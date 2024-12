Guerra a senso unico. Capire l’invasione israeliana della Siria

Mentre il futuro dello Stato siriano è incerto, le intenzioni di Israele sono trasparenti e piuttosto prevedibili.

Quasi immediatamente dopo la caduta di Damasco nelle mani delle forze di opposizione siriane, l’esercito israeliano ha deciso di invadere e cambiare quello che era stato lo status quo dal 1974. Israele ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di creare la sua zona cuscinetto a lungo desiderata in tutte le alture del Golan, ma il quadro è diventato molto più complesso.

La caduta del governo di Bashar al-Assad in Siria ha ora creato una situazione di relativa incertezza all’interno del paese. Anche se la vittoria di questa sanguinosa guerra che dura da 13 anni è saldamente quella di quella che una volta era l’opposizione siriana, la nuova realtà sul terreno non si affermerà per un po’ di tempo e coinvolge una miriade di gruppi diversi, molti con diversi finanziatori internazionali, il che rende quasi tutte le analisi che dipingono un ipotetico futuro per ora inutili.

Come Israele si inserisca in questo quadro è in qualche modo più chiaro, tuttavia, soprattutto da quando ha deciso di lanciare immediatamente una guerra e l’espropriazione illegale di terre all’interno del paese, mentre il nuovo governo siriano aveva a malapena rilasciato dichiarazioni di vittoria.

Il ruolo di Israele in Siria è sempre stato con lo scopo di destabilizzare in mente. Nel 2013 ha iniziato a fornire sostegno materiale e finanziario ai gruppi di opposizione siriani, pagando anche ai singoli combattenti stipendi di 75 dollari al mese. Tra il 2013 e il 2017, circa 3.000 combattenti ribelli siriani sono stati curati negli ospedali da campo israeliani che erano stati istituiti nelle alture del Golan occupate illegalmente.

A un certo punto durante la guerra, gli israeliani hanno sostenuto attivamente almeno una dozzina di diversi gruppi di opposizione siriani. Uno dei gruppi a cui ha scelto di offrire il suo sostegno è stato Jubhat al-Nusra, altrimenti noto come il ramo siriano di Al-Qaeda, che in seguito si è ribattezzato Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ed è guidato da Abu Mohammed al-Jolani.

Il sostegno israeliano offerto a questi gruppi è stato concesso con l’obiettivo di aiutare il collasso dello Stato siriano, che avrebbe permesso loro di invadere la Siria meridionale e stabilire la loro zona cuscinetto desiderata che si estenderebbe oltre le alture del Golan, comprendendo invece un’area che include parte di Suwayda e la campagna meridionale di Damasco.

Ciò significherebbe che gli israeliani riuscirebbero ad espandere i loro confini oltre la zona demilitarizzata e a impadronirsi di tutte le alture del Golan siriano.

Gli israeliani non hanno preso in considerazione l’ideologia di un gruppo per aiutarlo lungo le alture del Golan, ma si sono invece concentrati su come quel movimento armato potesse aiutarli con i loro obiettivi strategici.

Il sostegno ad Al-Nusra, in un momento in cui stava lavorando attivamente con l’ISIS per catturare il campo profughi di Yarmouk a Damasco, per esempio, non ha preoccupato Tel Aviv.

Ora che il vecchio Stato siriano è crollato e il cambio di regime è in corso, Israele si sta prendendo il tempo per impegnarsi in quella che ha definito la più grande campagna aerea della storia israeliana, con l’obiettivo dichiarato di eliminare le capacità avanzate della Siria.

Per fare questo, i caccia israeliani hanno lanciato centinaia di attacchi aerei che hanno preso di mira posizioni strategiche in tutto il paese, colpendo ripetutamente dentro e intorno alla città di Damasco.

In concomitanza con la sua campagna aerea, che ha colpito depositi missilistici siriani, centri di ricerca, aerei da combattimento, elicotteri, navi militari e sistemi di difesa aerea, migliaia di forze di terra israeliane hanno invaso la zona di deconfliction per la prima volta dalla guerra dell’ottobre del 1973.

Ciò che è importante capire sul processo decisionale di Israele è che stanno cercando una vittoria propagandistica, così come di manovrare in modo favorevole ai loro obiettivi futuri.

