Un genocidio in diretta

Questo lungometraggio dell’Unità investigativa di Al Jazeera espone i crimini di guerra israeliani nella Striscia di Gaza attraverso foto e video pubblicati online dagli stessi soldati israeliani durante il conflitto durato un anno.

L’I-Unit ha creato un database di migliaia di video, foto e post sui social media. Ove possibile, ha identificato i poster e coloro che compaiono.

Il materiale rivela una serie di attività illegali, dalla distruzione gratuita e saccheggio alla demolizione di interi quartieri e omicidi.

(sottotitoli in italiano)



Il film racconta anche la storia della guerra attraverso gli occhi di giornalisti palestinesi, operatori per i diritti umani e normali residenti della Striscia di Gaza e denuncia la complicità dei governi occidentali, in particolare l’uso della RAF Akrotiri a Cipro come base per i voli di sorveglianza britannici su Gaza.

“L’Occidente non può nascondersi, non può affermare di ignorare. Nessuno può dire di non sapere”, afferma la scrittrice palestinese Susan Abulhawa.

Questo è “il primo genocidio in live streaming della storia… Se le persone sono ignoranti, lo sono volontariamente”, afferma.

9 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO