel 2025 di circa un miliardo di dollari, che venivano pagati dalla Russia per il transito del gas russo, mentre la Russia ne perderà circa 6 miliardi di dollari di entrate da esportazioni. L’operatore slovacco Eustream e il trader SPP perderanno fino a 1,5 miliardi di dollari all’anno in pagamenti di transito e margini commerciali dalla rivendita del gas.

I prezzi del gas aumenteranno in tutta l’Europa e alcuni Paesi dovranno far fronte alla carenza di gas. In questo gioco a somma zero, l’unica vincitrice sarà la Commissione europea, che si avvicinerà ancora di più al suo obiettivo a lungo termine di far sì che l’Europa rifiuti tutta l’energia dalla Federazione Russa entro il 2027. In tutta questa storia, la sorpresa più grande è la posizione dell’Ucraina che, come mostrerò di seguito, perderà molto di più dei pagamenti di transito.

La Commissione europea è fiduciosa che l’Europa farà a meno del gas russo, che riceve attraverso l’Ucraina

Come ho già notato nell’articolo pubblicato su Pluralia il 6 settembre, la decisione di fermare il transito non è stata una decisione sovrana dell’Ucraina, ma le è stata imposta dalla Commissione europea. Che questa decisione sia stata un’improvvisazione emotiva o un capriccio da parte ucraina, come potrebbe sembrare dall’esterno, l’Unione Europea ha fermato molto rapidamente qualsiasi minaccia alla sicurezza energetica dei suoi membri.

Ma in questo caso, l’UE non fermerà l’Ucraina: queste sono esattamente le azioni che ci si aspetta dall’Ucraina. Il mancato rinnovo del contratto di transito è il risultato del lavoro sistematico dei politici europei con la leadership dell’Ucraina.

La prova documentale di ciò può essere trovata nelle dichiarazioni del membro della Commissione europea per l’energia Kadri Simson dell’11 settembre 2024. Riassumendo il lavoro dei vecchi commissari europei sul mercato europeo del gas, ha affermato quanto segue: “Rimaniamo pienamente impegnati a completare l’eliminazione graduale del gas russo, cosa che può essere fatta senza mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per l’Europa. Come primo passo, insieme agli Stati membri, ci stiamo preparando a rescindere l’accordo sul transito del gas attraverso l’Ucraina. Lo facciamo ormai da diversi mesi. Abbiamo iniziato a prepararci per questo due anni fa. L’UE è pronta a vivere senza il gas russo fornito attraverso la via di transito ucraina”.

C’è la possibilità che all’ultimo momento sia possibile mantenere il transito attraverso l’Ucraina?

Dopo aver rifiutato categoricamente di trasportare il gas russo in Europa, l’Ucraina ha proposto uno schema alternativo per l’utilizzo del proprio sistema di trasporto del gas. La condizione principale che l’Ucraina ha accettato è stata la sostituzione del gas russo con il gas europeo azero. L’acquirente europeo, ad esempio, la Slovacchia, lo acquista al punto di ingresso dall’Azerbajdžan alla Russia o dalla Russia all’Ucraina.

L’acquirente del gas negozia quindi il trasporto del gas attraverso il territorio russo e lo pompa negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini. Successivamente potrà utilizzare il gas a sua discrezione, compresa la vendita all’Europa. Pertanto, l’Ucraina in questo schema agisce non solo come operatore del suo sistema di trasporto del gas, ma anche come riesportatore di gas.

Oltre a quanto sopra, si richiede ai partecipanti a questo progetto che il venditore di gas, l’Azerbajdžan, e i suoi acquirenti europei ricevano garanzie dalla Russia riguardo alla sicurezza degli impianti del sistema di trasporto del gas ucraino, cioè gli forniscano effettivamente protezione in condizioni di ostilità.

Lo schema proposto dall’Ucraina per l’utilizzo dei suoi gasdotti di transito non è fattibile. L’essenza delle proposte dell’Ucraina è la seguente: se qualcuno vuole utilizzare i suoi gasdotti, deve assumersi tutto il lavoro di organizzazione del transito, nonché tutti i rischi associati a questo transito. La stessa Ucraina è esclusa dal processo del trattato.

Ma non ci sono ancora persone disposte ad assumersi l’onere di organizzare tale transito. E l’attuazione della proposta ucraina richiede un lavoro congiunto e accordi complessi tra tutti i Paesi interessati; la mancata partecipazione anche di uno di essi rende impossibile l’attuazione del piano ucraino.

Secondo i resoconti dei media, da diversi mesi l’Azerbajdžan non partecipa ai negoziati sulla partecipazione a questo sistema di transito. All’inizio di ottobre 2024 la Russia, rappresentata dal vice primo ministro della Federazione Russa Novak, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta in merito da parte dei Paesi europei e dell’UE.

E’ ovvio che il piano proposto dall’Ucraina è meno attraente per la Russia rispetto al mantenimento di contratti a lungo termine con i suoi partner. Non è noto se la Russia accetterà lo “schema ucraino”, anche se proposto. In effetti, l’Austria ha annunciato la sua non partecipazione a questo programma. La direzione dell’OMV austriaca insiste affinché il punto di consegna del gas rimanga al confine austriaco, come previsto dal contratto con Gazprom.

E’ impossibile non notare le evidenti contraddizioni nello schema ucraino. Non importa quanto l’Ucraina voglia non avere alcun contatto con la Russia, dovrà negoziare con lei la conclusione di un accordo sull’adesione dei sistemi di trasporto del gas dei due Paesi.

Un accordo di interconnessione non è una semplice formalità; oltre alle questioni legali, stabilisce in dettaglio molti dettagli tecnici dell’interazione degli operatori GTS. Per coordinare questi dettagli è necessario creare uno speciale gruppo di lavoro russo-ucraino con il compito di prescrivere varie normative.

Ricordiamo anche il motivo addotto per il rifiuto di estendere il contratto di transito: l’intenzione di privare il “Paese occupante” delle entrate derivanti dalle esportazioni di gas verso l’Europa. Ma l’Azerbajdžan non ha gas in eccesso; lo fornisce già all’Europa al limite delle sue capacità. Dovrà inevitabilmente acquistarlo dalla Russia o stipulare con essa un accordo di agenzia, il che significa che i proventi delle esportazioni dell’“occupante” non scompariranno.

Questa è la principale contraddizione dello schema proposto dall’Ucraina. Ciò crea un precedente per la comparsa in Europa del gas pseudo-azero, che in sostanza rimarrà russo.

Proponendo uno schema deliberatamente irrealizzabile per preservare il corridoio di transito, l’Ucraina apparentemente imita la sua intenzione di incontrare i suoi partner europei. Ciò viene fatto al fine di rimuovere le accuse di provocare un aumento dei prezzi europei del gas naturale e addirittura di creare minacce alla loro sicurezza energetica. Tali accuse potrebbero avere anche conseguenze legali.

La Slovacchia, ad esempio, ha recentemente ricordato all’Ucraina che ha firmato un accordo di associazione con l’UE ed è quindi obbligata a mantenere il transito. L’Ucraina, in risposta alle accuse di creare situazioni di crisi, risponderà di aver offerto la propria opzione per continuare il transito, ma di non aver ricevuto sostegno. Allo stesso tempo, l’Ucraina può contare pienamente anche sul sostegno della Commissione europea.

L’Ucraina sta affrontando la chiusura del suo sistema di trasporto del gas.

Allora perché l’Ucraina soffrirà di più se il corridoio di transito che collega la Russia con l’Europa cesserà di funzionare? Il punto non è solo la perdita di circa 1 miliardo di dollari in pagamenti di transito, che l’Ucraina non riceverà.

Ad un esame più attento, l’utile netto derivante dal transito è basso. Pertanto, nel rapporto aziendale per la prima metà del 2024, l’ucraina Naftogaz riporterà un fatturato di 20,4 miliardi di grivne (496 milioni di dollari) derivante dal transito del gas russo, che è aumentato del 6% rispetto alla prima metà dello scorso anno. Ma allo stesso tempo, il costo del servizio di transito ammontava a 19,2 miliardi di grivne – ovvero 377 milioni di dollari.

A giudicare da questi dati, il reddito netto derivante dal transito del gas russo è piccolo, solo 119 milioni di dollari (496 milioni di dollari meno 377 milioni di dollari) per il gas russo per metà dell’anno, a quanto pare, ed aumenterà di 240 milioni di dollari. Tale importo non è paragonabile in termini di dimensioni al volume degli aiuti all’Ucraina da parte dell’UE e degli Stati Uniti.