Mentre alcuni hanno ipotizzato che il nuovo governo di salvezza siriano avrebbe assunto una posizione neutrale o potenzialmente amichevole sul tema di Israele, nemmeno i politici di Tel Aviv stanno cercando di correre un simile rischio.

Poiché la maggior parte dei siriani sono fermamente filo-palestinesi, così come la maggior parte dei combattenti nelle file delle varie fazioni ribelli, sembrerebbe esserci il rischio che alla fine un governo di unità nazionale possa finire per rivolgere le armi che erano precedentemente sotto il controllo di Bashar al-Assad, su Israele. Il che spiega perché Israele ha deciso di sfruttare l’opportunità per distruggere le capacità più avanzate della Siria in un momento in cui la nazione era in ginocchio, militarmente parlando, e quasi incapace di contrattaccare.

L’operazione di terra che gli israeliani hanno commesso contiene anche molteplici fattori motivanti. E’ chiaro che in parte ha a che fare con un’immagine di vittoria per gli stessi israeliani, ovvero le foto simboliche che possono scattare da varie località all’interno del territorio siriano.

Anche se non hanno incontrato nemmeno un proiettile che abbia resistito a loro e il mondo intero, compresa la maggior parte dei media arabi, ha deciso di non farne una priorità per la trasmissione, gli israeliani sembrano ancora cercare ripetutamente un tipo speciale di diritti di vanto.

Oltre a questo, Tel Aviv si sta preparando per una possibile invasione dell’area libanese della Valle della Bekaa. Mentre l’esercito israeliano si era dimostrato incapace di viaggiare molto più di pochi chilometri, in molti casi, quando invadeva il Libano meridionale, un assalto lanciato attraverso la Valle del Becco dall’interno della Siria poteva vedere successi molto maggiori in termini di progressione territoriale in Libano.

Una delle massime priorità del regime israeliano è quella di impedire che le armi raggiungano gli Hezbollah libanesi, cosa che potrebbero ritenere necessaria almeno una presenza fisica temporanea delle forze israeliane lungo l’area di confine tra Libano e Siria.

L’altra questione principale qui è quella di occupare illegalmente più terra siriana ed espandere gli attuali confini di Israele, cosa che desiderava fare dal 1993 e non è riuscita a realizzare. Riceve il pieno sostegno delle potenze occidentali per raggiungere questo obiettivo chiave.

A parte queste questioni più ovvie, va segnalato che Israele sta tentando di interferire direttamente negli affari del nuovo governo siriano. Mentre Israele lancia una guerra a senso unico, senza incontrare resistenza da parte delle forze ribelli, il nuovo Stato siriano viene messo in imbarazzo e derubato della legittimità, motivo per cui alcuni media stanno scegliendo di ignorare l’umiliazione subita da Israele.

Il nuovo governo siriano deve assumersi il compito di tenere insieme decine di diversi gruppi siriani e anche di provvedere alle persone sotto il suo controllo. Oltre all’opinione pubblica siriana, che già soffriva economicamente prima della caduta di Bashar al-Assad, ora deve fare i conti con milioni di rifugiati che potrebbero presto tornare alle loro case.

Dal punto di vista logistico, questo è già un compito enorme e si rivelerebbe un’impresa straordinaria se fossero in grado di ricostruire la nazione unendo gruppi che vanno dai partiti islamici laici a quelli estremisti più marginali.

Ora, tuttavia, gli israeliani si stanno immediatamente lanciando per cercare di impedire una Siria unificata che una volta potrebbe emergere forte e indipendente. La sfida che si pone è che il nuovo governo guidato da HTS in Siria dovrà sopportare la completa umiliazione per mano degli israeliani, che una volta si alleavano tra loro sulle alture del Golan, o affrontare nuove sanzioni nel caso in cui le forze delle milizie ribelli scelgano di resistere.

Solo il tempo dirà da qui in poi se alla resistenza palestinese sarà concessa una casa all’interno della Siria o se Israele si imporrà con la forza e impedirà una Siria libera dalla dominazione e dall’occupazione straniera.

*Palestine Chronicle

13 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO