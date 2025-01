Nuova grana per gli USA: gli ex militari convertiti al terrorismo interno

Entrambi gli attentatori di New Orleans e Las Vegas avevano prestato servizio in Afghanistan nel 2009 e hanno prestato servizio a Fort Bragg, ora chiamato Fort Liberty.

L’attentato di capodanno a New Orleans e l’esplosione di un furgone di fronte al Trump International Hotel di Las Vegas hanno alimentato i timori di radicalizzazione ed estremismo tra i ranghi delle forze armate statunitensi. Lo riferisce il quotidiano statunitense “The Hill”.

Shamsud-Din Jabbar, l’uomo che ha scagliato un furgone contro la folla a New Orleans, causando la morte di 15 persone, era un ex militare che prima dell’attentato aveva professato la propria adesione allo Stato islamico

Matthew Livelsberger – conducente del Cybertruck imbottito di combustibile e fuochi artificiali esploso di fronte al Trump Hotel a Las Vegas – era invece un Berretto verde in servizio attivo in Germania, che era rientrato negli Usa per le feste.

Le motivazioni del suo gesto sono ancora oggetto di indagine, ma i due episodi, che presentano una serie di parallelismi e coincidenze, hanno spinto diversi esperti a lanciare l’allarme sulle problematiche psicologiche e sociali irrisolte di molti veterani, che rischiano di spingerli verso forme di estremismo e radicalizzazione e che li rendono particolarmente pericolosi alla luce del loro addestramento e perizia nell’uso delle armi da fuoco.

Il quotidiano “The Hill” cita i dati del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism “Start”, secondo cui almeno 721 individui con trascorsi nelle forze armate Usa hanno commesso atti criminali negli Usa a fini politici, economici, sociali o religiosi tra il 1990 e aprile 2024. Secondo lo Start, i militari ed ex militari responsabili di “attacchi estremistici” negli Usa sono aumentati dall’11 al 18 per cento tra il 2018 e il 2022.

Nel frattempo, in rete ci si interroga sui presunti legami tra l’attentatore di New Orleans e il conducente del veicolo esploso a Las Vegas: come riferito dai media statunitensi, entrambi i veicoli sono stati noleggiati utilizzando la medesima app, Turo.

Dai profili di Shamsud-Din Jabbar e Matthew Livelsberger, emergerebbe che negli ultimi anni entrambi hanno servito a Fort Bragg, importante base dell’Esercito sita nella Carolina del Nord, recentemente ribattezzata Fort Liberty.

La base sarebbe stata inoltre visitata 147 volte anche da Ryan Wesley Routh, il 58enne veterano dei Marines che lo scorso anno ha tentato di assassinare Donald Trump presso un golf club in Florida.