Va tenuto presente che gli alti costi per sostenere il transito dimostrano l’inefficienza del sistema di trasporto del gas dell’Ucraina, che non è stato adeguatamente finanziato per molti anni. La componente principale di questi costi è il pagamento del gas combustibile (il cosiddetto “fuel gas”). Di conseguenza, per il pompaggio del gas viene spesa una quantità di gas molte volte superiore a quella richiesta dallo standard. L’usura del sistema porta anche ad elevate perdite da fughe di gas durante il trasporto.

Sembrerebbe che se l’Ucraina rifiutasse di far transitare il gas russo, perderebbe poco. Non ci sarà transito e non ci saranno costi associati. Ma non è vero. Il valore del transito russo non risiede solo nel profitto, ma anche nell’opportunità di ottimizzare i flussi di gas naturale all’interno dell’Ucraina.

In primo luogo, è il gas russo a fornire la pressione nel sistema che, se scende sotto i 30 bar, porterà alla chiusura completa delle unità di pompaggio del gas ucraino. Ciò significa che in assenza di transito, l’Ucraina dovrà mantenere la pressione nel sistema utilizzando le proprie riserve di gas.

In secondo luogo, con la cessazione del transito, l’Ucraina perde i risparmi sul trasporto del gas all’interno del Paese. L’approvvigionamento interno di gas ucraino è legato al transito. Il risparmio deriva dal fatto che il gas proveniente dal flusso di transito rimane parzialmente nella parte orientale e centrale del Paese, e la differenza sul confine occidentale è coperta dal gas proveniente dagli impianti di stoccaggio ivi situati. Con la scomparsa del transito, l’Ucraina dovrà organizzare l’approvvigionamento dell’Ucraina centrale e orientale in senso inverso, partendo dal confine occidentale.

Sebbene il consumo di gas in Ucraina sia diminuito a causa dell’emigrazione e della chiusura degli impianti di produzione, la precedente stagione di riscaldamento ha dimostrato che la domanda nelle centrali termoelettriche rimane ancora a un livello elevato. E quest’inverno potrebbe essere necessario ancora più gas, poiché dopo gli attacchi dell’esercito russo non sono rimaste quasi più centrali termoelettriche a carbone, e quindi il carico sulle centrali termoelettriche a gas dovrebbe aumentare. Nella moderna Ucraina il gas ha preso il secondo posto nella bilancia dopo le centrali nucleari, sostituendo il carbone.

Ma ci sono problemi significativi con l’approvvigionamento di gas dell’Ucraina durante la stagione di riscaldamento, iniziata il 15 ottobre. A questa data, gli impianti di stoccaggio del gas ucraino avevano accumulato 13 miliardi di metri cubi di gas. Si tratta di 200 milioni di metri cubi inferiori al piano precedentemente stabilito dal governo per Naftogaz.

L’Ucraina non può contare sul gas dei commercianti europei nei suoi impianti di stoccaggio sotterraneo. Le aziende dell’UE, nonostante il fatto che l’Ucraina offra alcune delle tariffe di stoccaggio più basse, non rischiano di immagazzinare gas qui, temendo sia attacchi alle infrastrutture che accessi non autorizzati utilizzando il proprio gas. Se l’anno scorso, prima dell’inizio della stagione di riscaldamento, i commercianti europei di gas avessero pompato nello stoccaggio 3 miliardi di metri cubi, quest’anno ne hanno portato via 60 milioni di metri cubi più di quanti caricati.

Con cosa finiamo?

La leadership della Commissione europea (CE), dopo aver convinto l’Ucraina a fermare il transito del gas russo, ha raggiunto l’obiettivo di limitare il flusso di beni energetici russi nell’UE. L’Europa riuscirà a farcela senza che il gas russo passi attraverso l’Ucraina, ritiene la Commissione europea.

Ma se l’Ucraina alla fine eviterà un collasso del gas, che non richiederebbe nemmeno il bombardamento russo dei suoi gasdotti, è di scarso interesse per l’attuale CE. Del resto, di questo problema si occuperanno i nuovi Commissari europei per l’Energia, che riceveranno i loro poteri a novembre. Anche se, forse, hanno altri problemi più importanti.

* da Pluralia



